"Когда видишь слезы людей, понимаешь, что работаешь не зря" – замакима Уральска о работе во время паводков

Азамат Халелов – заместитель акима Уральска, во время паводков он занимал должность руководителя отдела ЖКХ города. В преддверии Дня госслужащего вместе с молодым чиновником Zakon.kz рассуждает о том, каким должно быть слышащее государство.

Это один из самых молодых сотрудников аппарата акима Уральска, ему 31 год. При этом это один из самых открытых к диалогу с населением чиновников и работающих по принципу "слышащего" государства. Во время работы в отделе ЖКХ Азамат Халелов вел личную страницу в Instagram, где в режиме реального времени рассказывал о строительстве и капитальном ремонте дорог, мостов и инженерной инфраструктуры, о благоустройстве скверов и озеленении города, сам отвечал на самые острые и злободневные вопросы от населения.

Родился в 1993 году в Уральске. Окончил два вуза по специальностям "Учет и аудит" и "Юриспруденция". Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела экономики и бюджетного планирования Уральска. Сейчас общий стаж работы на госслужбе самого молодого заместителя акима города Уральска – 9 лет.

- Азамат Ергалиевич, какими чертами характера должен обладать человек, чтобы работать на госслужбе?

- Как бы пафосно это не звучало, я считаю, что в первую очередь на государственную службу идут те люди, которые могут назвать себя патриотами. Они неравнодушны к судьбе своей страны, к будущему своего родного края, готовы работать ради того, чтобы делать жизнь своих земляков лучше. Быть чиновником – это очень тяжелая и ответственная работа.

По моему мнению, на госслужбе нужно уметь коммуницировать с разными слоями населения, иметь широкий кругозор, ведь нам приходится сталкиваться с необычными ситуациями, при этом нужно уметь находить общий язык как с возмущенной массой людей, так и с отдельным человеком. Госслужащий должен уметь видеть проблему с разных ракурсов и находить множество вариантов ее решения. Еще думаю, что нам очень необходима стрессоустойчивость, весна 2024 года в Уральске это четко показала.

- Расскажите о своей работе в период паводка - каким был ваш рабочий график? Какие обязанности вы выполняли?

- В период паводка я занимал должность руководителя отдела ЖКХ города Уральска. Мы работали в круглосуточном режиме, сооружали дамбы, проводили берегоукрепительные работы. Работы вели в 18 местах города, где был повышенный риск подтопления. На особом контроле находился старейший район Курени. Здесь интенсивно велась работа по строительству дамбы, чтобы вода не зашла в центр города.

Несмотря на то, что уровень воды в реке Урал в 20 числах апреля превысил критическую отметку на 12 см (862 см против 850 см), – город не затопило. Я считаю, что это результат совместно проведенной нами огромной работы по укреплению дамб.

- Вы можете вспомнить, в какой момент перешли на график работы 24/7?

- В начале апреля 2024 года, когда стали поступать прогнозы о том, что идет рекордный сброс воды с Ириклинского водохранилища, возникла угроза подтопления Уральска. Мы начали готовиться к тому, что река в городе поднимется выше критической отметки и разрушит защитные дамбы вокруг областного центра. С того времени о нескольких часах сна многим из нас – сотрудникам аппарата акимата Уральска - приходилось лишь мечтать. Каждый день с утра и поздней ночи мы с коллегами объезжали дамбы, занимались вопросами подготовки техники, мешкотары для укрепления дамб, подвоза грунта на полигон "Асан", снабжения техники горючим.

- Какие открытия сделали для себя во время паводка - возможно, вас вдохновляли или наоборот, расстраивали люди?

- Для всех жителей области паводок стал тяжелым испытанием на прочность. Все люди по-разному реагировали, и это, конечно же, понятно: кто-то потерял единственное жилье, годами нажитое имущество. Людям приходилось жить в эвакуационных пунктах, и какие бы им не были созданы хорошие условия, все же это не родной дом и не родные стены.

За каждого человека мы переживали, как за своих родных и близких, постоянно держали их нужды на постоянном контроле. Но невозможно не восхищаться стойкостью своих земляков, их верой в будущее, их терпением и пониманием сложившейся ситуации. Я своими глазами видел, что стихия сплотила людей, они стали добрее и отзывчивее друг к другу.

Самая лучшая награда для меня – это простое спасибо от дачников, которых мы эвакуировали, от жителей района Курени, которые благодарили нас за спасение их домов от затопления. Когда тебя искренне благодарят, ты понимаешь, что не зря не спишь ночами, не видишь свою семью и отдаешь всего себя работе.

В свою очередь, хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, волонтеров, городских общественных активистов, которые помогали нам тогда и продолжают помогать в решении разных вопросов из жизни города и сейчас.

- В видели панику в глазах людей в апреле этого года, когда каждый день Казгидромет публиковал данные по стремительному подъему реки Урал?

- Возможно, отдельные люди поддались паническому настроению и с ужасом ждали большой воды, но массово паника никак не проявлялась. Наоборот, на мой взгляд, люди сплотились перед общей бедой. Жители города и дачных массивов были заинтересованы спасти свои дома и имущество, а это можно было сделать только сообща. В противопаводковые мероприятия были вовлечены все – взрослые и подростки, госслужащие и военные, бюджетники и работники частных предприятий. И тут не важно было, кто какую должность занимает: плечом к плечу на укладке мешков с песком по берегам рек работали руководители предприятий и организаций вместе с рядовыми сотрудниками и студентами. Люди приезжали из разных районов, помогали возводить дамбы, заготавливать мешкотару, организовывали горячие обеды для тех, кто днем и ночью возил и носил на себе мешки с глиной и песком. Равнодушных к нашей общей беде среди уральцев не было, и это меня очень трогает.

- Какую завершающую работу после паводка вы сейчас доделываете, чтобы, наконец, вернуться к спокойному ритму работы?

- Сейчас в первую очередь мы работаем над устранением последствий паводка. В дачных массивах города уже больше месяца работают технические комиссии, которые обследуют дачные дома, несколько месяцев затопленные водой, - на пригодность для дальнейшего проживания. В первую очередь мы обследуем дома тех дачников, кто проживает сейчас в эвакуационных пунктах и для кого эти дачи были единственным жилищем.

Дачников волнует важный вопрос - поможет ли им государство обрести новое жилье, чтобы их семьи не остались без крыши над головой? Стараюсь услышать каждый вопрос, не оставить без внимания ни одного человека, потерявшего единственное жилье, который пришел на прием ко мне, чтобы понять, когда у него появится свое жилье.

Сейчас все отделы акимата города в режиме нон-стоп – днем и ночью – работают совместно с компаниями по техническому обследованию дачных домов, с оценочной комиссией по определению размеров компенсации дачникам. Есть усталость от того, что работаем практически круглосуточно.

Но у нас есть цель – мы хотим как можно быстрее установить количество непригодного для дальнейшего проживания жилья, а значит, подыскать для пострадавших дачников новые дома или квартиры.

Эту работу мы сейчас ведем очень интенсивно, чтобы каждый человек побыстрее справил новоселье, обжился, сделал ремонт и вернулся домой. На сегодняшний день уже почти 500 семей получили новые квартиры. Когда мы вручаем людям ключи от новых квартир, они плачут от радости. И в такие моменты особенно понимаешь, что именно ради таких моментов отдаешь себя сейчас работе полностью.