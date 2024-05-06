Пробки, автобусы и дорогое такси: как развивается Алматинская агломерация

Алматинская агломерация самая большая по численности населения в республике. И к 2030 году достигнет 4,5 млн человек. Сейчас чиновники составляют дальнейший план развития, который поможет сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Zakon.kz отправился в населенные пункты в пригороде Алматы и узнал, чем занимаются жители сел и городов, где работают и с какими трудностями сталкиваются. Но обо всем по порядку.



Зона Алматинской агломерации

В ее составе входит пять административных районов Алматинской области: Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Карасайский и Талгарский. А также четыре города-спутника – Конаев, Есик, Талгар, Узынагаш, Алатау, Отеген батыр и Каскелен. По данным официальной статис­тики, в районах, прилегающих к мегаполису, проживают больше 3 млн человек.



Сейчас самая большая проблема жителей сел, расположенных вокруг Алматы ряд – транспорт. Даже несмотря на развитие перевозок и создание новых маршрутов, добраться до города по-прежнему крайне сложно. Специалисты подсчитали, что ежедневно в южную столицу из пригорода на работу или учебу, едут сотни тысяч человек. Многие добираются до Алматы на попутках.

Фото: Zakon.kz

В прошлом году в Алматинской области был создан автопарк, который на сегодняшний день обслуживает четыре маршрута, охватывающий 12 населенных пунктов. Так, чиновники пытаются решить проблему с общественным транспортом в регионе и сделать поездки из пункта А в пункт Б проще и доступнее. Однако, как заявляют жители сел, количество автобусов все равно мало и не всегда удается уехать, многие не могут залезть в салон – нет места.

Фото: Zakon.kz

Чтобы не быть голословными, мы решили сами проверить так ли это. К примеру, добраться из Талгара в Алматы, можно на двух маршрутах – 207 и 203. Последний курсирует через несколько населенных пунктов и время в пути в разы больше, чем у первого. Сейчас на линии работают новые автобусы, которые могут вместить до 80 человек. Местные говорят, что для 50-тысячного города эти машины маленькие. И зачастую талгарцы предпочитают добираться до города на такси или попутках.

"В автобусе сложно ездить. Люди очень не воспитанные и грубят. Поэтому многие выбирают попутки. Обычно машины довозят до "Халык арены" или автовокзала "Саяхат". Стоимость проезда в среднем 300 тенге с человека. Утром цена дороже, потому что многие опаздывают на работу и готовы заплатить больше", – рассказала Жанель, жительница Талгара.

Фото: Zakon.kz

Многие отмечают, что после строительства автобана БАКАД добираться до Алматы и обратно стало проще – уменьшилось количество пробок, из-за этого "попутка" стала самым удобным видом транспорта. Однако не всегда безопасным.



"Когда я училась в ВУЗе, приходилось ехать в университет ранним утром и возвращаться вечером. В темное время суток было очень страшно ездить домой. Иногда водители со мной навязчиво пытались познакомиться. Предлагали довезти прям до дома. Спрашивали номер телефона. Мою одногруппницу однажды чуть не увезли в неизвестном направлении. Вовремя вышел ее парень и остановил машину. У меня сейчас есть привычка – перед тем, как сесть в машину, я фотографирую номер авто и скидывают его родителям", – рассказала Жанель.

Фото: Zakon.kz

Дальше мы решили поговорить с жителям села Отеген батыр. Кстати, этот населенный пункт ближе всего к городу. И даже здесь предпочитают добираться до Алматы на такси или попутках. Местные говорят, что так они экономят время. В среднем дорога на работу у большинства занимает чуть меньше 40 минут. А вот на общественном транспорте то же самое расстояние преодолевают уже за полтора часа.

"Мы переехали в Отеген батыр из Талдыкоргана с мужем и дочкой в 2016 году. Там у нас был небольшой бизнес. В планах было пожить некоторое время в поселке, затем перебраться в Алматы. Но, к сожалению, несколько лет назад мужа не стало и переезд в город отложился. Сейчас я работаю преподавателем русского языка. Старшая дочь работает в коллекторском агентстве. Каждую неделю на дорогу уходит не менее 10 тыс. тенге, бывает и больше. Но больше всего жалко затраченного времени на дорогу. Иногда выручают знакомые, которые могут подвезти, но чаще приходится ловить попутки. Есть специальные "пятачки", где собираются водители, можно подойти туда, но в город таксист поедет, только когда соберет полную машину", – рассказала Марьям.

Фото: Zakon.kz

Женщина также добавила, что в вечернее время, как и в других поселках, цена на проезд заметно повышается. Если задержаться на работе, то домой частные извозчики отвезут уже не менее чем за 500-600 тенге.

Фото: Zakon.kz

Еще одна проблема для жителей сел – постоянно растущий трафик. Добраться от села Байсерке до Алматы – настоящее испытание утром и вечером. Как правило, в город едут переполненные автобусы, в которые многим не забраться, а еще как минимум час предстоит простоять в многокилометровых пробках.

"Моя супруга инвалид второй группы. Попасть в город для нас это целая проблема. В случае острой необходимости, к примеру если надо поехать в больницу или в органы социальной защиты, приходится заказывать инватакси. Суммы всегда выходят разные, но они всегда бьют по нашему семейному бюджету. На автобусе передвигаться с коляской практически невозможно. Затопчут", – поделился Евгений, житель села Байсерке.

Фото: Zakon.kz

Чтобы решить проблемы и снизить маятниковую миграцию, в акимате Алматинской области пытаются создать рабочие места в самих населенных пунктах. Так сельчанам не придется ежедневно ездить в город на работу. В начале 2024 года для жителей Алматинской агломерации были запущены 18 значимых инвестиционных проектов.

"В первом квартале 2024 года в различных районах Алматинской агломерации были открыты новые объекты, которые обеспечили суммарно 3942 дополнительных рабочих места. Этот положительный тренд свидетельствует о постоянном интересе к развитию экономики региона и стремлении местных предпринимателей к расширению своего бизнеса", – сообщили в акимате Алматинской области.

Однако создание новых рабочих мест в селах и городах-спутниках Алматы не снизило количество людей, которые вынуждены каждый день ездить на работу в город. Причина в этом проста – низкая заработная плата, которая сейчас варьируется в пределах 150-200 тыс. тенге. При этом в Алматы за ту же самую работу готовы заплатить больше. Из-за этого жители сел готовы ежедневно ездить в город на попутках, переполненных автобусах и стоять в пробках часами.

"Принимая во внимание многочисленные обращения жителей близлежащих к городу Алматы населенных пунктов, в текущем году акимат области направил письмо-предложение по организации и запуску еще 20 пригородных маршрутных сообщений. На сегодняшний день ведутся работы по изучению предложенных маршрутов", – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Чиновники отмечают, что работа по развитию Алматинской агломерации продолжается. Они уверены, что созданный план поможет сбалансировать опережающее развитие жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Алматы и Алматинской области.