Всевидящее око: сколько камер видеонаблюдения в Алматы и кому они принадлежат

Мы, горожане, часто не замечаем их внимательного "взгляда", но они следят за нашей безопасностью тысячами "глаз". Zakon.kz поинтересовался, кто отвечает за камеры наблюдения в южной столице и как контролируется их исправность.

Начнем с того, что в стране в целом реализуется проект МВД РК "Ковровое покрытие", нацеленный на максимальный охват территории видеонаблюдением ради пущей безопасности, борьбы с преступностью и улучшения транспортной инфраструктуры. И проект этот – не только про камеры. Он также предусматривает использование нейросетей и искусственного интеллекта.

По официальным данным, сейчас в Казахстане функционирует более 1 миллиона 300 тысяч камер, в Алматы, в частности, их более 155 тыс. При этом плотность наблюдения – примерно 65 устройств на 1000 жителей, что в два раза меньше, чем в Китае, США и России.

Вместе с тем в южной столице была создана единая система видеомониторинга (ЕСВМ) на базе платформы TargetEYE, которая охватила все районы мегаполиса.

"Целью проекта является интеграция всех городских видеокамер на одной платформе для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на правонарушения и чрезвычайные ситуации. К концу 2024 года планируется интеграция более 50 000 видеокамер в данную систему", – пояснили в ДП в ответ на запрос редакции.

Как раз через упомянутую систему полицейские и получают доступ к интересующим кадрам. На данный момент к платформе подключено больше 39 тыс. девайсов, "присматривающих" за основными городскими объектами.

Где чей участок "ковра"

1103 уличные видеокамеры, установленные в рамках программы "Система видеонаблюдения мест массового скопления граждан", находятся на балансе Департамента полиции.

Порядка 8 тыс. – в ведении "Коркем-Телеком", компании-разработчика известных "Сергеков".

Около 30 тыс. стоят на балансе Управления цифровизации.

Все остальное – в руках различных муниципальных и частных структур.

Впрочем, даже если гаджет не подключен к ЦОУ, видео могут запрашивать правоохранительные органы на основании письменного запроса. Доступ к ним также предоставляют по решению суда или в ходе оперативно-розыскных мероприятий​​.

Залатать дыры

Работоспособность техники, стоящей на балансе алматинской полиции, контролируют подрядные организации, с коими заключается соответствующий договор. Другие госструктуры и частные компании отвечают за ее исправность сами.

"В случае с камерами, интегрированными в Единую систему видеомониторинга, возможно в режиме онлайн отслеживать состояние всех камер и, как следствие, оперативно реагировать на устранение​​​​ неполадок. В Алматы впервые внедрен принцип автоматического мониторинга состояния всех камер видеонаблюдения, так называемая сервисная аналитика, когда при помощи искусственного интеллекта система понимает не только активность камеры и видеопотока, но и изменение ракурса или попытки заблокировать видеообзор", – добавили в ДП.

К слову, благодаря Единой системе стало возможным еще и штрафовать компании пропорционально количеству неработающих камер. Так что, можно сказать, "всевидящее око" глядит в обе стороны.

Пустить пыль в "глаза"?

Как заверили стражи порядка, деньки, когда устройства проигрывали в битве любителям маскировки – капюшон, грязь на автономерах – остались в прошлом. Конечно, "маскарад" затрудняет работу, но она вполне по силам искусственному интеллекту в современных системах видеоаналитики:

"Система распознавания лиц, встроенная в Единую систему видеомониторинга (ЕСВМ), основана на продвинутых алгоритмах машинного обучения и глубоких нейронных сетях. Она способна обрабатывать видео в реальном времени, выделяя ключевые признаки лиц, такие как пол, возраст, наличие определенных аксессуаров (например, очков или бороды). Затем эти данные сопоставляются с зарегистрированными лицами в базах данных, что позволяет эффективно идентифицировать личности в различных ситуациях, включая сложные и динамичные сцены".

В завершение отметим, что шагнувшие вперед технологии, помимо привычного бдения за соблюдением ПДД, "находят" потерянное, фиксируют вторжения на охраняемую территорию и подозрительные сборища, помогают найти преступника, а то и предотвратить злодеяние. Словом, берегут спокойствие даже тех алматинцев, которых смущает незримое присутствие круглосуточного "надзирателя".