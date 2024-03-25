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Амал мерекесi, арқан тартыс, тұсаукесер: Наурызнама в многонациональном ауле

Наурыз, Наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00 Фото: акимат аула III Интернационал
В многонациональном ауле III Интернационал Кармакшинского района Кызылординской области Наурыз официально празднуют уже с 14 марта. Так как в 2024 году по предложению президента РК Касым-Жомарта Токаева в республике отмечается декада – Наурызнама, то и здесь решили не отставать.

Они провели Амал мерекесi, Қайырымдылық күні, Ұлттық киім күні и другие праздники, входящие в программу Наурызнама, передает Zakon.kz.

Праздников в этом ауле много, ведь здесь почти 80 лет живут представители 13 национальностей. Вместе с казахами живут турки-месхетинцы, корейцы, русские, татары, азербайджанцы и представители других наций.

В основном все разговаривают на казахском языке, многие аулчане, вне зависимости от нации, знают еще и турецкий язык, а кое-кто еще и говорит или понимает по-корейски.

Наурыз, наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото акимата аула III Интернационал

Отмечают жители вместе корейский Новый год, православную Пасху, Масленицу, колоритно проводят турецкие свадьбы, в месяц Рамазан соблюдают пост и тогда по очереди в домах проводят ауызашар. Сельчане всегда накрывают щедрые столы, зовут гостей и веселятся вместе. Но самый любимый праздник всех жителей аула все же Наурыз.

Наурыз, наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото акимата аула III Интернационал

"На самом деле, Наурыз для нас уже много лет любимый Новый год. Это день пробуждения весны, будущего щедрого урожая, надежды на лучшее. К нему мы готовимся долго. В первую очередь мы выходим на улицы 1 марта и белим все деревья в ауле, сажаем новые, метем улицы. Кто может, уже белит свои дома. Так наводим порядок после зимы. После почти каждый день в детсаду, библиотеке, местной школе, Доме культуры проводятся различные мероприятия – утренники, танцевальные и театрализованные представления. В ауле мы устанавливаем на Центральной площади юрты, алтыбаканы, проводим разные конкурсы, спортивные состязания, варим наурыз-коже и угощаем им всех жителей. Также наши женщины готовят национальные блюда – корейские салаты, русские пироги, блины, турецкие сладости и, конечно же, плов или бешбармак", – говорит аким аула Нурлыбек Сайымов.
Наурыз, наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото акимата аула III Интернационал

В самый первый праздник Наурызнама – Амал мерекесi – на Центральную площадь вышли все аксакалы аула и все желающие. Среди них – подполковник полиции в оставке, пенсионер Рамиз Даврушев. Аксакалу уже 72 года, он – турок–месхетинец по национальности, родился и вырос в этом ауле. Вместе с супругой Марзией воспитали троих детей, есть 10 внуков.

"Раньше мы не отмечали Амал мерекесi, его проводили в других регионах Казахстана. Но сейчас и этот день у нас стал знаменательным. Мы в ауле его проводили в первый раз. Самое главное в этот день – обняться, пожелать друг другу только хорошее. Ведь нам нечего делить, мы живем вместе в ауле, это наш родной дом, поэтому желаем только благ друг другу, уважения", – говорит Рамиз Даврушев.
Наурыз, наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото акимата аула III Интернационал

В праздничную декаду здесь проводили спортивные состязания по қазақ куресi, арқан тартыс, қол күресі. Одними из участников были ученики средней школы №108 Азиз Мухлисов и Ибрагим Махадинов. 

"Наурыз мы отмечаем каждый год, и я родился уже в то время, когда его разрешили отмечать официально в нашей стране. Помню рассказы моих родителей, что в советское время Наурыз был запрещен как пережиток прошлого. Но для нас это Новый год, начало всего доброго, начало весны и веры, исполнения всех наших мечт и целей. Мы его ждем так же, как и другие знаменательные события", – говорит Азиз Мухлисов.
Наурыз, наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото акимата аула III Интернационал

Как полагается в Наурызнама, аулчане выходили в национальных нарядах, так они провели день национальной одежды – Ұлттық киім күні.

"В самом деле, носить национальную одежду – камзолы, жилеты – в нашем коллективе стали давно и педагоги, и ученики. Радует, что в последние годы национальная одежда становится популярной у всех казахстанцев, и мы ее надеваем не только в Наурыз. Многие каждый день носят тюбетейки, казахские украшения, камзолы, бешпеты. Это очень красиво и патриотично", – говорит завуч по воспитательной части средней школы №108 Дильфура Байрактарова.

Не обошлось в праздничную декаду без обрядов. Аулчане провели "Бесік той", "Қыз ұзату", "Тұсаукесер".

Наурыз, Наурызнама, Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото: акимат аула III Интернационал

"Обряд "Тұсаукесер" можно проводить ближе к году или даже раньше, немного позже тоже можно. Чаще всего родители делают его в день рождения малыша, в годик. Казахи верят, что обряд поможет твердо стоять на ногах ребенку всю жизнь, даст ему здоровье и благополучие. Перерезать путы обычно доверяют тем, кто пользуется уважением в семье, – друзьям, родственникам. В целом, обряд несет глубокий смысл – в жизни ребенка начался новый этап, он учится ходить и познавать этот мир, и его родителям нужно уделять ему больше внимания", – рассказывает заведующая библиотекой Рима Турманова.
Наурыз, Наурызнама, Кызылорда, тұсаукесер, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 10:00

Фото: акимат аула III Интернационал

Как замечает Рима Турманова, казахские обряды в этом ауле проводят многие жители, вне зависимости от национальности. Благодаря дружбе и согласию здесь нет никаких конфликтов. Здесь живут и работают на благо родного края представители разных народов, но у них один общий дом, одна земля, одна страна – Казахстан.

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