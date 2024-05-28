Спорт, придуманный детьми: что такое ВМХ и почему он не развивается в Казахстане

BMX – олимпийский вид спорта, в котором спортсмены выполняют экстремальные трюки на специальных велосипедах. В Казахстане этот спорт за короткий промежуток времени собрал множество поклонников. С какими трудностями сталкиваются велоспортсмены – в материале Zakon.kz.

ВМХ (Bicycle Moto eXtreme) зародился еще в 1970-е годы в США. В те годы в Штатах был в моде такой вид спорта, как мотокросс. Дети часто подражали своим кумирам – гонщикам и устраивали заезды на кроссовых трассах на своих велосипедах. Через время велосипедного мотокросса юным спортсменам стало мало, и они начали соревноваться в выполнении трюков на своих байках.

Как вид спорта ВМХ признали в 1990-х, а в 2000-х он стал олимпийской дисциплиной. В Казахстан ВМХ пришел достаточно поздно, однако быстро завоевал любовь среди поклонников велосипедов.

В их числе и Александр Акатьев, который увлекся ВМХ еще 15 лет назад. Поначалу он просто наблюдал, как парни исполняли необычные и даже экстремальные трюки в парках, через время он сам стал пробовать сделать что-то подобное, но уже на своем велотранспорте.

"Когда я катаюсь на BMX, я получаю заряд адреналина, разгружаюсь морально. Катание на BMX для меня как искусство и возможность самовыражения. Трюковая езда имеет массу преимуществ. Это прекрасный способ поднять самооценку и приобрести уверенность в себе, которая, несомненно, будет только расти с освоением новых комбинаций. Также благодаря обучению развивается выносливость и скорость мышления", – поделился спортсмен.

Александр рассказывает, что в Алматы ВМХ занимается достаточно много молодежи. Однако сегодня спортсмены сталкиваются с большой проблемой – в городе нет специальных зон, где они могли бы оттачивать свое мастерство. А те, что существуют, просто морально устарели и даже находятся в аварийном состоянии. К слову, и те, что появились недавно, не вызывают доверия у спортсменов, поскольку строители не учитывали качество покрытия или градус наклона трамплинов.

В 2021 году Казахстанская федерация велоспорта планировала строительство специальных площадок для спортсменов BMX. Тогда чиновники обещали, что в Астане, Алматы, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Кокшетау, Караганде, Шымкенте и Талдыкоргане появятся ВМХ-парки. Предполагалось, что благодаря этому проекту в таких парках смогли бы заниматься 33 тыс. детей и подростков. Но, по всей видимости, что-то помешало воплотить эти планы в жизнь, и специальные ВМХ-парки так и остались только в проекте.



"К сожалению, в Алматы хороших скейт-парков практически нет. Есть парочка площадок на велотреке в Центральном парке отдыха и хорошая площадка в районе Айнабулака. Но это очень мало для большого города, их нужно развивать, тогда у наших спортсменов появился бы необходимый уровень подготовки для выступления на международных соревнованиях. В том числе и на Олимпийских играх", – отмечает спортсмен.

Во многих странах Европы подобных проблем у велоспортсменов практически нет. Там выделяют большие средства на развитие ВМХ.

"Я поддерживаю связь с ребятами из Москвы и стран Европы. У них очень много крутых и качественных спортивных объектов. Именно поэтому их команды занимают призовые места на международных соревнованиях", – поделился Александр.

Так как ВМХ экстремальный вид спорта, без травм не обойтись. Зачастую у велоспортсменов – травмы колен, плеч, запястий и локтей. Практически каждый велосипедист имеет переломы или хоть раз получал растяжение мышц.

"Свою первую серьезную травму я получил несколько лет назад. Порвал связки на левом колене. Восстановился только спустя три года. Перенес четыре операции. На лечение ушло очень много денег", – поделился Александр.

Во избежание получения травм он порекомендовал начинающим спортсменам не жалеть времени на подготовку перед тренировкой и не торопиться выполнять экстремальные и даже опасные для здоровья трюки, к которым новички не готовы.

"Парни и девушки, разминайтесь, следите за своей физической формой, питаться нужно хорошо, и не забывайте про витамины. А вот курение и алкоголь явно не то, что должно идти с вами в ногу", – отметил спортсмен.

Также Александр порекомендовал не пренебрегать экипировкой. Каждый райдер BMX нуждается в специальном снаряжении. Правильно подобранная защита имеет очень важное значение. Она не только обеспечивает безопасность, но и снижает риск травм.