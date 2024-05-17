Летняя подработка для подростков: неочевидные виды заработка, центры трудовой мобильности и безопасность

В конце учебного года многие родители думают, чем занять ребенка на каникулах. Многие дети зачастую сами терроризируют мам и пап с просьбами найти подработку. Что делать и куда обращаться? Ищем ответы вместе с Zakon.kz.

Законодательство Казахстана определило, что дети в возрасте 14-16 лет могут работать не больше 24 часов в неделю, а 16-18-летние – до 36 часов в неделю. При этом никаких сверхурочных, вечерних смен, а также работы во вредных или опасных условиях. Проблема в другом: кем может легально работать подросток? Оказалось, есть совершенно неочевидные виды заработка.

Роль играет окружение

На работу просятся не все дети. И это нормально. Школьный психолог Александра Монько объясняет поведение подростков их возрастом. К поиску работы толкает потребность в одобрении и независимости. В этом кроется тот самый спор поколений. Вроде хочу от родителей или старших похвалы, но в то же время желаю выбрать вид занятости самостоятельно. А если и деньги позволят потратить без вмешательства взрослых, то вообще замечательно.

"За время моей работы в школе родители не обращались по вопросам подработки и ее влияния на детей. Но есть ребята, которые подрабатывали летом. Преимущественно старшеклассники. Из разговоров могу отметить, что вопрос заработка им интересен. Им хочется иметь собственные деньги, у некоторых есть финансовые цели", – отметила психолог.

Профориентолог Виталия Карабанова работает с подростками уже больше трех лет. Она отмечает, что чаще заработать хотят те дети, которым родители не всегда могут дать достаточно средств на карманные расходы. Есть и те, у кого в семье, несмотря на достаток, культивируют самостоятельность и целеустремленность. Для них подработка в подростковом возрасте – первые осознанные шаги именно к самостоятельности.

Важную роль играет окружение подростка, отношение родителей к подработкам. Если друзья не стремятся к заработку, то и ребенок, скорее всего, откажется от своих желаний. Критика со стороны родителей или близких тоже не пойдет на пользу. Это одна из причин, почему от ребенка можно услышать "ничего не хочу". Такая фраза, скорее, говорит о неумении понимать свои желания или о недоверии к собеседнику.

"Нужно создать доверительную обстановку во время встречи. Только так подросток становится с тобой настоящим, каким его родители, возможно, и не знают. Я результаты всегда отправляю и ребенку, и родителям. Но если у ребенка обычно нет никаких вопросов и замечаний, то у родителей часто просто волосы дыбом. Потому что для них становится открытием то, что они видят на бумаге. Я всегда даю время обсудить результаты и составить вопросы. Порой дети при повторной встрече с участием родителей молчаливы, иногда цепляются за стул. Тут уже именно взрослых надо убеждать и объяснять, почему их дети делают такой выбор", – поделилась опытом Виталия.

Да, специалист признает, что чаще представители молодого поколения выбирают профессию, которая может обеспечить финансовую свободу, гибкий график, возможность удаленной работы. Для них это норма. И даже склонные к инженерным специальностям дети почти никогда не мечтают о 8-часовом рабочем дне. Именно эти особенности подрастающего поколения ставят взрослых в тупик. Поэтому нередки случаи, когда родители не знают о подработке своего ребенка. И это на самом деле опасно.

Кем быть?

Психологи, профориентологи, HR-специалисты признают, что карьеру можно начать строить с малых лет. Вот только нынешняя реальность такова, что дело жизни выбирать необязательно. Можно развиваться в нескольких профессиях, отраслях, направлениях. Поэтому для подростков лучше подбирать такую занятость, где они могут реализовать себя. До 14 лет продавать собственноручно изготовленные фенечки или печенье. Из неочевидных способов заработка можно назвать выгул собак, сбор и сдачу вторсырья. Так называемые гаражные распродажи ненужных игрушек и вещей тоже можно организовать и даже вести через сайты объявлений. Хотя, конечно, веселее делать это с друзьями во дворе. Но все эти увлечения требуют поддержки со стороны взрослых. Равно как и возможная работа аниматором, ведение блога.

Дети постарше (16-18 лет) традиционно ищут заработок курьером, официантом, промоутером, занимаются продвижением в Сети. Есть подрастающие программисты, мастера маникюра. Причем все это получается у них отлично.

Вот только практика показывает, что работу дети обычно находят по знакомству.

"Предприниматели неохотно берут подростков на работу. Чаще это семейный бизнес, где ребята под присмотром взрослых занимаются делом. Для работодателей такие временные работники означают пристальный контроль со стороны госорганов: разрешение родителей, трудовой договор, соблюдение времени и продолжительности работы, нагрузок, требований к условиям труда. Не все готовы к подобному. Многие вообще устраивают детей неофициально", – рассказала глава Ассоциации содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области Валентина Шмонина.

Безопасность

И отсутствие договора – не самый большой риск. При грамотном выборе вида занятости речь чаще идет о психологической нагрузке.

"При столкновении с неудачей могут возникнуть негативные представления о себе и своих способностях. Этот риск снижается, если у ребенка есть поддержка близких и достаточная жизнестойкость. Также подросток может попасть в окружение, которое будет транслировать ложные ценности, вредные привычки, оказывать психологическое давление. Но это возможно и без подработки. Поэтому родителям нужно наблюдать за состоянием ребенка, впрочем, как и всегда", – озвучила рекомендацию психолог Александра Монько.

Есть риски и другого характера. В Конаеве 15-летнего подростка осудили на 6 лет и 7 месяцев лишения свободы. В магазине, где он подрабатывал, пришли трое подвыпивших мужчин, стали требовать алкоголь. Во время завязавшегося конфликта парень толкнул одного из них. Через пару недель тот скончался в больнице.

Рассказавшая эту историю руководитель ЧФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова в разговоре с корреспондентом Zakon.kz отметила, что парень не нарушал закон, был трезв.

"Я за то, чтобы дети работали. Это хорошее начинание. Но, как мы видим, они не защищены. В данном случае подросток устроился на работу в халяльный магазин, где вообще не продают алкоголь. Мне бы хотелось, чтобы ювенальная полиция следила за теми местами, где работают дети. Но не ради наказания работодателей или поиска нарушений, а чтобы обеспечить подросткам дополнительную защиту от неадекватно ведущих себя клиентов", – отметила Ахметова.

К делу удалось привлечь юристов, которые готовят апелляцию. Родители парня надеются, что приговор изменят. Как отметила Жанна Ахметова, с парнем обошлись жестко.

Есть и другие примеры негативного трудового опыта. Дети могут пойти даже в закладчики наркотиков. Судебные процессы с участием молодых казахстанцев проходят во многих регионах страны. Поэтому родителям стоит внимательнее относиться к летней подработке детей. Тем более что есть альтернатива и возможность устроиться на работу, обратившись в госорганы.

Например, через центры трудовой мобильности, которые созданы в Казахстане в 2023 году в областных центрах, а также в Алматы, Шымкенте и столице. Так, Управление занятости акимата Астаны через Центр трудовой мобильности предлагает студентам и учащимся старших классов с 16 лет принять участие в программе "Общественные работы" в летний период. Чтобы принять участие в программе, нужно предоставить:

удостоверение личности (оригинал и две копии);

справку из учебного заведения о нахождении на каникулах (с указанием каникулярного периода);

уведомление об открытии счета в банке (оригинал с копией);

заявление и копию удостоверения личности одного из родителей или законного представителя (для не достигших 18 лет);

для лиц с ограниченными возможностями: справку ИПР (индивидуальная программа реабилитации с разработанной профессиональной частью), оригинал и две копии.

Как отметили в госоргане, зарплата для школьников составляет 24 МРП (88 608 тенге).

Поэтому казахстанские родители могут помочь своим подросткам, обратившись в региональные управления координации занятости и социальных программ.