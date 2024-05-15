С червями, песком и глиной: жители Талгара жалуются на грязную воду

Талгарцы возмутились тем, что на протяжении долгого времени вынуждены пить грязную воду с различными примесями. Справится с ними не могут даже фильтры. Zakon.kz разбирался, когда решится проблема.

Коричневый – главный цвет

Житель Талгара, блогер Бауржан Накысбеков, показал, какая вода бежит из крана в его доме. Откровенно чистой и питьевой ее не назовешь. Жидкость кофейного цвета, в которой плавают разные примеси. Хозяин признается, что проблема существует давно, но, несмотря на массовые жалобы, ситуация все равно не меняется.

"Часть жителей пьет артезианскую воду, другая – из реки Талгар. Талая вода идет по трубам в дома с песком, грязью и неприятным запахом. Такая ситуация круглый год, разве что зимой грязи становится немного меньше. Качество воды с каждым годом только ухудшается. Конечно, употребляя такую воду, мы опасаемся за свое здоровье". Бауржан Накысбеков

Большинство жителей вынуждены были установить в своих домах фильтры для очистки воды. Однако и они не справляются. Забиваются камнями, песком, глиной, червяками и даже волосами.

Фото: instagram.com/kris_p_talgar

В местном паблике, где опубликована жалоба на грязную воду, соседи по горю пишут:

Воду пить невозможно. Как наступает весна, так начинаются скитания по магазинам или автоматам с фильтрованной водой. А в дождь так вообще муть и грязь галимая.

У меня фильтр стиральной машинки засоряется без конца. Вода не то что мутная, она с мусором. Мелкие деревяшки, песок, хлопья гнилых листьев и еще непонятно что.

Чтобы пить нашу воду, надо закрыть глаза, дабы не видеть содержимое в стакане.

Мутно, но пить можно

На публикацию тут же отреагировали в ГКП на ПХВ "Талгар су", где назвали главные причины мутной воды.

"Единственным источником водоснабжения части Талгара является река Талгар. В связи с повышением температуры, таянием ледников или обильным выпадением осадков в реке повышается уровень воды. С берегов смываются глина, песок, которые смешиваются с водой. Также из-за увеличения численности населения Талгара и водозабора имеющиеся очистительные сооружения не справляются с большим объемом грязной воды. При этом загрязняет сети водоснабжения". ГКП на ПХВ "Талгар су"

Но проблема кроется не только в этом. На предприятии Zakon.kz рассказали, что большая часть их водопроводной системы устарела, она была внедрена еще в 1960 году. Поэтому около 60% сети изношены. Это напрямую влияет на качество воды.

"Зимой очень чистая вода, ее хватает запредельно. Когда идут обильные дожди или происходит таяние ледников, возникает проблема – вода мутнеет. Мы не можем большой поток воды очистить полностью. Поэтому около 85% воды – мутная. Но она не грязная. Убийственной и непригодной она быть не может. Летом из-за того, что нет арычной системы, люди поливают огороды питьевой водой, хотя это запрещено. Потом большое давление смывает накопившийся осадок в водопроводных трубах, образуя в воде мусор", – поделились в водоканале.

В водоканале заверили, что постоянно контролируют качество питьевой воды. В частности, такие показатели, как микробиологические, паразитологические, органолептические и радиологические на содержание тяжелых металлов.

"Круглосуточно у нас работает лаборатория. Каждый час проверяется вода на качество, бактерии, мутность. Если показатели ниже должного уровня, мы прекращаем подачу воды населению, очищаем ее. Но сейчас все эти показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Полностью перекрыть мутную воду мы не можем, потому что люди просто останутся без влаги. Главный инженер совместно с акиматом ищут пути решения. Чтобы минимизировать проблему, хотим со стороны скважин подавать чистую воду", – прокомментировали в "Талгар су".

Материал по теме Без воды остались жители села в Алматинской области

Когда люди начнут пить чистую воду, в "Талгар су" ответить затруднились. Отметив, что все зависит от финансирования.

"Мы начали реализацию проекта по обновлению устаревших водопроводных сетей, которые прослужили народу около 65 лет. Работы будут выполнены в четыре этапа: 1 – села Акдала и Кендала, 2 – Автобаза, 3 – Инкубатор, 4 – район базара. Удалось обновить накопительные резервуары. Идет корректировка по очистным сооружениям". "Талгар су"

Из 69 рек 60 загрязнены

Эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК, эколог Айжан Скакова считает, что после паводковой ситуации высок риск загрязнения поверхности почвенного покрова, водоемов и мест разливов. Так как могли быть затоплены кладбища, скважины, захоронения опасных веществ.

"В связи с тем, что по стране произошли паводки, ситуация, конечно, будет меняться. Потому что это природная среда, водный ресурс, которые постоянно меняются. Для того, чтобы говорить о загрязнении, нужно проведение нового мониторинга и обработки данных. Там, где паводки прошли, можно снять замеры, смотреть качество воды. Только после этого делать выводы". Айжан Скакова

До паводков Министерство экологии и природных ресурсов РК провело анализ и забило тревогу, что шкала загрязнения рек и озер Казахстана становится критической. Тогда, по данным ведомства, из 69 рек только девять признаны чистыми.

"60 рек были загрязнены. А два водных источника инспекторами отмечены как "очень грязные". Это река Шерубайнура, что протекает в Карагандинской области, и озеро Биликоль в Жамбылской области", – привела цифры министерства Айжан Скакова.

Исследования показали, что из 139 водных объектов к "нормативно чистым" отнесены только четыре реки – Жайык, Шароновка и Кигаш в Атырауской области, Катта-Бугунь в Туркестанской области, а также Каспийское море. А высокий уровень загрязнения наблюдается у 16 рек и 14 озер. Чрезвычайно загрязненными были четыре реки – Красноярка в СКО, Аксу, Кылшыкты, Шагалалы и озеро Майбалык в Акмолинской области.

"Практически все случаи загрязнения связаны с токсичными отходами промышленных предприятий, выведенных из эксплуатации рудников и шахт, а также компонентами хвостохранилищ", – сказала эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК.

Воды в 32 водных объектах отнесены к низкому классу, а в 28 – к наихудшему. Ухудшение качества воды стало первоочередной проблемой для Балкаш-Алакольского, Арало-Сырдарьинского, Ертисского и Тобыл-Торгайского бассейнов, которые подвержены существенному техногенному загрязнению.

"Дальнейшее ухудшение качества воды и рост нагрузки на водные ресурсы может привести к неизбежному разрушению равновесия экосистемы в этих бассейнах. Из-за ядохимикатов, активной добычи углеводородного сырья под угрозой находятся подземные воды Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской областей. Существенный вред запасам подземных вод наносят самоизливающиеся гидрогеологические скважины", – обозначила эколог.

Ссылаясь на исследование министерства, Айжан Скакова упоминает, что в 1978 году Всемирная организация здравоохранения назвала реку Нуру, протекающую по территории Карагандинской и Акмолинской областей, самой загрязненной на планете из-за высокого содержания ртути. По данным Всемирного банка, в течение 47 лет работы в этих краях демонтированного завода "Карбид", где производили синтетический каучук, в реку было сброшено "более 1500 тонн" ртути, которую применяли в качестве катализатора химической реакции.

Причиной называли недостатки проектировки водоочистных сооружений завода, на которых не предусмотрели фильтрацию ртути. В результате были загрязнены расположенные ниже по течению населенные пункты, сельскохозяйственные земли, водно-болотные угодья, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Загрязненная вода может серьезно навредить здоровью человека. По словам эксперта, если проблему не решать в ближайшее время, состояние рек, водоемов, поверхностных вод в Казахстане может стать критическим.



"К методам очистки питьевой воды относятся: осветление, коагуляция, отстаивание, фильтрация, обеззараживание и деминерализация. В настоящее время все эти известные технологии применяются в очистке водных ресурсах Казахстана. Однако тот факт, что загрязнение водоемов в стране продолжается, говорит о том, что используемые технологии недостаточно эффективны или не используются по причине того, что нет финансовой возможности обеспечить очистку. Необходимо разработать национальный проект по совершенствованию мониторинга и технологии очистки воды, в том числе промышленными загрязнителями, и планомерно по годам осуществлять программу очистки по всем регионам страны", – считает эколог.

Грязный – значит опасный

Между тем врач-инфекционист городской поликлиники 11 в Алматы Сержан Жумаш рассказал о влиянии потребления грязной воды на организм человека. Так, по его словам, вода, загрязненная бактериями, вирусами, химическими веществами и другими вредными веществами, может вызвать различные заболевания и патологические состояния.

Врач перечислил основные риски и их влияние на организм.

Инфекционные заболевания

Одним из самых распространенных последствий употребления грязной воды являются инфекционные заболевания. Вода может содержать патогенные микроорганизмы, такие как:

Бактерии: к наиболее опасным относятся кишечная палочка (E. coli), сальмонеллы и холерные вибрионы. Эти бактерии могут вызывать острые кишечные инфекции, сопровождающиеся диареей, рвотой и обезвоживанием.

Вирусы: норовирусы, ротавирусы и гепатит А могут передаваться через загрязненную воду. Вирусные инфекции часто вызывают гастроэнтериты и воспаление печени.

Простейшие: лямблии и амебы могут вызвать серьезные кишечные расстройства, такие как амебная дизентерия.

Паразитарные инфекции

Грязная вода может содержать яйца и личинки паразитов, которые при попадании в организм человека могут вызвать тяжелые заболевания. Примеры паразитарных инфекций включают:

Шистосомоз: заболевание, вызванное паразитическими червями шистосомами, которые могут проникать через кожу при контакте с зараженной водой.

Аскаридоз: глисты аскариды могут вызвать кишечные обструкции и нарушения пищеварения.

Химическое загрязнение

Вода может быть загрязнена химическими веществами, такими как:

Тяжелые металлы: свинец, ртуть и кадмий могут накапливаться в организме и вызывать хронические заболевания, включая почечную недостаточность и неврологические расстройства.

Пестициды и гербициды: эти химикаты могут приводить к отравлению и вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак и гормональные нарушения.

Токсические вещества

Некоторые виды водорослей, такие как цианобактерии, могут продуцировать токсины, опасные для здоровья человека. Употребление воды, содержащей такие токсины, может привести к повреждению печени, нервной системы и даже к летальному исходу.

Обезвоживание и электролитные нарушения

При инфекционных заболеваниях, вызванных потреблением загрязненной воды, часто возникают сильная диарея и рвота, что приводит к быстрому обезвоживанию организма. Это состояние особенно опасно для детей и пожилых людей. Потеря жидкости и электролитов может привести к шоку и нарушению функции жизненно важных органов.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с употреблением грязной воды, необходимо соблюдать меры предосторожности:

Кипятить воду : один из самых простых и эффективных способов обеззараживания воды.

: один из самых простых и эффективных способов обеззараживания воды. Использовать фильтры : установка качественных фильтров для воды помогает удалить большинство загрязнений.

: установка качественных фильтров для воды помогает удалить большинство загрязнений. Проверять источники воды: регулярный мониторинг и очистка водоемов и источников питьевой воды.

По словам врача, употребление чистой и безопасной воды является основой здорового образа жизни.