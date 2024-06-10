Наши за рубежом: казахстанка о жизни во Франции

Наша соотечественница, жительница Павлодара Салия Гарс, два месяца назад переехала в Париж. Девушка рассказывает, что Пятая республика для проживания была выбрана не случайно. Какой менталитет у французов, сколько стоит жилье в городе любви и что едят местные – в материале Zakon.kz.

По образованию Салия Гарс – режиссер театрализованных представлений и организатор досуга. Работает девушка онлайн – преподает сценическую речь и ораторское мастерство, а также пишет сценарии на заказ. Удаленная работа позволяет ей путешествовать. Девушка некоторое время жила в Албании и на Бали. В столицу Франции Салия переехала по приглашению своего молодого человека.

"С переездом у меня проблем особых не было. Это все из-за того, что рядом со мной был мой жених. Он гражданин Франции. Благодаря ему я не испытала на себе все трудности оформления визы, хотя стоит отметить, что получить вид на жительство во Франции очень сложно", – поделилась Салия.

Вечно молодые патриоты

Первое, на что девушка обратила внимание в Париже, это отношение местных жителей к жизни. Для них всегда на первом месте будут комфорт и уют.

"Французов я бы охарактеризовала как свободолюбивых и вечно молодых. Они очень любят жизнь и считают, что ею нужно наслаждаться как можно больше. У французов даже поговорка есть, которую они очень часто повторяют: "Когда, как не сейчас, можно позволить себе самое лучшее". Поэтому они не стремятся рано заводить семью и детей, а стараются большую часть своей жизни проводить в путешествиях", – рассказала казахстанка.

Фото: из личного архива Салии Гарс

Настоящий француз после работы никогда не торопится домой. Его обычный день заканчивается в компании друзей или родственников в ресторане. Там он с бокалом вина обсуждает последние новости, рассказывает от том, как прошел его день, и только потом идет домой.

Фото: из личного архива Салия Гарс

Французы – настоящие патриоты своей страны и языка. Им очень нравится, когда к ним обращаются на французском, при всем этом они хорошо владеют английским, но неохотно его используют в повседневной жизни. Франция слишком собой горда, чтобы говорить на других языках, отмечает наша собеседница.

"Вообще, французы вполне дружелюбны. Но им очень не нравится, когда с ними говорят на каком-то другом языке. Они считают, что если вы находитесь в их стране, то вы должны говорить на их языке. Особенно это присутствует у старшего поколения. Никто не выражает свое недовольство в открытую, но все же можно заметить, что это им не нравится", – рассказала Салия.

Фото: из личного архива Салии Гарс

Медицина, образование и бюрократия

Во Франции очень высокий уровень качества медицинских услуг и лекарств. Но, чтобы попасть на прием к врачу, нужно постараться. Обычно к специалисту записываются за месяц. Даже если у вас какой-то экстренный случай и вас забирают на скорой, то вы все равно должны отсидеть свою очередь.

Фото: из личного архива Салии Гарс

Очень плохо работают социальные службы. Чтобы получить необходимые документы, придется побегать или подождать, порой это может занять от нескольких дней до недели. Не все просто и с образованием. Несмотря на то, что учеба в вузах для местных жителей бесплатна, молодые люди вынуждены поступать на заочное отделение и все свободное время от занятий проводить на работе, чтобы обеспечить себя едой и жильем. Львиная доля доходов студента уходит на аренду.

"В основном, молодые люди живут в небольших квартирах примерно по 20-30 квадратных метров. Жилье здесь очень дорогое. К примеру, здесь, в центре Парижа, аренда квартиры в 30 квадратных метров будет стоить 850 тыс. тенге. В менее туристических районах аренда такого же жилья будет стоить 500-600 тыс. тенге", – рассказала девушка.

Многие французы предпочитают жить в городах неподалеку от мегаполиса, это считается престижнее и безопаснее, так как в городе периодически проходят различные забастовки и акции протеста. Поэтому семейные французы снимают или покупают дом именно в пригороде столицы.

Однако, как отметила казахстанка, даже если у вас есть деньги на длительную аренду жилья в самом престижном районе французской столицы, снять его сразу все равно не получится. Вам необходимо будет собрать немало документов и справок, подтверждающих вашу платежеспособность.

Кухня

Салия заметила, что продукты во Франции очень дорогие, но они всегда отличного качества. На улицах Парижа большое количество ресторанов, где профессиональные повара смогут угодить даже самому капризному посетителю.

"Французская кухня, конечно же, это настоящее искусство. Во французских ресторанах не бывает большого выбора блюд. Шеф-повара составляют новое, небольшое меню каждый день. Это позволяет повару уделить блюду больше времени. Любая трапеза, будь то завтрак или ужин, не обходится без багета и большого количества сыров", – рассказала Салия.

Фото: из личного архива Салии Гарс

Несмотря на то, что французская кухня по праву считается одной из самых изысканных в мире, казахстанке все же не хватает продуктов, к которым она привыкла с детства.

"Чего мне не хватает во Франции, так это нашей привычной казахской кухни. Я безумно скучаю по бешбармаку и курту, а еще очень хочется баурсаков и лагмана. Еще в Париже сложно с чаем. Французы в основном предпочитают классический кофе, а я привыкла к большому разнообразию чаев", – призналась казахстанка.

В Казахстан к родным

Наша героиня Салия считает Францию очень комфортной страной для проживания. Девушка рассказывает, что больше всего ее устраивают условия, при этом она безумно скучает по Родине.

"Я очень скучаю по казахскому гостеприимству, человеческой теплоте и по своим родным людям. Сейчас с моим молодым человеком задумываемся о свадьбе. Для меня важно, чтобы все мои родные присутствовали на этом важном для меня событии", – рассказала казахстанка.

Девушка отмечает, что рада бы собрать всех близких за одним дастарханом во Франции. Но, к сожалению, сделать это сейчас не так просто, а все из-за визы и другой бумажной волокиты. Но молодая пара не отчаивается и надеется, что им удастся собраться большой и дружной семьей, а после бракосочетания в планах у Салии посетить вместе с мужем Казахстан, где она планирует познакомить его с казахскими традициями и угостить национальными блюдами.