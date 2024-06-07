7 июня – День работников антимонопольной службы: история праздника и значение для страны

Антимонопольная служба в Казахстане была создана более 30 лет назад и не имела своего профессионального праздника. Об истории праздника и важности деятельности службы для страны – в материале Zakon.kz.

Антимонопольная служба Казахстана до 2021 года не имела своего профессионального праздника в официальном календаре. Только 30 марта 2021 года постановлением правительства были внесены изменения в перечень праздничных дат. День 7 июня был выбран не случайно, у даты своя история.



Значение для страны

Первая в истории страны антимонопольная служба была создана 7 июня 1991 года указом президента Казахской ССР. Республика переходила от социалистического строя, где все принадлежало государству, к капиталистическому, и кому-то нужно было внедрять в жизнь новые рыночные правила. Государственный антимонопольный комитет КазССР и стал тем органом, на который была возложена реализации норм первого закона "О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности".

За последующие десятилетия ведомство не раз меняло название, дополнялась и изменялась сфера его деятельности, но до 2021 года орган входил в состав правительства и зависел от выбранного Кабмином курса. Только три года назад президент страны вывел антимонопольную службу из подчинения, и теперь Агентство по защите и развитию конкуренции подчиняется и отчитывается только перед главой государства. Повышение статуса и большие полномочия службы были связаны с новой концепцией развития экономики страны.

В течение 2021 года антимонопольная служба проводила ревизию деятельности крупных компаний и монополистов, и результаты анализа вошли в новую "Концепцию защиты и развития конкуренции в РК на 2022-2026 годы".

"Целью антимонопольной политики является обеспечение создания необходимых рамок, условий конкуренции, позволяющих получить положительный эффект для общества без непосредственного вмешательства в функционирование экономики".

Антимонопольное расследование

Деятельность Агентства по защите конкуренции не всегда очевидно для граждан страны, так как связана зачастую с проверкой документации предприятий, подготовкой нормативных документов, анализом рынка и подготовке предложений главе государства. Между тем ведомство ситуацию на рынке страны мониторит и при необходимости вмешивается.





Фото: gov.kz

Например, если в ходе антимонопольного расследования будет установлено, что компании сговорились и установили не рыночную, а договорную цену на общественно значимый товар, то бизнес будет оштрафован, и цены вернутся к норме. Без согласия ведомства не может быть повышена цена или тарифы на товар и услуги монополистов. Крупный бизнес не может купить без разрешения большой пакет акций у конкурента, предприниматели должны так же брать одобрение у агентства. Это не полный перечень полномочий агентства, всего по закону за ведомством закреплено порядка 85 позиций, которые охватывают весь спектр рыночных отношений. И это, по замыслу главы государства, должно способствовать честной конкуренции и защите интересов бизнеса и граждан.

