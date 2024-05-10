Новый формат ЭЦП: что будет с ранее выпущенными ключами
В АО "Национальные информационные технологии" рассказали Zakon.kz, для чего меняется формат ЭЦП и что будет с ранее выданными ключами.
Новизна формата заключается в том, что вместо двух ключей ЭЦП (AUTH и RSA. – Прим. ред.), рядовым казахстанцам и юридическим лицам будет выдаваться и в дальнейшем использоваться только один ключ. Он будет использоваться и для авторизации, и для подписи.
"Это делается для оптимизации процессов и упрощения процедуры получения, хранения и использования ключей ЭЦП. Следует отметить, что все ранее выпущенные ЭЦП будут поддерживаться до истечения срока их действия. У кого есть приложение eGov mobile, обновление будет происходить автоматически", – сказал пресс-секретарь АО "НИТ" Олжас Стамбеков.
Он также перечислил основные правила защиты своих данных.
- не передавать ЭЦП третьим лицам;
- при потере флешки с ЭЦП сразу же открыть новую электронную подпись;
- самостоятельно сменить пароль ЭЦП, полученный очно, так как в таких случаях часто устанавливается одинаковый пароль для простоты обслуживания;
- не принимать платную помощь в получении ЭЦП от незнакомых лиц;
- если в организации есть сотрудники, имеющие ЭЦП, то отслеживать их отзыв после увольнения;
- сотрудникам, ответственным за подписание официальных бумаг, выдавать отдельные ЭЦП.
В противном случае, по его словам, посторонние могут получить доступ к таким услугам, как регистрация и выписка граждан, получение различных справок и документов и многое другое.
Чтобы отозвать ЭЦП, нужно перейти на сайт pki.gov.kz. Далее на главной странице выбрать вкладку "Личный кабинет" и авторизоваться, после чего на главной странице "Личного кабинета" перейти в раздел "Мои ключи ЭЦП".
Здесь нужно выбрать старый ключ ЭЦП и нажать на кнопку "Редактировать" и далее:
- Укажите расположение ключа и введите пароль.
- Выберите причину отзыва и нажмите "Отозвать".
- Еще раз введите пароль на ключ подписи, после в окне "Редактирование" появится статус "Отозван".
"Следует помнить, что ЭЦП является подписью человека в электронном виде. Это означает, что юридические последствия будут равны собственноручной подписи", – напомнил Олжас Стамбеков.
Согласно пункту 5 статьи 640 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам влечет штраф на физических лиц в размере 10 (или 36 920 тенге, так как 1 МРП в 2024 году равен 3692 тенге. – Прим. ред.), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.
С процедурой использования новой ЭЦП в мобильном приложении eGov Mobile можно ознакомиться здесь.