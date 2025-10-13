#АЭС в Казахстане
Статьи

Осень в горах Алматы: куда сходить и как отдохнуть без курьезов

Осень в горах Алматы: куда сходить и как отдохнуть без курьезов, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:23 Фото: pixabay
Большинство туристов осенью отправляются в горы наслаждаться играющими красками природы. Золотой сезон считается не только самым красивым, но и комфортным для похода. Zakon.kz узнал у гида, куда можно отправиться в октябре и какие меры безопасности следует соблюдать.

Горы для 32-летнего алматинца Нурбола Нуралина – хобби и работа. Он говорит, что совмещает полезное с приятным. Наслаждается прекрасными видами, заодно берет с собой в походы туристов. Как раз таки осень – та пора, когда контраст низменности и вершин – доказательство того, насколько удивительно задуман этот мир.

"Хожу в горы с 2013 года, с тех пор, когда учился в военном училище. Сейчас я инструктор по горной подготовке, а также спасатель. Мне нравится в горах тишина, спокойствие, свежий воздух, атмосфера, которая сильно отличается от городской суеты. Каждый сезон в горах – индивидуален. Осень, конечно, это время ярких и насыщенных красок. Сейчас вершины четырехтысячников укутаны снежными шапками. А чуть ниже на этом фоне – золотая осень с березками".Нурбол Нуралин

По словам гида, сейчас в горах, помимо красивого ландшафта, идеальные погодные условия для трекинга.

"Если летом невероятно жарко (+40 градусов), то сейчас температура комфортная – примерно +10 градусов. Ходить ни жарко, ни холодно, ощущение легкости, не потеешь и не мерзнешь. Плюс осенью в горах нет клещей и других насекомых. Поэтому это наиболее благоприятный сезон для похода в горы".Нурбол Нуралин

Нурбол Нуралин перечислил маршруты, которые в золотую пору становятся невероятно красивыми:

  • Большое Алматинское озеро,
  • озеро Маншук Маметовой,
  • Кок-Жайлау.
"Эти места украшают бирюзовые рощи. Также лично мой любимый маршрут – это Волчья гора, потому что она не особо популярная и толпы людей там не встретить. С нее открывается панорамный вид на ущелья Каменский и Каргалинский, видны пики Советов и Молодежный, а также Большой Алматинский пик".Нурбол Нуралин

Диких животных в горах сложно встретить, в основном они водятся в Левом Талгаре, ущельях Аюсай, Проходное, Каскабас. В такие локации отдыхающие ходят мало.

"Осенью туристов становится меньше, потому что у многих началась учеба, закончились отпуска, да и в целом похолодало. Думаю, не стоит бояться холодов, просто нужно одеваться и экипироваться теплее. Главное, не переохлаждаться, брать с собой термос с чаем, шапку, перчатки, налобный фонарь, потому что солнце садится уже быстрее. Лучше начинать ранний старт и вовремя вернуться домой, неважно, дошли вы до вершины или нет".Нурбол Нуралин

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 12:23
Отпуск не закончился: лучшие места для осеннего отдыха в Казахстане

Также инструктор рекомендует не ходить в горы одному, обязательно предупреждать близких о своих планах по маршруту и находиться на связи. Стоит учесть, что к ноябрю может выпасть еще больше снега в горах, что обостряет ситуацию с лавинной опасностью. Поэтому перед отправлением на заснеженные склоны выше четырех тысяч километров стоит уточнить у инструкторов, насколько устойчив там снежный покров. А на северные склоны вовсе не лезть, особенно новичкам, у которых нет навыков в альпинизме.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
