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Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Южной Корее

Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44 Фото: из личного архива Аружан Яхия
21-летняя Аружан Яхия – студентка языковых курсов в Южной Корее. В страну утренней свежести девушка переехала ради учебы и будущих перспектив. Как после переезда сложилась жизнь нашей соотечественницы, она рассказала Zakon.kz.

Аружан вместе с подругой уже второй год живет в Сеуле. Девушка родом из Жамбылской области Жуалинского района, но долгие годы жила в Астане и Алматы. По профессии она туристический агент, потому ей всегда было интересно путешествовать по разным странам мира и изучать новую культуру.

Выбор на столицу Южной Кореи пал из-за сестры, которая уже семь лет живет и работает там. Именно благодаря ее помощи Аружан удалось легче обосноваться на новом месте.
Учеба в Корее, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

В настоящее время, чтобы оплатить свое обучение, девушка параллельно совмещает учебу с работой.
"Окончив колледж и получив красный диплом, я начала работать визовым менеджером и заработала первую зарплату в размере 130 тыс. тенге. Я поняла, что этих денег мне недостаточно для жизни. Вся зарплата тогда ушла на аренду квартиры. Поэтому я решила не терять время, начать изучать языки и набираться опыта". Аружан Яхия
Учеба в Корее, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Трудности перевода

В Южной Корее в основном все говорят на корейском языке и только небольшая часть знает английский. Местные жители, даже если и владеют английским, имеют выраженный акцент.
"В Сеуле можно выжить, зная английский язык. Но будет трудно адаптироваться, если ты не знаешь корейского и не понимаешь их культуры. Из-за этого мне было тяжело вначале. К тому же в моей группе не было ни одного студента из СНГ. Тогда было намного сложнее, чем сейчас". Аружан Яхия
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Сейчас Аружан практически свободно разговаривает на корейском языке и успела за это время подтянуть английский. Говорит, не ожидала, что за год можно выучить иностранный язык с нуля.
"Я впервые увидела, как студенты вовлечены в занятия. Наверное, на это влияет методика преподавания. Спустя полгода, находясь на третьем уровне языковых курсов из шести, я могла общаться с корейцами и делиться мыслями. А спустя год обучения уже свободно выражаю свои мысли. Практически не пользуюсь онлайн- переводчиком, как раньше. Теперь мне предстоит еще год обучения", – говорит Аружан.
Казахстанка отмечает, что зачастую наши соотечественники считают Южную Корею местом для заработка, забывая о других возможностях, например, в вопросе получения образования.
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Заработок и жизнь в Сеуле

В настоящее время наша героиня с подругой снимает однокомнатную квартиру в районе Каннам Сеула. Местные называют такую квартиру ванрум.
"Мы сняли жилье специально возле работы. Я работаю официанткой 15 дней в месяц. Зарабатываю в Сеуле около 1,96 млн южнокорейских вон ≈ 700 тыс. тенге в месяц, учитывая дополнительные заработки, кроме основной работы. Учеба утром – работа вечером. Работать здесь труднее, чем в Казахстане, устаю, но это позволяет мне учиться в Корее. У местных жителей, конечно, зарплата намного выше. Новые сотрудники офиса получают от 2,8 млн южнокорейских вон ≈1 млн тенге, а опытные – от 5,6 млн южнокорейских вон ≈ 2 млн тенге", – рассказывает казахстанка.
За жилье Аружан оплачивает 364 тыс. южнокорейских вон ≈130 тыс. тенге, а на продукты в месяц уходит 560 тыс. южнокорейских вон ≈ 200 тыс. тенге.
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Медицина

Ежемесячная медицинская страховка в Корее ей обходится в 140 тыс. южнокорейских вон ≈ 50 тыс. тенге. Лечение в Корее дорогое, но качественное. Однако одним из недостатков является то, что лекарства можно купить только по рецепту. То есть сначала нужно записаться на прием к врачу, а только потом приобрести назначенные препараты.
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Местные особенности

По словам девушки, корейцы уделяют больше внимания внешнему виду, чем представители других стран. Нередки случаи, когда родители на совершеннолетие дарят своему ребенку в подарок операцию на блефорапластику.
"Одним из критериев при устройстве на работу является привлекательная внешность. В жизни корейцы красивые. Но не все такие, как в популярных дорамах. Большинство стремятся к местным эталонам красоты".Аружан Яхия
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Аружан рассказала, что за год жизни в Сеуле она уже успела побывать в восьми городах страны: Инчхоне, Тэджоне, Йонгине, Пусане, Тэгу, Канныне, Капхёне и Ичхоне. Теперь и до Юго-восточной Азии добраться стало проще. К примеру, в Таиланд можно купить авиабилет туда и обратно за 280 тыс. южнокорейских вон ≈ 100 000 тенге.
"Внутри страны можно путешествовать на скоростных поездах. Билеты относительно недорогие. Здесь везде есть интернет. При путешествии можно не скачивать фильмы, а спокойно пользоваться Wi-Fi. При этом нужно учитывать, что летом бывает очень жарко, поэтому ты потеешь без остановки, а в метро и поездах очень холодно из-за кондиционера. Поэтому можно легко заболеть", – говорит девушка.
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Аружан Яхия рассказала, что, впервые приехав в Корею, испытала культурный шок, узнав, что для мусора нужно покупать отдельные мусорные пакеты и сортировать его. К примеру, чтобы выбросить матрас, нужно обратиться в сервисный центр района, оплатить отдельный налог, зарегистрировать мусор и только после всех процедур выбросить.
"Сами корейцы дисциплинированные люди во всем. При посадке в общественный транспорт никто не будет бежать вперед. Все будут стоять, выстроившись в ровную очередь. Это меня удивило вначале. Теперь мне кажется это нормальным. Это очень приятно, когда все вокруг спокойны и никто не толпится".Аружан Яхия

Казахстан ничто не заменит

Наша собеседница признается, что скучает по Родине и близким. И несмотря на то, что в некоторых моментах жизнь в Корее комфортнее, Казахстан все равно ничто не заменит.
"Я была недавно в Казахстане. Мне трудно жить вдали от родного дома. Стараюсь чаще прилетать домой, поэтому можно потерпеть. Я выросла с тетей, она воспитала меня одна. Скучаю по ней и близким, по степным краям и местной кухне", – делится девушка.
По ее словам, зачастую все казахстанцы в Южной Корее знают друг друга и у каждого, кто оказался здесь, есть своя история. Поддержка связи с соотечественниками помогает чувствовать себя ближе к Родине.
Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Аружан назвала плюсы жизни в Южной Корее:
  • Высокая зарплата.
  • Качественное образование.
  • Доступное путешествие в туристические страны.
  • Инфраструктура и уровень жизни.
  • Дешевая техника.
Также казахстанка назвала минусы страны:
  • Очень тесные квартиры. Некоторые комнаты размером с ванную в Казахстане.
  • Постоянно влажный климат.
  • Менталитет. К примеру, в метро не уступают место старшим, есть отдельные места для беременных и пожилых, но если там нет места, пожилые стоят.
  • Оформление документов. Больше волокиты с документами, чем в Казахстане.

К слову, о взаимоотношении Северной и Южной Кореи: Аружан заметила, что оно крайне негативное. Говорит, сами по себе корейцы интроверты и поэтому такие темы многие пытаются избегать.

Жизнь в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 10:44

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Говоря о дальнейшей жизни в Южной Корее, наша соотечественница отмечает, что после завершения языковых курсов она хочет поступить в гуманитарный университет. А пока девушка планирует пожить за рубежом и набраться побольше опыта. Главное для нее – быть открытой к новым возможностям и готовой адаптироваться к переменам.

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