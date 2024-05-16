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Дальнейшее углубление сотрудничества в Центральной Азии "на руку" всем государствам – эксперт

Центральная Азия, Казахстан, сотрудничество, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 17:01 Фото: Zakon.kz
Торгово-экономическое взаимодействие между центральноазиатскими странами поступательно расширяется. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран региона, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что за последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив 10 млрд долларов. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии, добавил глава государства. Каких еще успехов смогли добиться страны региона совместными усилиями? Свое мнение по этим и другим вопросам выразил руководитель Аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай.

– Максим Александрович, на ваш взгляд, как изменился уровень сотрудничества между странами Центральной Азии за последние годы?

– За последние пять лет сотрудничество стран Центральной Азии вышло на принципиально новый уровень. Значительно повысилась субъектность региона. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии трансформировалась в эффективную и действенную площадку по поиску и реализации взаимоприемлемых решений многостороннего сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает также актуальность дальнейшего институционального совершенствования такого пятистороннего формата.

Таким образом, в предстоящие годы, в случае сохранения позитивного тренда на углубление сотрудничества и роста взаимного доверия, речь может идти о создании интеграционного объединения суверенных государств региона.

Попытки создания Центральноазиатского союза Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества уже были предприняты. Однако общеизвестно, что в предыдущие годы развитию взаимовыгодного взаимодействия мешали различные факторы, в том числе субъективного характера. Сейчас все эти вопросы сняты.

– Какие перспективы перед странами региона откроет предстоящая консультативная встреча глав государств Центральной Азии?

– Следующая консультативная встреча глав государств пройдет летом этого года в Астане. Очень большие ожидания от этого мероприятия. В том числе связанные с завершением процедуры подписания исторического Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Какие значимые успехи, достигнутые в рамках многостороннего сотрудничества между странами региона, вы можете отметить?

– Эффективный диалог в регионе налажен на всех уровнях и практически по всем направлениям. Уровень внутрирегиональной торговли за прошедшее пятилетие вырос на 80%. Активизированы контакты внутри бизнес-сообщества. Традиционно крепки культурно-гуманитарные связи. В прошлом году впервые в истории по поручению президента Казахстана состоялся Межпарламентский форум стран Центральной Азии. Была принята Туркестанская декларация, обозначившая контуры дальнейшего сотрудничества законодательных органов стран региона. Очередным логичным этапом укрепления взаимодействия в Центральной Азии стала сегодняшняя первая встреча секретарей советов безопасности.

– Какие первоочередные задачи стоят перед центральноазиатскими странами?

– У наших стран есть общие внутренние и внешние угрозы. Это очевидный факт. Многие из них имеют трансграничный характер. Речь идет о международном терроризме и экстремизме, наркотрафике, торговле оружием и других проблемах. Решение всех этих и других вопросов напрямую зависит от скоординированной позиции всех стран региона. Нет сомнений, что дальнейшее углубление сотрудничества в Центральной Азии "на руку" всем государствам. Такое взаимовыгодное партнерство имеет экономический и политический аспект. Также не стоит забывать о культурной близости и исторической общности наших народов. Надеемся, что предстоящий саммит в Астане еще раз подтвердит стремление всех пяти государств к усилению взаимодействия на различных направлениях.

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