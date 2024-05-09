"Вася-казах": детство, становление и подвиги народного героя Касыма Кайсенова

23 апреля исполнилось бы 106 лет казахстанскому писателю, участнику партизанского движения в ВОВ и Народному герою РК Касыму Кайсенову. Zakon.kz вспоминает историю его непростой жизни.

Детство

В семье будущего героя родились 13 детей, однако выжили в нелегкие годы только восемь. Касым был четвертым из пяти сыновей. С детства односельчане дали ему прозвище "Қара тентек" ("Черный озорник") – за активность и готовность помочь окружающим, участвовать в различных мероприятиях.

Еще с ранних лет у мальчика проявилась тяга к образованию и политике.

Окончив школу в 1934 году, Касым отправился в областной центр – Усть-Каменогорск, где поступил в техникум политпросвещения. Там он продолжал вести активную жизнь и женился.

После окончания техникума в августе 1938-го Кайсенов стал курировать политпросвет на областном уровне. В апреле 39-го он поехал в соседнюю Павлодарскую область и стал инспектором по политико-просветительской работе областного управления образования.

Далее данные разнятся. По одним источникам, в конце этого же года Касым Кайсенов был направлен в разведшколу. По другим, учебу там он начал в первые месяцы 1940-го.

Разведшкола

В силу ее секретности слушатели не знали ни друг друга, ни преподавателей по настоящим именам – только по кодовым прозвищам и вымышленным фамилиям. Обучение было комплексным.

24 ноября 1941 года лейтенант Кайсенов во главе боевой группы из десяти подготовленных бойцов забрасывается в тыл врага, на оккупированные территории Украины. Однако в группе оказался предатель, выдавший не только товарищей, но и некоторые секретные сведения. В результате в живых остались только сам Касым и его товарищ Борис, который вскоре скончался от ран.

Отыскать "своих" – партизанский отряд под названием "Комитет №8", сформированный политруком Красной армии Иваном Примаком, Кайсенову удалось лишь через 10 дней. В дальнейшем они вместе приняли участие в создании крупного партизанского соединения имени Чапаева.

"Я никогда не писал рассказов, повестей, романов, как о том рассуждают некоторые. Я всего лишь описывал события, лично пережитые мной. В них мои персонажи всецело фигурируют под своими подлинными именами", – отмечал Кайсенов в своих "Записках партизана". Там же он несколько раз упомянул Ивана Кузьмича.

Всего за линию фронта с различными заданиями Кайсенов забрасывался четыре раза. Имел место курьезный случай: его парашют зацепился за крест на церкви в деревушке Мукачево (Западная Украина), но обрезать стропы было невозможно и даже опасно. Партизану пришлось так и провисеть до утра, пока его не обнаружили местные жители, принявшие увиденное за "божье провидение". Кстати, здесь Касым и получил имя "Вася" – так его прозвали местные, которым он успел полюбиться.

Партизанской тропой

Находясь в Украине, Кайсенов участвовал более чем в ста различных операциях, в разработке значительной части которых принимал личное участие, затем непосредственно возглавлял их. Долгое время он воевал под началом легендарного Сидора Ковпака.

Среди его самых значительных партизанских рейдов вспоминают, например, помощь Красной армии при форсировании Днепра. Отряд численностью в 150 человек занял стратегически важный Буркинский плацдарм, обеспечив нашим войскам переправу через реку и дав возможность избежать больших потерь. Но сами партизаны "Васи-казаха" потеряли в этой операции большую часть своих сил – остались в живых только 20 человек, многие из которых были ранены.

Или вылазка по освобождению узников концлагеря "Белая Таня". Операция была проведена в два этапа. Сначала освободили около 600 человек, работавших в местном лесу на заготовке древесины, которая отправлялась прямиком в Германию. Затем уничтожили надзирателей и вытащили оставшихся заключенных. В плен попали 34 врага, в том числе и начальник "Белой Тани" Зиберт. С нашей стороны никто даже не был ранен.

Народный герой

За весь боевой путь Кайсенов был удостоен только одной награды – ордена Богдана Хмельницкого, да и то в самом конце 1944 года. Перед Победой, 2 мая 1945-го, его наградили орденом Отечественной войны II степени. Сам же Касым-ага не раз говорил, что главная награда для него – благодарность народа.

В 1995 году Касым Кайсенов стал одним из первых, кому присвоили звание "Халық Қаһарманы". У него также есть высокие награды от Украины и Чехословакии.

Кайсенов вернулся в Казахстан 1 января 1945 года. Он был ответственным работником в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, а затем – зампреда райисполкома Жуалинского и Свердловского районов Жамбылской области. Дружба с Жумагали Саином привела его в мир литературы. Касым-ага отучился в отделе переводчиков двухгодичной партийной школы при ЦК Коммунистической партии Казахстана и стал активно писать и публиковаться. В его трудовой книжке есть записи о работе в издательствах "Жазушы" и "Кайнар", Союзе писателей и так далее.