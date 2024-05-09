"Мы были ранены в один день" – ветеран из Талдыкоргана вспоминает свою службу с Бауыржаном Момышулы
Дедушка Сарсенбай, несмотря на почтенный возраст, День Победы встречает в добром здравии и охотно делится воспоминаниями с окружающими. Он воевал в дивизии, которой командовал Бауыржан Момышулы, и считает полководца идеальным командиром.
"Момышулы был строгим и справедливым, внимательно относился к каждому человеку, старался поддержать, но в случае чего спуску не давал. Говорил нам, что отвага и сноровка в бою нужны, потому что за нашими спинами Родина, а там – наши родители, дети, жены. До них мы добраться врагу не дадим!" - рассказывает Сарсенбай Кантарбай.
Фото из личного архива семьи Кантарбай
Родился герой нашего материала 10 мая 1924 года в Семиречье, в поселке Балпык би, тогда он назывался Дунгене. На фронт был призван в 1942 году, сразу направлен на шестимесячные курсы подготовки младших командиров первого казахского полка в городе Аягозе, и после получил звание сержанта.
Младшим командиром Сарсенбай Кантарбай попал после "учебки" на передовую, где воевал рядом с земляками, не жалея себя. В прославленную дивизию, которой командовал Бауыржан Момышулы, Сарсенбай Кантарбай был переведен на втором году военной службы.
В мае 1943 года Сарсенбая Кантарбая отправили на обучение в пулеметное училище в туркменский город Мары. После он служил командиром в роте автоматчиков 9-го гвардейского, 13-го гвардейского полков. Участвовал в освобождении Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
В январе 1944 года наш герой был тяжело ранен в боях за немецкий город Гумбиннен, в госпитале он пролежал до 24 июня 1945 года.
"Мы с Бауыржаном Момышулы были ранены в один день, – вспоминает аксакал, – это было, помнится, двадцать первого января. Момышулы получил ранение в область позвоночника. В нашем подразделении в том же бою было ранено 12 автоматчиков, несколько из них – тяжело. Нас отправили в госпиталь во Владимирскую область в город Кальчугино. Там я встретил великую Победу над фашистской Германией. А еще через короткое время был участником парада Победы в Москве".
За боевые заслуги Сарсенбай Кантарбай был награжден орденами "Великой Отечественной войны" І и ІІ степеней, также он является Почетным гражданином Коксуского района Жетысуской области.
В мирное время Сарсенбай Кантарбай стал учителем, его очень любили поселковые ребятишки. Состоялся наш герой и в семейной жизни: вырастил детей, имеет два с лишним десятка внуков и сейчас охотно возится с правнуками.