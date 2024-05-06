Бесценные награды: почему орденам "Айбын" присвоили имена национальных героев-воинов

Важный шаг в восстановлении исторической справедливости





Еще год назад глава государства обозначил задачи, стоящие перед армией Казахстана, отдельно остановившись на моральном аспекте.

"Наши солдаты должны быть смелыми, отважными и, конечно же, образованными. Мы должны воспитывать в военнослужащих патриотизм, человечность и доброту. Они должны быть достойными называться героями. В одном слове, армия – это центр духовного воспитания", – Касым-Жомарт Токаев.

В марте 2024 года на третьем заседании Национального курултая в Атырау президент продолжил развивать идею патриотизма и преемственности поколений.

"У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов. Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине". Касым-Жомарт Токаев

Что такое орден "Айбын"

Согласно закону "О государственных наградах Республики Казахстан", орденом "Айбын" награждаются военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также сотрудники специальных государственных органов, органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел РК:

за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Орден "Айбын" состоит из трех степеней:

"Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова;

"Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы;

"Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева.

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.

Орденами "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова и II степени имени Бауыржана Момышулы награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.

Орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины.





Почему важно наградам давать имена героев

Сегодня перед вооруженными силами Казахстана стоят новые и непростые задачи. Современные войны меняют свое лицо – они становятся сверхтехнологичными и интеллектуальными, считает генерал-майор запаса, бывший заместитель командующего Аэромобильными войсками ВС РК, председатель Совета офицеров РК Махмут Телегусов.

"Тем не менее в любой войне главным есть и будет Его величество Солдат. Какова бы ни была техническая оснащенность армии, она – ничто, если у солдат и офицеров нет сильного духа, беззаветной любви к Родине и высочайшего патриотизма". Махмут Телегусов

Именно для того, чтобы военнослужащие помнили имена великих героев прошлого, чтобы они старались быть похожими на них, Верховным главнокомандующим было принято решение присвоить имена выдающихся воинов ордену "Айбын", считает Телегусов.

"Сегодня, в преддверии 100-летия со дня рождения нашего великого полководца Сагадата Нурмагамбетова, Союз офицеров проводит встречи с молодежью, на которых объясняет, как велик был подвиг их дедов и прадедов, победивших фашизм – самую страшную беду XX века. Чем больше молодежи будут знать о своих великих предках, тем сильнее будет их желание в случае необходимости встать на защиту своей страны. Ведь недаром сказано, что войны выигрывают не военные, войны выигрывает народ". Махмут Телегусов

Их именами названы ордена





Сагадат Нурмагамбетов

Первый обладатель звания "Халық Қаһарманы", первый министр обороны РК, первый генерал армии РК.

Родился 25 мая 1924 года. После окончания Туркестанского пулеметного училища в Кушке с апреля 1943 года до мая 1945 года воевал на фронтах ВОВ в качестве командира пулеметного взвода, роты, стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Украины, Молдовы, Беларуси и Польши. Батальон Сагадата Нурмагамбетова штурмовал здание рейхсканцелярии Гитлера.

В 20-летнем возрасте Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена "Золотая звезда".

В октябре 1991 года Указом президента РК Сагадат Нурмагамбетов был назначен председателем государственного Комитета обороны, а в мае 1992 года – министром обороны Казахстана. В 1994 году Указом президента ему было присвоено звание "Халық Қаһарманы" с вручением "Золотой звезды".





Бауыржан Момышулы

Родился 24 декабря 1910 года. Герой Советского Союза.

В сражениях под Москвой во время Великой Отечественной войны проявил чудеса героизма, несколько раз выводя своих солдат из окружения. Благодаря личному героизму Момышулы уже к 1944 году дослужился до звания полковника. Момышулы впервые применил тактику, которая вошла в учебники военного искусства как "спираль Момышулы". Он разделил свой полк на 20 отрядов, атаковавших врага с различных сторон. Тактика древних номадов оказалась успешной.

Второе свое призвание Бауыржан нашел после увольнения в запас в 1955 году. Он стал писателем, рассказав о своих военных подвигах и людях, с которыми воевал. Его книги вдохновляли не одно поколение читателей.





Рахимжан Кошкарбаев

Родился 19 октября 1924 года. В 19 лет окончил пехотное училище во Фрунзе (Бишкек). Первый орден "Отечественной войны I степени" он получил в апреле 1945 года. За 15 дней, пройдя от Одера до центра Берлина, бойцы подразделения Кошкарбаева уничтожили 200 немецких солдат и офицеров. Также они захватили в плен более 180 солдат, завладели трофеями в виде 14 полевых орудий, 27 крупнокалиберных пулеметов. 30 апреля Рахимжан Кошкарбаев водрузил знамя полка на символе фашизма – Рейхстаге. Командование полка представило лейтенанта Кошкарбаева к званию Героя Советского Союза. Однако на уровне командования фронтом все затормозилось. Не было признания и в советские годы, хотя сам генсек ЦК КП КазССР Динмухамед Кунаев направлял соответствующее представление непосредственно в ЦК КПСС. Награда пришла к Кошкарбаеву только посмертно – Указом президента РК от 7 мая 1999 года ему присвоена высшая степень отличия – "Халық Қаһарманы".

