Амал мерекесi, арқан тартыс, тұсаукесер: Наурызнама в многонациональном ауле

В многонациональном ауле III Интернационал Кармакшинского района Кызылординской области Наурыз официально празднуют уже с 14 марта. Так как в 2024 году по предложению президента РК Касым-Жомарта Токаева в республике отмечается декада – Наурызнама, то и здесь решили не отставать.

Они провели Амал мерекесi, Қайырымдылық күні, Ұлттық киім күні и другие праздники, входящие в программу Наурызнама, передает Zakon.kz.

Праздников в этом ауле много, ведь здесь почти 80 лет живут представители 13 национальностей. Вместе с казахами живут турки-месхетинцы, корейцы, русские, татары, азербайджанцы и представители других наций.

В основном все разговаривают на казахском языке, многие аулчане, вне зависимости от нации, знают еще и турецкий язык, а кое-кто еще и говорит или понимает по-корейски.

Фото акимата аула III Интернационал

Отмечают жители вместе корейский Новый год, православную Пасху, Масленицу, колоритно проводят турецкие свадьбы, в месяц Рамазан соблюдают пост и тогда по очереди в домах проводят ауызашар. Сельчане всегда накрывают щедрые столы, зовут гостей и веселятся вместе. Но самый любимый праздник всех жителей аула все же Наурыз.

Фото акимата аула III Интернационал

"На самом деле, Наурыз для нас уже много лет любимый Новый год. Это день пробуждения весны, будущего щедрого урожая, надежды на лучшее. К нему мы готовимся долго. В первую очередь мы выходим на улицы 1 марта и белим все деревья в ауле, сажаем новые, метем улицы. Кто может, уже белит свои дома. Так наводим порядок после зимы. После почти каждый день в детсаду, библиотеке, местной школе, Доме культуры проводятся различные мероприятия – утренники, танцевальные и театрализованные представления. В ауле мы устанавливаем на Центральной площади юрты, алтыбаканы, проводим разные конкурсы, спортивные состязания, варим наурыз-коже и угощаем им всех жителей. Также наши женщины готовят национальные блюда – корейские салаты, русские пироги, блины, турецкие сладости и, конечно же, плов или бешбармак", – говорит аким аула Нурлыбек Сайымов.

Фото акимата аула III Интернационал

В самый первый праздник Наурызнама – Амал мерекесi – на Центральную площадь вышли все аксакалы аула и все желающие. Среди них – подполковник полиции в оставке, пенсионер Рамиз Даврушев. Аксакалу уже 72 года, он – турок–месхетинец по национальности, родился и вырос в этом ауле. Вместе с супругой Марзией воспитали троих детей, есть 10 внуков.

"Раньше мы не отмечали Амал мерекесi, его проводили в других регионах Казахстана. Но сейчас и этот день у нас стал знаменательным. Мы в ауле его проводили в первый раз. Самое главное в этот день – обняться, пожелать друг другу только хорошее. Ведь нам нечего делить, мы живем вместе в ауле, это наш родной дом, поэтому желаем только благ друг другу, уважения", – говорит Рамиз Даврушев.

Фото акимата аула III Интернационал

В праздничную декаду здесь проводили спортивные состязания по қазақ куресi, арқан тартыс, қол күресі. Одними из участников были ученики средней школы №108 Азиз Мухлисов и Ибрагим Махадинов.

"Наурыз мы отмечаем каждый год, и я родился уже в то время, когда его разрешили отмечать официально в нашей стране. Помню рассказы моих родителей, что в советское время Наурыз был запрещен как пережиток прошлого. Но для нас это Новый год, начало всего доброго, начало весны и веры, исполнения всех наших мечт и целей. Мы его ждем так же, как и другие знаменательные события", – говорит Азиз Мухлисов.

Фото акимата аула III Интернационал

Как полагается в Наурызнама, аулчане выходили в национальных нарядах, так они провели день национальной одежды – Ұлттық киім күні.

"В самом деле, носить национальную одежду – камзолы, жилеты – в нашем коллективе стали давно и педагоги, и ученики. Радует, что в последние годы национальная одежда становится популярной у всех казахстанцев, и мы ее надеваем не только в Наурыз. Многие каждый день носят тюбетейки, казахские украшения, камзолы, бешпеты. Это очень красиво и патриотично", – говорит завуч по воспитательной части средней школы №108 Дильфура Байрактарова.

Не обошлось в праздничную декаду без обрядов. Аулчане провели "Бесік той", "Қыз ұзату", "Тұсаукесер".

Фото: акимат аула III Интернационал

"Обряд "Тұсаукесер" можно проводить ближе к году или даже раньше, немного позже тоже можно. Чаще всего родители делают его в день рождения малыша, в годик. Казахи верят, что обряд поможет твердо стоять на ногах ребенку всю жизнь, даст ему здоровье и благополучие. Перерезать путы обычно доверяют тем, кто пользуется уважением в семье, – друзьям, родственникам. В целом, обряд несет глубокий смысл – в жизни ребенка начался новый этап, он учится ходить и познавать этот мир, и его родителям нужно уделять ему больше внимания", – рассказывает заведующая библиотекой Рима Турманова.

Фото: акимат аула III Интернационал

Как замечает Рима Турманова, казахские обряды в этом ауле проводят многие жители, вне зависимости от национальности. Благодаря дружбе и согласию здесь нет никаких конфликтов. Здесь живут и работают на благо родного края представители разных народов, но у них один общий дом, одна земля, одна страна – Казахстан.