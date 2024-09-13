Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Южной Корее
Аружан вместе с подругой уже второй год живет в Сеуле. Девушка родом из Жамбылской области Жуалинского района, но долгие годы жила в Астане и Алматы. По профессии она туристический агент, потому ей всегда было интересно путешествовать по разным странам мира и изучать новую культуру.
Фото: из личного архива Аружан Яхия
"Окончив колледж и получив красный диплом, я начала работать визовым менеджером и заработала первую зарплату в размере 130 тыс. тенге. Я поняла, что этих денег мне недостаточно для жизни. Вся зарплата тогда ушла на аренду квартиры. Поэтому я решила не терять время, начать изучать языки и набираться опыта". Аружан Яхия
Фото: из личного архива Аружан Яхия
Трудности перевода
"В Сеуле можно выжить, зная английский язык. Но будет трудно адаптироваться, если ты не знаешь корейского и не понимаешь их культуры. Из-за этого мне было тяжело вначале. К тому же в моей группе не было ни одного студента из СНГ. Тогда было намного сложнее, чем сейчас". Аружан Яхия
Фото: из личного архива Аружан Яхия
"Я впервые увидела, как студенты вовлечены в занятия. Наверное, на это влияет методика преподавания. Спустя полгода, находясь на третьем уровне языковых курсов из шести, я могла общаться с корейцами и делиться мыслями. А спустя год обучения уже свободно выражаю свои мысли. Практически не пользуюсь онлайн- переводчиком, как раньше. Теперь мне предстоит еще год обучения", – говорит Аружан.
Фото: из личного архива Аружан Яхия
Заработок и жизнь в Сеуле
"Мы сняли жилье специально возле работы. Я работаю официанткой 15 дней в месяц. Зарабатываю в Сеуле около 1,96 млн южнокорейских вон ≈ 700 тыс. тенге в месяц, учитывая дополнительные заработки, кроме основной работы. Учеба утром – работа вечером. Работать здесь труднее, чем в Казахстане, устаю, но это позволяет мне учиться в Корее. У местных жителей, конечно, зарплата намного выше. Новые сотрудники офиса получают от 2,8 млн южнокорейских вон ≈1 млн тенге, а опытные – от 5,6 млн южнокорейских вон ≈ 2 млн тенге", – рассказывает казахстанка.
Фото: из личного архива Аружан Яхия
Медицина
Фото: из личного архива Аружан Яхия
Местные особенности
"Одним из критериев при устройстве на работу является привлекательная внешность. В жизни корейцы красивые. Но не все такие, как в популярных дорамах. Большинство стремятся к местным эталонам красоты".Аружан Яхия
Фото: из личного архива Аружан Яхия
"Внутри страны можно путешествовать на скоростных поездах. Билеты относительно недорогие. Здесь везде есть интернет. При путешествии можно не скачивать фильмы, а спокойно пользоваться Wi-Fi. При этом нужно учитывать, что летом бывает очень жарко, поэтому ты потеешь без остановки, а в метро и поездах очень холодно из-за кондиционера. Поэтому можно легко заболеть", – говорит девушка.
Фото: из личного архива Аружан Яхия
"Сами корейцы дисциплинированные люди во всем. При посадке в общественный транспорт никто не будет бежать вперед. Все будут стоять, выстроившись в ровную очередь. Это меня удивило вначале. Теперь мне кажется это нормальным. Это очень приятно, когда все вокруг спокойны и никто не толпится".Аружан Яхия
Казахстан ничто не заменит
"Я была недавно в Казахстане. Мне трудно жить вдали от родного дома. Стараюсь чаще прилетать домой, поэтому можно потерпеть. Я выросла с тетей, она воспитала меня одна. Скучаю по ней и близким, по степным краям и местной кухне", – делится девушка.
Фото: из личного архива Аружан Яхия
- Высокая зарплата.
- Качественное образование.
- Доступное путешествие в туристические страны.
- Инфраструктура и уровень жизни.
- Дешевая техника.
- Очень тесные квартиры. Некоторые комнаты размером с ванную в Казахстане.
- Постоянно влажный климат.
- Менталитет. К примеру, в метро не уступают место старшим, есть отдельные места для беременных и пожилых, но если там нет места, пожилые стоят.
- Оформление документов. Больше волокиты с документами, чем в Казахстане.
К слову, о взаимоотношении Северной и Южной Кореи: Аружан заметила, что оно крайне негативное. Говорит, сами по себе корейцы интроверты и поэтому такие темы многие пытаются избегать.
Фото: из личного архива Аружан Яхия