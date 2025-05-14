Цветущие маковые поля в Алматы и области массово привлекают любителей фотосессий

Вот уже несколько недель казахстанцы наблюдают алые ковры вдоль трасс и за городом. Встретить маки можно и в предгорье Алматы, и на просторах области – полях и холмах. Корреспондент Zakon.kz запечатлел недолговременную красоту нежных цветов.

В последний, самый теплый месяц весны, казахстанцы ожидают нарядного цветения этого яркого растения. Жители городов и сел спешат на природу, чтобы насладиться торжеством природной красоты, а также сфотографироваться на фоне цветов.

Оптимальная температура воздуха для того, чтобы раскрылись эти хрупкие бутоны, +25…+30°C при необходимой влажности. В Алматы этот температурный режим приходится на май месяц.

Фото: Zakon.kz

В этот ласковый период на полях и степях пылают алые моря из цветущих маков.

Фото: Zakon.kz

Желающим застать эту разительную красоту следует поторопиться. Пора цветения у этого полевого растения недолгая. Буквально за пару недель не останется и следа от такого трепетного великолепия.

Фото: Zakon.kz

Пылающие поля – идеальная фотозона. Многие отправляются на эти локации, чтобы привезти впечатляющие снимки.

Фото: pixabay

Загородные просторы пользуются огромным спросом в пору цветения лугов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенно эффектно маки выглядят в пору солнечного заката. Создается впечатление, что под угасающими лучами светила пылает и разгорается огненное поле.

Фото: pixabay

Не менее потрясающе кроваво-красные лепестки смотрятся на фоне грозовых облаков. Хмурое и низкое небо великолепно контрастирует с хрупкостью растений, раскачивающихся в своеобразном танце от дуновения вера.

Фото: pixabay

Но, собираясь на природу, чтобы подышать и поснимать маки, нужно знать, что цветок очень чувствителен к перепадам температур и в пасмурную погоду бутоны могут закрываться.

Фото: Zakon.kz

Чаще всего в нашей местности – в Алматы и Алматинской области – можно встретить мак, который относится к роду растения Ремерия (Roemeria). Также повсеместно произрастает и так называемый "павлиний мак".

Фото: Zakon.kz

К слову, степной мак не относится к наркотическим растениям в отличие от опийного. Но пробовать на вкус полевые растения специалисты не советуют, так как это чревато отравлением – млечный сок и побеги содержат алкалоиды.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Как бы не манили нежные цветы своей красотой, ботаники призывают не срывать маки с полей, а насладиться моментом и просто любоваться красотой родной природы.

Фото: Zakon.kz

Красота их очень ранимая. И если даже малейший ветерок заставляет растения сбрасывать лепестки, то маловероятно, что собранные букеты будет возможным донести до вазы.