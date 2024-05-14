Что нужно знать о маках, цветущих в степях Казахстана

На полях и горных долинах Алматинской области вновь зацвели маки. Вот уже неделю казахстанцы наблюдают алые ковры вдоль трасс и на загородных просторах. Встретить их можно даже в городе рано утром. Zakon.kz побеседовал со специалистом, чтобы узнать больше об этих нежных цветах мая.

Самый благоприятный период для цветения маков – последний месяц весны. Именно тогда формируются идеальные условия для нежных цветов: устанавливается дневная температура в диапазоне +25…+30°C при оптимальной влажности. В такой среде цветы могут продержаться на весенних полях чуть больше двух недель, иногда до начала июня.

Фото: Zakon.kz

Ежегодно яркие цветки с блестящими, будто атласными лепестками привлекают внимание тысячи туристов. Казахстанцы с удовольствием отправляются к огненным полям полюбоваться невероятными цветами и сфотографироваться на их фоне.

Некоторые отдыхающие собирают нежный цветок в букеты, несмотря на просьбы ботаников не срывать цветы с полей. Дело это бессмысленное и неблагодарное.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков, рвать цветы неразумно, поскольку маки практически невозможно донести до вазы. Настолько нежны и хрупки эти растения.



"В Красную книгу Казахстана маки не занесены, но это не значит, что маки не нужно беречь. Устраивая фотосессию, необходимо бережно относиться к любым растениям и стараться как можно меньше воздействовать на луга и поля с растениями", – призывает ботаник.





Фото: pixabay

Но нередки случаи, когда люди по-своему реагируют на прекрасное. Ради эффектной фотографии некоторые граждане срывают хрупкие цветы и массово вытаптывают поля, даже не задумываясь, что полевой цветок не выдержит и нескольких часов без природной среды.



"Как ботаники мы призываем не уничтожать маки, поскольку это компоненты нашего биоразнообразия, которые каждый год радуют нас своим цветением. Для букетов мак не пригоден, так как он быстро увядает". Ескендир Сатеков

В нашей местности распространены маки по предгорьям, вдоль Зайлийского и Кыргызского Алатау, а также по Капшагайской трассе.

Фото: Zakon.kz

Цветы, которые в Казахстане традиционно называют "маками", подразделяются на три вида: мак павлиний, рёмерия отогнутая и мачок изящный.



Фото: Zakon.kz

Чаще всего близ Алматы и в Алматинской области можно встретить так называемый павлиний мак (Papaver pavoninum).

Фото: Zakon.kz

Также очень распространен вид рёмерия (Roemeria).

"Как любые растения из семейства маковых, мак и рёмерия содержат алкалоиды, не стоит их пробовать на вкус. Это однолетние растения, они дают семена и заканчивают вегетацию, то есть погибают. И мак, и рёмерию можно попробовать вырастить у себя на приусадебном участке или во дворе. Нужно собрать зрелые семена и раскидать по поверхности почвы, и тогда на следующий год они порадуют вас своим цветением". Ескендир Сатеков

К слову, степной мак не относится к наркотическим растениям, в отличие от опийного.

Фото: pixabay

Рёмерия отогнутая или преломленная (Roemeria refracta). Этот вид мака предпочитает степные сухие участки, является типичным растениям степей. Также его можно увидеть на склонах гор.



Растения эти однолетние. То есть каждый год у них созревает большое количество семян, которые распространяются ветром на большие расстояния.

Фото: Zakon.kz

Ескендир Сатеков поделился преданиям о маках.



Согласно древним легендам, мак символизирует сон, покой. Славянские народы (чехи, словаки) считали мак растением от сглаза, которое оберегает скот от болезней. Согласно буддийской легенде мак вырос на земле в месте, где ее коснулись ресницы засыпающего Будды.

Цветение маковых каждый год оставляет яркие впечатления у жителей и гостей страны. Сколько бы раз местные жители ни видели потрясающую картину горящих алым цветом просторов, каждую весну люди выезжают на поля и в предгорья, чтобы насладиться потрясающими видами родной природы.

Фото: Zakon.kz

Период цветения маковых очень непродолжителен. И тем, кто хочет сфотографироваться на фоне алого моря, необходимо поспешить. При этом важно соблюдать правила бережливого отношения к природе, чтобы она не переставала радовать нас весенними красками и ароматом.

