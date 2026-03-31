С потеплением в Алматы в окна полезли вязовые клопы: стоит ли бить тревогу

С приходом весны традиционно активизировались насекомые. Жители города уже начали замечать в своих домах непрошеных гостей – древесных клопов. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы выяснить, как в южной столице борются с этой проблемой и насколько насекомые опасны для людей и животных.

Дурно пахнущие насекомые доставляют немало неудобств: они ползают по окнам, подоконникам и полу. Особенно неприятно, если случайно раздавить клопа – в помещении сразу распространяется резкий запах. Кроме того, при попадании на светлую одежду жуки могут оставлять стойкие пятна, которые сложно вывести.

Мы обратились в акимат города, чтобы узнать, какие меры принимаются для борьбы с древесными клопами и как специалисты регулируют их численность. Ведь если насекомые уже сейчас, с наступлением тепла, доставляют неудобства, возникает вопрос – что будет летом?

Как в Алматы борются с насекомыми

В акимате Алматы сообщили, что работа ведется в рамках утвержденного плана обработки зеленых насаждений. С 20 апреля в городе стартует четырехэтапная биологическая обработка.

Обработка проводится для сохранения здоровья деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и поддержания стабильного состояния зеленых зон.

В отдельных случаях применяются дезинсекционные меры с использованием химических препаратов низкого класса опасности (П-3-4), разрешенных на территории Казахстана – в частности, "Актарофит", "Ак Кобелек", "Грин Голд", "Диурон" и другие.

Обработка проводится одновременно во всех районах города в ночное время – с 23:00 до 05:30.

Для регулирования численности насекомых разработан комплекс обязательных мероприятий. В их числе – лесопатологическое обследование, позволяющее выявить заражение вредителями, болезни деревьев, усыхание и механические повреждения.

Также проводится профилактическая и сезонная обработка деревьев и кустарников, санитарная и формирующая обрезка, удаление сухих и поврежденных ветвей, обработка срезов, а также уход за растениями – полив, подкормка и рыхление почвы.

По данным акимата, обработка проводится с весны до осени, как правило, в несколько этапов и преимущественно в ночное время. При этом используются биологические или малотоксичные средства. Работы выполняют специализированные лицензированные организации.

В то же время в 2026 году контроль за состоянием зеленых зон был усилен. Власти отмечают, что сама методика обработки осталась прежней, однако обновлены нормативные требования: расширен перечень обязательных мероприятий и ужесточены требования к подрядным организациям.

"По сравнению с прошлым годом сама методика обработки существенно не изменилась – сохраняется этапность и использование безопасных препаратов. Однако были обновлены нормативные требования: усилен контроль за состоянием зеленых насаждений, расширен перечень обязательных мероприятий по их содержанию и ужесточены требования к организациям, осуществляющим дезинсекционные работы", – отметили в акимате.

Насколько опасны используемые препараты

По словам специалистов, препараты, применяемые для обработки деревьев и кустарников, относятся к умеренно токсичным веществам. Они могут представлять опасность для людей и животных только при неправильном использовании.

Медики предупреждают: при вдыхании паров или аэрозоля во время обработки возможно раздражение слизистых дыхательных путей. Это может сопровождаться кашлем, першением в горле, головной болью, головокружением, слабостью и тошнотой. При высокой концентрации веществ возможны признаки интоксикации.

Контакт с кожей может вызывать раздражение, а попадание внутрь организма – более серьезные отравления.

У животных наблюдаются схожие симптомы: вялость, нарушение дыхания, снижение аппетита. Риск возрастает при длительном или повторном воздействии.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: использовать средства защиты (респираторы, перчатки), избегать вдыхания аэрозоля и ограничивать доступ людей и животных к обработанным территориям до их полного высыхания и проветривания.

Чем опасны древесные клопы

Древесные клопы могут наносить существенный вред зеленым насаждениям. Они повреждают кору, древесину и листья, нарушают сокодвижение, ослабляют иммунитет растений и делают их более уязвимыми к болезням. В отдельных случаях это приводит к усыханию и гибели деревьев.

При массовом размножении такие насекомые способны вызывать деградацию зеленых зон и снижать их экологические функции.

Вместе с тем специалисты отмечают, что для человека и животных большинство этих насекомых прямой опасности не представляют: они не кусают и не являются переносчиками заболеваний.

Однако они могут создавать косвенные проблемы – ухудшать состояние городской среды, способствовать увеличению количества сухостоя и повышать риск падения ветвей.

С экологической точки зрения древесные клопы играют важную роль: участвуют в разложении органики, служат пищей для птиц и других животных и являются частью естественных процессов обновления экосистем.

Поэтому полное уничтожение насекомых нежелательно. Оптимальным считается регулирование их численности до безопасного уровня, чтобы сохранить биологическое равновесие.

Куда жаловаться жителям

Жители Алматы могут подать заявку на обработку через Управление экологии и окружающей среды города.

Обращения принимаются через систему "Е-Өтініш", после чего направляются в специализированные дезинфекционные компании.

Подрядчики связываются с заявителем, согласовывают удобное время проведения работ и заранее уведомляют жителей – в том числе с помощью громкоговорителей, чтобы люди могли подготовиться.

Таким образом, можно сделать вывод, что весеннее появление древесных клопов – явление сезонное и во многом неизбежное для города с большим количеством зеленых насаждений. Власти уверяют, что ситуация находится под контролем, а обработка проводится с учетом безопасности жителей и окружающей среды.

При этом горожанам также важно соблюдать элементарные меры предосторожности и своевременно сообщать о скоплениях насекомых. Совместный подход позволит не только снизить дискомфорт, но и сохранить баланс городской экосистемы, в которой даже такие на первый взгляд неприятные насекомые играют свою роль.