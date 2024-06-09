9 июня – праздничный день для бойцов и ветеранов спецназа

О них стали снимать кино, казахстанские мальчишки теперь знают, почему носить краповый берет – это престижно, но все остальное из работы спецназа "Бүркіт" – большой государственный секрет. Кто охраняет покой мирных людей и безопасность страны – в материале Zakon.kz.

История

Подразделение специального назначения "Бүркіт" Национальной гвардии было создано в декабре 1999 года. Суверенной стране нужно было справляться с неизвестными ранее вызовами – преступность стала меняться, у организованных группировок появилось боевое оружие, в республике начали фиксировать активность международных экстремистских и террористических организаций.

Традиционных полицейских подходов для решения этих задач было недостаточно, нужно было искать новую форму спецслужб, схожую с военным спецназом. В результате была создано подразделение, способное решать любые задачи по предотвращению террористических и экстремистских угроз, освобождению заложников и много того еще, о чем никогда не напишут в газетах.

Деятельность спецназа "Бүркіт" так же, как и подробности о проведенных операциях, является государственной тайной. К слову, не подлежит разглашению и численный состав спецназа. На вопрос редакции Zakon.kz руководство Нацгвардии ответило, что "количество личного состава достаточное для выполнения всех поставленных перед ними задач".





Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Кино и жизнь

Осенью прошлого года на большие экраны вышел военный фильм "Бүркіт". Картина, основанная на реальных событиях, рассказывала о трех бойцах спецназа, мечтающих получить высшее признание коллег – краповый берет – и попавших в самое пекло спецоперации против организованной преступной группировки. Пожалуй, это первый случай, когда была открыто показана работа спецподразделения, пусть и в усеченном формате. Все, что известно о деятельности спецназа, ограничено профильным законом "О Национальной гвардии". К слову, в ленте как раз показана одна из задач элитного подразделения – "участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, прекращению деятельности незаконных, вооруженных формирований (групп), организованных преступных групп (сообществ)". Однако наиболее значимое для страны предназначение спецназа "Бүркіт" в мирное время – борьба с терроризмом и диверсиями в связке с другими казахстанскими спецслужбами. Существуют и задачи по территориальной обороне на случай военного конфликта, к возможности которых уже сейчас готовятся в подразделении.

Краповые береты

Служба в элитном подразделении спецназа Национальной гвардии считается престижной. Требования к кандидатам прописаны на уровне закона: помимо обязательного гражданства Казахстана, необходимо иметь хорошее образование, отменную физическую подготовку, обладать психологической выдержкой, чтобы не реагировать на взрывы, стрельбу и смертельную опасность во время проведения операций.





Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

"Приоритет для набора в спецподразделение "Бүркіт" отдается военнослужащим в возрасте от 22 до 30 лет, не менее трех лет прослужившим в подразделениях Национальной гвардии и успешно сдавших нормативы по физической подготовке, что дает стимул и стремление к повышению физической и профессиональной подготовки кандидатов. Отбор кандидатов в ПСН "Бүркіт" проводится один раз в год", – рассказал заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов.

Но особые требования к тем бойцам спецназа, которые уже несут службу в элитном подразделении и хотят получить высшее признание от коллег-сослуживцев – краповый берет.

"Одной из главных традиций в ПСН "Бүркіт" является ежегодная организация квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, проводимая в целях проверки профессиональной и физической подготовки, мужества и силы духа бойца. Прошедшим успешно испытания перед строем вручаются краповый берет – символ ПСН "Бүркіт" Национальной гвардии и высшая форма профессионализма".

В настоящее время правом ношения крапового берета обладает только 180 военнослужащих.





Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Мирная жизнь

В дни своего профессионального праздника подразделение спецназа "Бүркіт" часто устраивает зрелищные показательные выступления, куда приглашают СМИ и зрителей. Традиционно командование вручает награды отличившимся бойцам, а еще спецназовцы обязательно приходят к памятникам своим сослуживцам, погибшим при исполнении служебного долга по защите страны и населения в мирное время.

"Ради спокойствия и благополучия людей порой им приходится жертвовать личными планами, интересами своих родных и близких, днем и ночью спешить на помощь тем, кто к ней нуждается. Быть всегда там, где опаснее и труднее. Спецназ – это не просто защитники, это те люди, за спинами которых все чувствуют себя в безопасности", – отметил Кайрат Умбетов.

Ранее Zakon.kz рассказал, как проходило состязание между бойцами за право ношения крапового берета. Материал можно прочесть здесь.