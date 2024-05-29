Новые дома, школы и детсады: старейший район Костаная снесут и отстроят заново

Район Наримановки для горожан место историческое. Кто-то считает, что именно отсюда начинался город. Сегодня власти предлагают изменить облик застроенной частными домами территории, сообщает Zakon.kz.

Дому Дании Абдрахмановой уже больше 100 лет. Еще ее дед возвел его в 1921 году на нынешней улице Фролова. Да, его ремонтировали, расширяли под нужды новых поколений. Но основа осталась дедовской. Теперь здание в районе Наримановки попадает под снос в рамках реновации. На этом месте в ближайшие два года планируют начать строительство школы на 1200 мест. Ее возведение потребует также сноса популярного когда-то Наримановского рынка, а еще 38 частных домов и бизнес-объектов, включая довольно крупный торговый дом.

Уже не слобода

В районе Наримановки, который изначально называли Татарской слободой, много семейных домов, где люди живут поколениями с самого основания города. Например, дочери Вадима Бурлакова станут уже пятым поколением, которое могло бы вырасти в родительском доме. Шанс на это у них есть, но не гарантирован.

Власти вышли к жителям Наримановки с проектом детальной планировки (ПДП), который не предусматривает сохранение старого жилого фонда. ПДП, что представили жителям, включает в себя еще и территорию Триатлон-парка, а также несколько подтопленных этой весной улиц.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Новый микрорайон, по расчетам архитекторов, должен будет вместить 16 тысяч человек против нынешних 4,5 тыс. жителей. Между тем многие наримановцы против сноса их жилья.



Люди в рамках публичных слушаний предлагали отремонтировать фасады, установить за собственный счет одинаковые заборы, чтобы повысить эстетику городских улиц. Но вопрос со строительством подстанции и школы уже фактически решен. В рамках ПДП на территории Наримановки предлагают возвести, помимо нескольких десятков многоэтажек, два детских сада и две школы, плюс расширить улицы, а также продлить некоторые из них.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Но на реализацию львиной части проектов денег в бюджете нет. Равно как и на ремонт изношенных коммуникаций.

"В первую очередь мы планируем начать выкуп земельных участков под строительство школы и подстанции. В общей сложности речь идет о 52 земельных участках. Саму процедуру оценки и последующего выкупа планируем запустить уже в 2024-2025 годах. Нам здесь очень нужна школа, а новая подстанция даст возможность решить вопрос дефицита мощностей в этом районе", – отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

В Казахстане действуют правила выкупа земельных участков для госнужд. В городах практика сложилась, особенно в рамках обновления жилого фонда. Это всегда оценка имущества, попытка властей договориться. Нередко горожане оказываются недовольны результатами оценки и через суд доказывают свое право.

В очереди

Как показывает практика разработки ПДП в Костанае, многое зависит от частных инвесторов, которые вынуждены договариваться с жителями и выкупать у них жилье. Разработанные в 2023 году три ПДП центральных районов города не привели к началу масштабной стройки. Часть владельцев жилья, которое не подлежит изъятию для госнужд, просто отказались продавать свои дома.

Более того, застройщики вынуждены судиться с владельцами индивидуального жилья, которые подают иски, пытаясь остановить реновацию. Пока все возведенные дома, в том числе в рамках точечной застройки, вводят в эксплуатацию. Однако власти города все настойчивее начинают требовать со строительных компаний соблюдения норм по числу парковочных мест. Не все соблюдают эти требования, отсюда у застройщиков и сложности с вводом жилья в эксплуатацию.

Вещевой или колхозный

Отдельно стоит вопрос по Наримановскому рынку. В 90-е он стал самым крупным вещевым рынком города. Почти ЦУМ по меркам тех лет. Хотя в 1950 году его открывали как колхозный. В советское время власти боролись с торговцами вещами на Наримановке, но безуспешно. Сегодня, говорят предприниматели, их осталось около 300. Хотя еще лет 10 назад было в четыре раза больше. Сокращается и количество покупателей. Корреспондент Zakon.kz, побывав на месте, убедилась в этом. Почти все бутики закрыты, парковки уже давно полупустые.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Торговцы с Наримановки частично уже переехали в расположенные поблизости торговые дома, либо на другие рынки Костаная. Хотя сами признаются, что после событий последних месяцев стали больше задумываться об аренде торговых площадей именно в зданиях торговых домов.

Способствовали этому и новости об обязательной модернизации всех рынков. В акимате Костаная уже заявили том, что даже Центральный рынок изменится. На его территории юридически существует несколько базаров.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Теперь стало известно, что один из рынков стоит на земле, которая по генплану должна быть дорогой или пешеходной зоной. Бизнесмену, который изучал возможность возведения здания на этом участке, в ближайшее время направят уведомление о начале процедуры изъятия. Этот рынок появился здесь в 90-х и прошел эволюцию от торговли с картонок до одинаковых теплых бутиков с видеонаблюдением и соблюдением противопожарных разрывов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

О серьезности намерений властей менять город говорит тот факт, что этой весной демонтировали торговые прилавки по улице Победы, освободив тротуар. Просили об этом горожане не один год и не одного акима. Теперь на месте прилавков под навесами начали монтаж бутиков.

Это не первый случай сноса рынков или незаконно возведенных торговых объектов. В Алматы на территории рынков в результате проверок нашли 350 тыс. квадратных метров незаконно возведенных торговых мест.

Как сообщал Zakon.kz, в 2023 году в Казахстане были утверждены Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торговых рынков.

