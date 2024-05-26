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11 подростков в непогоду поднялись на гору в Алматинской области и потерялись

11 подростков в непогоду поднялись на гору в Алматинской области и потерялись, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 21:31 Фото: МЧС РК
11 подростков, несмотря на непогоду, поднялись на пик Турист в Алматинской области и потерялись, один из них получил травму, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает МЧС РК, утром молодые люди поднялись в горы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде дождя со снегом.

"Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе кинологический расчет, поднялись в горы, где нашли пятерых членов группы. Один юноша получил травму от упавшего камня. Оказав ему доврачебную помощь, спасатели спустили туристов вниз и передали специалистам Центра медицины и катастроф для дальнейшего осмотра", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что спустя некоторое время спасателям удалось найти остальных подростков.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели спустили с площадки самого высокого водопада в Центральной Азии двух туристов.

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МЧС РК Алматинская область 2024 год Спасатели Горы
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