26 мая – праздничный день для работников химической промышленности

Профессиональный праздник работников химической промышленности Казахстана приходится на последнее воскресенье мая. Zakon.kz расскажет об истории праздника, значении труда работников химической индустрии и будущих победах.

В современном Казахстане профессиональный праздник для работников химической промышленности официально был установлен спустя семь лет после объявления независимости. 20 января 1998 года первый президент Нурсултан Назарбаев издал соответствующий указ, и день был включен в перечень профессиональных праздников. Государство оставило без изменения дату празднования, установленную еще во времена создания химической отрасли, – последнее воскресенье мая.

Химическая промышленность

Химическая промышленность считается одной из ведущих высокотехнологичных отраслей республики, оказывающих значительное влияние на экономику страны. Продукция предприятий используется в различных отраслях: сельском хозяйстве, нефтепереработке, производстве потребительских товаров, а также поставляется на экспорт. Всего в отрасли работают свыше 1400 предприятий, специализирующихся на выпуске химической продукции. На производствах занято порядка 20 тысяч человек. К слову, химическая продукция высоко востребована внутри республики и за рубежом. Объем производства химической продукции в Казахстане в 2023 году превысил 900 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Что производят предприятия химической промышленности

Тип продукции казахстанских предприятий напрямую зависит от месторождений природных ископаемых, расположенных на территории страны. Например, после открытия в 1928-1934 годах месторождения фосфоритов Джурун и Кандагач в Актюбинской области был построен Актюбинский химический комбинат.

Запасы нефти продиктовали строительство нефтехимических предприятий, успешно действующих по сей день: Атырауского нефтеперерабатывающего завода, Павлодарского нефтехимического завода, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Казахстан известен в мире как экспортер высоко востребованных соединений: желтого фосфора, азота и азотных удобрений, оксида и хлорида хрома, гербицидов, триоксида хрома, нитрата аммония, дихромата натрия и т.д. К слову, без химических удобрений, выпускаемых в республике, сегодня не может обойтись сельское хозяйство – от них напрямую зависит урожайность зерновых и пр. Помимо этого, продукция химпредприятий используется в металлургической отрасли.

Фото: primeminister.kz

Казахстан является лидером среди стран СНГ по поставкам фосфорных соединений на мировой рынок. В Китай, страны Восточной и Западной Европы, и СНГ поставляются: фосфатное сырье, фосфорные минеральные удобрения, желтый фосфор и кормовые фосфаты. Высокие позиции в экспорте страны также занимает поставка за рубеж азотных удобрений и жидкого аммиака. К слову, вся вышеназванная продукция поставляется и внутри страны.

Флагманы химической индустрии

Хотя в химической промышленности действует порядка 1400 предприятий, большинство из них представлены малым бизнесом. Реальный вклад в экономику страны, помимо нефтеперерабатывающих комбинатов, вносят гиганты индустрии:

АО "Актюбинский завод ферросплавов", АО "Ульбинский металлургический завод", АО "Каустик", АО "Орика-Казахстан", АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", ТОО "Иртышская Редкоземельная Компания", ТОО "КазАзот", ТОО "Казфосфат", ТОО "КазЦКУБ".

Актюбинский завод ферросплавов/primeminister.kz

Государство заинтересовано в производстве новых видов продукции с высоким рыночным потенциалом и интересной для покупателей в стране и за рубежом. Правительством было решено запустить инвестиционную программу, в результате которой на мировые рынки из Казахстана начнутся поставки кальцинированной соды, комплексных минеральных удобрений, калийных удобрений, карбамида, полипропилена, цианида натрия, поливинилхлорида.

Бытовая химия

Помимо масштабных задач, бизнес и государство намерены развивать химическую отрасль в части производства продукции для населения.