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Подготовка к большой воде: запущены онлайн-трансляции из Уральска и Атырау

Подготовка к большой воде: запущены онлайн-трансляции из Уральска и Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:57 Фото: gov.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что любой гражданин может в онлайн-режиме увидеть, что происходит в Уральске и Атырау, где ждут большую воду, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава МЦРИАП рассказал в своем Telegram-канале.

"Любой гражданин может зайти по ссылке и убедиться о проводимой работе в рамках подготовки к паводкам и о ситуации на местах в Уральске и Атырау", – написал Багдат Мусин 17 апреля 2024 года.

Также министр поблагодарил активных граждан, компании, службы ЧС и работников акиматов за проводимую работу по подготовке к большой воде.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с цифровыми инструментами по поддержке отечественных товаропроизводителей и прогнозу паводковой ситуации.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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