11 подростков в непогоду поднялись на гору в Алматинской области и потерялись

11 подростков, несмотря на непогоду, поднялись на пик Турист в Алматинской области и потерялись, один из них получил травму, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает МЧС РК, утром молодые люди поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом.

"Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы, где нашли пятерых членов группы. Один юноша получил травму от упавшего камня. Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам Центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что спустя некоторое время спасателям удалось найти остальных подростков.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели спустили с площадки самого высокого водопада в Центральной Азии двух туристов.