Манящие вершины: как безопасно сходить в горы и к чему готовиться туристу

Человек и природа неразделимы. Многие из нас отправляются в горы, чтобы насладиться первозданной и величественной красотой. Однако туристов там могут поджидать не только веселые приключения, но настоящая битва на выживание. Zakon.kz расскажет, как организовать безопасный поход.

Казахстанские спасатели признаются, что в сезон походов у них значительно возрастает количество выездов. Им чуть ли ни каждую неделю, а порой по несколько раз приходится спасать в горах туристов, которые то получают травмы, а то и вовсе не могут найти обратную дорогу.

В мае спасатели около 10 раз отправлялись в горную местность на поиски и оказывали помощь пострадавшим туристам. Только 26 мая 2024 года произошло несколько подобных инцидентов. Первый из них случился на пике Турист, что в Алматинской области.

Там помощь понадобилась 11 подросткам. Оказалось, они, несмотря на сильный дождь со снегом, поднялись в горы, а уже после экстремального восхождения не смогли самостоятельно спуститься. Один из покорителей вершин получил травму, на него упал камень. Ему была оказана доврачебная помощь. В итоге всех спасенных спустили вниз и передали врачам для осмотра.

Фото: МЧС РК

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Ночью того же дня сотрудники РОСО спасли гражданина Украины с его знакомой. Они вдвоем в непогоду отправились в Бутаковское ущелье, что Талгарском районе. И заблудились. Спасателям пришлось преодолеть 88 километров, чтобы отыскать пропавших близ перевала Лесной. Там заблудившимся дали теплую одежду и напоили горячим чаем и помогли добраться до безопасного места. И таких примеров в горной местности Алматы и Алматинской области сейчас множество.

Фото: МЧС РК

Руководитель Национальной ассоциации горных гидов Казахстана Олеся Лавренова поделилась инструкцией, как организовать себе безопасный отдых в горах. Прежде всего для этого необходимо собрать "сумочку-выручалочку".

"В нее должны войти: аптечка, одежда на флисе (она даже если промокнет, сохранит тепло), термос с горячим напитком, перекус из злаковых. Некоторые ходят с бананами, яблоками – от них в ситуациях, в которых придется выживать, сил не наберешь. Должны быть злаковые продукты: хлебцы, слайсы, сухарики. Обязательно берите с собой шоколадку, она помогает регулировать давление. Не забудьте про головной убор, дождевик, очки, потому что когда идете в сторону снега, это может обжечь роговицу глаз и человек слепнет на несколько дней". Олеся Лавренова

Эксперт рекомендует установить на смартфон специальные приложения для туристов, которые позволяют в режиме офлайн отслеживать маршрут и даже в случае чего послать спасателям сигнал SOS. Но если под рукой не оказалось этого – не стоит переживать, можно ориентироваться по местности.

"Что хорошо, местные горы находятся на юге, а город на севере. Мы можем по направлению течения реки спуститься вниз. Здесь главное собранность. Есть случаи, когда люди терялись при простых условиях. Например, два года назад мужчина не смог спуститься с гор и погиб из-за холода. Хотя ему спасатели подсказывали, чтобы он шел по направлению реки, то есть вниз по течению. Но у него была паническая атака. Когда такое происходит, человек не понимает, куда идти и даже не может двигаться. В этом случае молодой человек пытался залезть выше, чтобы увидеть, куда идти. А в горах лезть выше – означает, что можешь сойти с тропы и еще больше заблудиться. Это же не тропики, чтобы на дерево залезть и увидеть дорогу, тут другая ситуация". Руководитель Национальной ассоциации горных гидов Казахстана

Фото: Национальная ассоциация горных гидов Казахстана

Глава ассоциации просит туристов не игнорировать штормовые предупреждения и ходить в походы только в ясную или облачную погоду. А не тогда, когда на улице осадки.

"Зачастую туристы ходят в горы, легко одевшись. Они считают, что на вершине теплее. Но не учитывают то, что из-за снега там холодный воздух. В основном, в горах люди погибают из-за того, что замерзают. В дождь в горных реках поднимается уровень воды, это чревато сходом селей и оползней. В этом году было много снега и дождей, реки будут полноводные, поэтому близ них опасно ставить палатку", – отметила собеседница.

По словам Олеси Лавреновой, на высокогорье лучше ходить с профессиональными гидами. Потому что еще одна опасность в горах – отсутствие акклиматизации. Если человек физически не готов, но поднялся выше 2,5 тыс. метров, у него начинается горная болезнь: головокружение, тошнота и рвота. И только профессионалы знают, как действовать в таких случаях.

"Всегда проверяйте, есть ли сертификат у гида. "Казахтуризм" и Национальная ассоциация горных гидов выдает им бейджи, это говорит о том, что человек квалифицирован. Но в соцсетях много самоучек, у которых вообще нет документов. Они пишут: "Давайте 100 человек бесплатно пойдем в выходные в поход". При этом они не несут ответственность за участников. Также это касается альпинистов. Это прежде всего человек, который покоряет вершины. Они могут не знать все тропы", – рекомендовала эксперт.

А если походы недалеко от города, то самое главное – до середины июня обезопасить себя от клещей.

"Для алматинцев есть бесплатная вакцина от укусов клещей. Но ее нужно получить три раза. Наши горные гиды вакцинировались, начиная с декабря. Даже если сейчас жители поставят вакцину – ее будет недостаточно для защиты. Поэтому важно одеться так, чтобы клещ не имел возможности укусить вас: кофту с длинным рукавом, штаны должны быть заправлены в носки. После каждого похода в горы нужно тщательно проверять себя". Руководитель Национальной ассоциации горных гидов Казахстана

Фото: Национальная ассоциация горных гидов Казахстана

Также специалист назвала самые опасные маршруты, куда не стоит отправляться новичкам.

"Не стоит ходить на озеро Маншук Маметовой, пик Алматинский, хотя он считается легким маршрутом, там опасные камни. На пике Турист тоже можно сорваться. Многих горная болезнь хватает на качелях перевала Кимасар. На пике Фурманова сильный ветер, зимой там скользко, потому что там камень и он покрывается льдом. В этом году там двоих туристов сдуло ветром, они оказались в ущелье и оттуда их спасали". Олеся Лавренова

Также эксперт напоминает, что в горах высок риск встречи с хищниками. Кроме того, не стоит увлекаться незнакомыми и растениями.

"На высокогорье обитают снежные барсы, они на людей не нападают, но оказаться с ними один на один я бы не советовала. А медведи чаще всего находятся в левом Талгаре. Они стараются людям не попадаться на глаза, ходят по вершинам. Есть тропы для диких животных и туристов, мы должны их придерживаться. Но некоторые не разбирают их и могут пойти не туда. В основном культура туристов отсутствует у подростков. Во-первых, чаще всего они ходят в горы одни, во-вторых, отправляются раздетыми, в-третьих, рвут цветы, которые занесены в разряд ядовитых. Они ходят их нюхают, потом у них появляются головная боль, сыпь или сильные ожоги на теле. Мы предлагали вузам организовать туристические кружки для тех, кто любит ходить в горы, потому что страдает много молодежи из-за того, что не знают самых простых правил безопасности", – подчеркнула представитель ассоциации.

Золотое правило похода: после трех часов дня нужно вернуться в город. Потому что в горах рано темнеет и поднимается ветер, что может стать причиной быстрого переохлаждения человека. Эти простые рекомендации помогут путешественникам получить массу позитивных впечатлений, а главное – вернуться домой целыми и невредимыми.