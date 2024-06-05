5 июня – День эколога: история праздника и кто стоит на защите природы в Казахстане

Тема экологии в последние десятилетия вышла в сферу большой политики. Между тем для ее сохранения, чистого воздуха и привычного образа жизни чрезвычайно важна деятельность эколога. Об истории праздника в Казахстане и масштабных экологических проектах страны – в материале Zakon.kz.

В Казахстане День эколога официально отмечается немногим больше десяти лет – в 2011 году президент подписал соответствующий указ и дата вошла в перечень профессиональных праздников. До этого времени в республике превалировал международный аналог – Всемирный день окружающей среды.

В 1972 году на Генеральной ассамблее ООН государства – члены организации решили учредить памятный день – 5 июня, как Всемирный день окружающей среды. В то время тема защиты и охраны природы стала выходить на первый план в международной политике, общемировой ущерб экологии был оценен как масштабный и к глобальной проблеме было решено привлечь всеобщее внимание.







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История праздника и государственный подход

В Казахстане 5 июня – профессиональный праздник всех, кто занят охраной и защитой природы, включая сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, работников государственных учреждений, например, инспекций по животному и растительному миру, и неправительственные экологические организации.

Государство в сфере экологии и защиты окружающей среды действует в нескольких направлениях. С одной стороны, ведется контроль за промышленными предприятиями и их вредными выбросами. С другой, защита природы – на территории республики обитают и произрастают многие краснокнижные растения, животные и птицы.

Для справки По данным на 2020 год, общая площадь лесного массива составила более 30 млн гектаров. Объем затрат на охрану окружающей среды в 2019 годы – более 420 млрд тенге, что почти в три с лишним раза больше, чем в 2010 году. Наибольший объем выбросов вредных веществ от промышленных предприятий был зафиксирован в Павлодарской и Карагандинской областях (Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК).

В течение десятилетий был запущен и реализован не один десяток проектов по защите окружающей среды. Один из самых масштабных – национальный проект "Зеленый Казахстан", утвержденный постановлением правительства. В документе перечислены цели, которых государство намерено достичь за пять лет.

Создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации, в том числе: • улучшение качества атмосферного воздуха; • эффективное обращение с отходами производства и потребления; • эффективное и бережное использование воды; • сохранение экосистем озера Балхаш и Северного Аральского моря; • сохранение биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных и ихтиофауны; • создание особо охраняемых природных территорий; • увеличение площади зеленых насаждений; • привитие бережного отношения к природе и животному миру; • модернизация экологического сознания населения (из паспорта национального проекта "Зеленый Казахстан").





Фото: Zakon.kz

Проект запланирован в период с 2021 по 2025 год, на этот год планируют выделить порядка 365 млрд тенге, а в 2025-м – уже более 569 млрд тенге. Предполагается, что по окончании национального проекта "Зеленый Казахстан" существенно улучшится ситуация с экологией и охраной природы в стране. Пока работы идут на территории национального парка "Иле-Балхаш". Там специалисты проводят мероприятия по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных.

Государственное финансирование также направлено на сохранение лесов, рыбных ресурсов и водоплавающих, редких видов животных и т. д. Особое внимание решено уделить экологическому образованию и просвещению. По замыслу правительства, в Казахстане должно сформироваться эко-ориентированное информационное пространство.







Фото: "Юринфо"

Как отмечают День эколога

День эколога – отличный повод вручить награды тем, кто изо дня в день занимается защитой природы. Как правило, в список номинантов входят сотрудники природоохраны, активисты некоммерческих экологических организаций, а также предприятия, вкладывающие финансы в экологические проекты. Помимо этого, к 5 июня стараются приурочить экологические акции, в которых могут принять участие все желающие. Правда, эти мероприятия обычно выходят за рамки праздничных дней.





Фото: wikimedia

Несколько интересных фактов

20 апреля в республике прошла акция "Всеказахстанский день посадки деревьев". В мероприятии приняли участие порядка 25 тыс. человек, было высажено свыше 100 тыс. деревьев. А на территории природных парков "Бурабай", "Кокшетау", "Медеу" и в резервате "Ертіс орманы" установлены системы раннего обнаружения пожаров.

Этой весной на опустошенных землях Аральского моря было высажено более 4 тыс. саженцев саксаула на площади в 15 тыс. гектаров. Экологическая акция по сбору мусора "Тазалық эстафетасы" была проведена в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Жетысуской областях и в Алматы.

В мероприятиях приняли участие более 90 тыс. человек, было собрано порядка 18 тыс. тонн мусора и высажено 600 саженцев деревьев.