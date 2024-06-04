Алматинцы вывесили флаги на своих балконах в честь Дня государственных символов

Сегодня, 4 июня, Казахстан отмечает "день рождения" государственных символов. Приуроченное к нему украшение горожанами своих балконов голубо-золотым стягом уже стало доброй традицией для южной столицы. Фото "принарядившихся" улиц Алматы – в материале Zakon.kz.

Каждый казахстанец знает автора Государственного флага. Именно творение заслуженного деятеля искусств Шакена Ниязбекова стало визитной карточкой нашей страны. Уже более 30 лет голубое полотно с золотым солнцем взмывает в небо в случае наших побед и опускается вниз, словно на закате, в черные дни истории.

Однако сегодня его светом озарились фасады обычных жилых домов Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем в честь праздника флаг гордо поднялся над "Медеу", сопровождаемый исполнением Государственного гимна. В церемонии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, деятели культуры и спорта, представители общественности, АНК и молодежных организаций, а также знаменная группа Президентского полка "Батыр".

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Впрочем, атмосфера торжества царила как в южной столице в частности, так и по всей стране в целом.

Но все же главное мероприятие прошло в Астане. В церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Почитать его – священная обязанность каждого гражданина. Наш флаг, парящий в синеве неба, наполняет каждого из нас чувством уважения к своей Отчизне. Благодаря спортивным победам он не раз поднимался на многих международных турнирах. Недавно первая казахская альпинистка вновь подняла наше знамя над самой высокой точкой мира – горой Эверест. Приближаются летние Олимпийские игры. Уверен, в честь побед наших спортсменов небесно-голубое полотнище не раз взметнется ввысь над аренами Парижа", – сказал глава государства.

По его словам, государственные символы воплощают в себе наши основополагающие ценности и идеалы, пробуждают в каждом из нас подлинное чувство гордости за страну.