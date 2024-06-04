"Токсичные коллеги" в коллективе: как их распознать и сохранить здоровые отношения

Токсичными коллегами называют тех сотрудников, которые без труда могут испортить настроение любому сотруднику в офисе и заставить коллектив нервничать. Делает он это обычно без мотива и усилий: ему достаточно быть самим собой. Как общаться с таким человеком – в материале Zakon.kz.

Токсичный человек – это не просто неприятный коллега, с которым вы вынуждены общаться по рабочим делам. Это человек, который негативно воздействует на всю команду и на общение между сотрудниками. Как говорят специалисты, "токсика" вычислить очень легко.

Токсичный сотрудник обычно:

ворует идеи своих коллег;

подрывает авторитет руководителя постоянным потоком критики и спорами;

раздражает своими привычками или особенностями поведения;

считает, что прав в любой ситуации;

агрессивно реагирует на конструктивную критику;

часто перебивает или влезает в чужой разговор;

ему безразлично, что чувствуют другие люди;

с высокомерием игнорирует некоторых коллег.

Самая большая опасность, которую несут такие люди, это вред для репутации компании. Зачастую яд такого человека выходит за пределы офиса и это может привести к негативным отзывам в профессиональной среде. Предприятие может потерять важных партнеров или часть клиентов.

В основном, весь офис старается не обращать на подобных коллег внимание. Все, кому дорого свое эмоциональное состояние, избегают лишний раз контакта с "токсиками".

Не везет тем, кто вынужден общаться с этими сотрудниками ежедневно. Для них единственный вариант спасения своего психологического здоровья – это стараться не воспринимать исходящий от коллеги негатив всерьез.

"Человека нужно попытаться принять таким, какой он есть. Смириться с тем, что есть такой человек в компании, и не обращать на него внимание. Также важно понять и запомнить, что он токсичен не только по отношению к вам, а по отношению ко всем. Для спокойного сосуществования с таким коллегой необходимо иметь внутри себя так называемые границы. То есть не пропускать негатив через них к себе. Кроме этого, эти границы должны сдерживать импульс, который исходит от вас. Моя рекомендация – тренировать эти внутренние границы", – рассказала психолог Жанат Биржанова.

Если намеки от коллег никак не влияют на поведение вредного сослуживца, то стоит привлекать начальство. Шеф должен хотя бы попытаться обсудить со своим подчиненным проблемы, которые он приносит в коллектив. Если беседы не помогут, то руководитель может открытым текстом сказать, что дальше в компании характер этого сотрудника терпеть никто не будет.

"Работодателю очень важно делать замечания токсичному человеку с помощью схемы "плюс-минус-плюс". Это значит сначала отметить положительную сторону сотрудника, затем сделать акцент на отрицательной стороне и в конце снова отметить положительную сторону. У каждого человека есть положительные качества, главное их найти. Важно указать человеку не на саму токсичность, а конкретно на действия и то, что они приносят коллегам дискомфорт. Работодателю важно знать, что даже один токсичный человек в коллективе может быть причиной эмоционального выгорания нескольких сотрудников", – порекомендовала Жанат Биржанова.

Бывает так, что токсичным коллегой является сам непосредственный начальник. Тут, конечно, понятно, что остановить негатив со стороны руководства будет сложно. Проблемы может решить только вышестоящее начальство. Но обязательно нужно подготовиться. Прежде чем идти с жалобой, необходимо иметь подтвержденные факты и свидетелей. Не брезгуйте даже делать аудио- и видеофиксацию.

Если собранная информация и доказательства агрессии по отношению к вам не поменяли ситуацию, психологи рекомендуют не мучиться и покинуть компанию.

Специалисты отмечают, что основная причина токсичности человека – это недовольство самим собой. Негативные эмоции переполняют человека из-за неустроенности в личной жизни или карьере, и он выплескивает излишки агрессии на других людей. Многие психологи уверены, что "токсика" не вылечит доброе отношение коллег и не сможет перевоспитать начальство. Помощь ему может оказать только длительная психотерапия.

HR-менеджеры всех стран советуют прощаться с такими сотрудниками не задумываясь. В компании должны работать взрослые и психологически зрелые люди. Они должны приносить пользу для общего дела, а не перевоспитываться.