Мужской хор "Княжичи" готовится к грандиозному концерту в Усть-Каменогорске

Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" продолжает удивлять своих слушателей. В завершение сезона ансамбль певцов намерен дать концерт на востоке страны. Артисты обещают незабываемое шоу всем тем, кто придет на выступление. Какие композиции исполнит хор – в материале Zakon.kz.

Профессиональный казахстанский мужской хор "Княжичи" уже неоднократно доказал, что хоровое исполнение известных песен занимает особенное место в культурной среде нашей страны. Звучание мужских голосов, уникальный состав общим диапазоном более трех октав, точный строй, фантастические по своим возможностям и редкие голоса этого коллектива не оставляют никого равнодушным.

Всего в хоре выступают 18 профессионалов с широким диапазоном – уникальными и крайними голосами. Самому молодому исполнителю 20 лет, а старшему – 36.

"При создании хора ставилась цель – стать лучшим мужским ансамблем на территории постсоветского пространства. В коллективе собрались суперпрофессиональные певцы: два солиста из оперного театра – это Евгений Шагаров и Азамат Малышов, два певца из хора оперного театра Бахыт Ильясов и Феодор Романенко, певец хоровой капеллы Алмат Есимханов и лучшие студенты консерватории", – рассказал дирижер и руководитель хора "Княжичи" Сергей Редькин.

Дебютное выступление хора состоялось в Алматы в июне 2023 года, и с того же дня коллектив обрел большое количество поклонников. Алматинцы с нетерпением ждут каждый концерт любимых исполнителей.

Фото: из архива хора "Княжичи"

7 мая хор дал грандиозный концерт, посвященный 80-летию Великой Победы. Для жителей и гостей южной столицы певцы исполнили такие известные песни военных лет, как "Катюша", "Жди меня", "Отан ана", "Журавли" и многие другие.

"Смуглянку" пели вместе с залом под баян. Алматинцы не стеснялись подпевать и даже танцевать под эту известную мелодию. Песню "Бухенвальдский набат" мы исполнили совместно с хором мальчиков "Искер", солировал Азамат Малышов. Большой отклик у зрителей вызвала песня "Поклонимся великим тем годам", ее спел Евгений Шагаров. Песню "День Победы" зритель исполнял вместе с нами стоя", – рассказал Сергей Редькин.

Южная столица не единственная площадка, где "Княжичи" дают свои концерты. За относительно короткий срок своего существования ансамбль посетил несколько городов Казахстана, в том числе и Астану.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Этот творческий сезон вокальный коллектив завершит в Усть-Каменогорске. В здании филармонии города в 18:00 хор исполнит такие хиты, как "Ой, мороз, мороз", "Не для меня" и "Ой, то не вечер". Также впервые в исполнении хора прозвучат песни "Самалтау" и "Домбыраға қол соқпа".

Приобрести билеты на выступление мужского хора "Княжичи" можно по ссылке.