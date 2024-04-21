21 апреля – праздничный день для самой элитной спецслужбы страны

Их лица изредка могут промелькнуть на телеэкране в новостях, а имена знают только близкие, командиры и первые лица страны. Вся их работа – это большой государственный секрет. Тем не менее Zakon.kz сумел кое-что узнать о широких полномочиях элитного подразделения спецслужб.

21 апреля сотрудники Государственной службы охраны отмечают профессиональный праздник.

История даты

Элитная часть спецслужб республики была создана сразу же, как только стало понятно, что Казахстан выходит из Союза, и ее руководителю нужна профессиональная охрана. В разное время ее возглавляли самые опытные и искушенные в делах разведки генералы. Первые двадцать лет служба охраны высших должностных лиц подчинялась разным структурам: президенту, Администрации президента и премьер-министру. К 2014 году сформировался окончательный состав особой службы охраны, куда также вошли Республиканская гвардия и спецсвязь КНБ РК. Тогда же было принято решение о подчинении Службы государственной охраны лично президенту страны, а 21 апреля был объявлен Днем их профессионального праздника.

"Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством РК компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов", – цитата из закона "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".

Кого охраняет спецслужба

Элитная структура казахстанских спецслужб действует исключительно в рамках закона "О Службе государственной охраны Республики Казахстан".

Перечень лиц, находящихся под круглосуточной охраной сотрудников Службы государственной охраны, установлен этим документом: • президент Республики Казахстан • председатель Сената Парламента РК • председатель Мажилиса Парламента РК • премьер-министр Республики Казахстан • супруга (супруг) президента Республики Казахстан и другие совместно проживающие с ним члены семьи • должностные лица Республики Казахстан, перечень которых утверждается президентом Республики Казахстан Перечень лиц, которые находятся под охраной службы во время их визита в Казахстан: • главы иностранных государств, парламентов и правительств в период их пребывания на территории страны • руководители международных организаций и иные лица иностранных государств в период их пребывания на территории республики, безопасность которых обеспечивается на основании распоряжений президента или по его поручению – руководителем Администрации президента РК.

Широкие и секретные полномочия спецслужб охраны

Никто не расскажет подробности несения службы и специальных мероприятий, которые проводят сотрудники СГО РК, – информация считается государственной тайной. Сведений за тридцать с лишним лет – крохи. Лет двадцать назад в интервью по случаю 10-летия независимости бывший глава службы охраны президента Назарбаева Болат Байкенов рассказал, как ругали акимов из-за того, что те накануне визита главы государства экстренно проводили ремонт и в помещениях стоял запах краски. Из чего можно сделать вывод, что забор воздуха на безопасность СОП проводила регулярно. Другой рассказанный им эпизод касался скорее методов установления международных отношений на высоком уровне – во время визита американского госсекретаря Альберта Гора тогдашний президент Назарбаев парил его у себя в бане, наводил дружеские мосты между народами. Но никаких секретов ни Байкенов тогда, ни кто-либо другой многие годы спустя никогда не раскрывал.

Фото: akorda.kz

Малое представление о скрытых возможностях можно составить из правил, прописанных в профильном законе. Помимо охраны первых лиц страны, сотрудники элитного подразделения занимаются контрразведкой на территории страны, СГО РК также могут вербовать и создавать свою тайную агентурную сеть. О том, что сотрудники имеют право на ношение и применение оружия, если не знали, то догадывались почти все, а вот о наличии у элитного подразделения боевой техники – об этом было известно мало кому. К особым полномочиям Службы государственной охраны относится также право организовывать оперативно-розыскные мероприятия, и, если надо, вести допросы задержанных и иных лиц. Все эти действия сотрудники СГО могут проводить исключительно с одной целью – обеспечение безопасности президента и первых лиц страны. Судя по тому, что все они находятся в добром здравии, с обязанностями сотрудники Государственной службы охраны справляются хорошо.

Кто может поступить на службу в элитную часть

В открытом доступе нет нормативных актов, содержащих детальную информацию о требованиях к кандидатам, пожелавшим поступить на службу в элитную часть. Сведения ограничиваются статьей закона:

"На службу и работу в Службу государственной охраны Республики Казахстан принимаются граждане РК на добровольной основе, способные по своим моральным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на Службу государственной охраны Республики Казахстан".

В открытых источниках информация о количестве сотрудников и количестве претендентов на одно место отсутствует, что и неплохо. Охрана первых лиц страны должна всегда оставаться большой государственной тайной.