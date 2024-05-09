Портреты из тени: необычное творчество алматинца восхитило соцсети

Современное искусство не перестает удивлять. Художники используют самые разные способы и техники самовыражения. Zakon.kz расскажет о необычном и креативном творчестве алматинского студента.

22-летний Рауаж Жарылкасынов живет в Алматинской области. Сейчас он заканчивает второй курс Казахского национального педагогического университета по специальности "Живопись". Молодой человек признается, что с детства мечтал стать знаменитым художником.

"Я с малых лет пишу картины. Уверен, что этот дар мне передался от мамы. Она тоже любит рисовать, и у нее это хорошо получается. До сих пор храню свои школьные альбомы для рисования". Рауаж Жарылкасынов

В творчестве молодой художник ни в чем не ограничивает себя. Может писать разные картины из любого материала. Однако больше всего ему нравится создавать портреты знаменитостей. За его плечами образы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, звезд нашей и зарубежной эстрады.

"Раньше я сильно стеснялся своей внешности, старался лишний раз не попадаться людям на глаза. Но искусство кардинально изменило мое отношение к себе, окружающим и к жизни. Мои работы нравились большинству комментаторов, мой аккаунт становился все популярнее, и вместе с этим я обретал уверенность в том, что я двигаюсь в правильном направлении", – рассказывает парень.

Больше всего художника обрадовало, когда люди стали делать заказы: просили нарисовать их портрет, расписать стены, создать авторский дизайн на одежде.

Выбравшись из тени, Рауаж Жарылкасынов стал искать новые подходы, чтобы еще больше впечатлить свою аудиторию и самовыразиться. Тогда одна из его идей получила отклик в сердцах ценителей искусства.

"Помните, как все мы в детстве любили в темноте руками создавать на стенах или потолке образы животных? Я подумал, почему бы это не проделать с человеческим силуэтом? Но мы же не ищем легких путей: сначала я разорвал картон на множество мелких кусочков. Потом склеил их так, как нужно было мне. В помощь, чтобы передать более четкие черты, пошли палки и нитки. Тут главное – виденье, темнота и хорошо падающий свет на работу. И вуаля – черно-белый портрет из тени готов", – поделился студент.

На изготовление одного такого портрета из картона у парня уходит около шести часов. Мастер считает, что нет предела совершенству, и ему предстоит еще многому учиться.