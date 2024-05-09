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"Мы были ранены в один день" – ветеран из Талдыкоргана вспоминает свою службу с Бауыржаном Момышулы

Сарсенбай Кантарбай, ветеран войны, 9 мая, Бауыржан Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 10:00 Фото из личного архива семьи Кантарбай
Десятого мая, сразу после Дня Победы, отметит свой столетний юбилей ветеран Великой Отечественной войны из Талдыкоргана Сарсенбай Кантарбай, бывший соратником легендарного Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Дедушка Сарсенбай, несмотря на почтенный возраст, День Победы встречает в добром здравии и охотно делится воспоминаниями с окружающими. Он воевал в дивизии, которой командовал Бауыржан Момышулы, и считает полководца идеальным командиром.

"Момышулы был строгим и справедливым, внимательно относился к каждому человеку, старался поддержать, но в случае чего спуску не давал. Говорил нам, что отвага и сноровка в бою нужны, потому что за нашими спинами Родина, а там – наши родители, дети, жены. До них мы добраться врагу не дадим!" - рассказывает Сарсенбай Кантарбай.
Сарсенбай Кантарбай, 9 мая, Бауыржан Момышулы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 10:00

Фото из личного архива семьи Кантарбай

Родился герой нашего материала 10 мая 1924 года в Семиречье, в поселке Балпык би, тогда он назывался Дунгене. На фронт был призван в 1942 году, сразу направлен на шестимесячные курсы подготовки младших командиров первого казахского полка в городе Аягозе, и после получил звание сержанта.

Младшим командиром Сарсенбай Кантарбай попал после "учебки" на передовую, где воевал рядом с земляками, не жалея себя. В прославленную дивизию, которой командовал Бауыржан Момышулы, Сарсенбай Кантарбай был переведен на втором году военной службы.

В мае 1943 года Сарсенбая Кантарбая отправили на обучение в пулеметное училище в туркменский город Мары. После он служил командиром в роте автоматчиков 9-го гвардейского, 13-го гвардейского полков. Участвовал в освобождении Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

В январе 1944 года наш герой был тяжело ранен в боях за немецкий город Гумбиннен, в госпитале он пролежал до 24 июня 1945 года.

"Мы с Бауыржаном Момышулы были ранены в один день, – вспоминает аксакал, – это было, помнится, двадцать первого января. Момышулы получил ранение в область позвоночника. В нашем подразделении в том же бою было ранено 12 автоматчиков, несколько из них – тяжело. Нас отправили в госпиталь во Владимирскую область в город Кальчугино. Там я встретил великую Победу над фашистской Германией. А еще через короткое время был участником парада Победы в Москве".

За боевые заслуги Сарсенбай Кантарбай был награжден орденами "Великой Отечественной войны" І и ІІ степеней, также он является Почетным гражданином Коксуского района Жетысуской области.

В мирное время Сарсенбай Кантарбай стал учителем, его очень любили поселковые ребятишки. Состоялся наш герой и в семейной жизни: вырастил детей, имеет два с лишним десятка внуков и сейчас охотно возится с правнуками.

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