Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Южной Корее

Аружан вместе с подругой уже второй год живет в Сеуле. Девушка родом из Жамбылской области Жуалинского района, но долгие годы жила в Астане и Алматы. По профессии она туристический агент, потому ей всегда было интересно путешествовать по разным странам мира и изучать новую культуру.

Выбор на столицу Южной Кореи пал из-за сестры, которая уже семь лет живет и работает там. Именно благодаря ее помощи Аружан удалось легче обосноваться на новом месте.

В настоящее время, чтобы оплатить свое обучение, девушка параллельно совмещает учебу с работой.

"Окончив колледж и получив красный диплом, я начала работать визовым менеджером и заработала первую зарплату в размере 130 тыс. тенге. Я поняла, что этих денег мне недостаточно для жизни. Вся зарплата тогда ушла на аренду квартиры. Поэтому я решила не терять время, начать изучать языки и набираться опыта". Аружан Яхия

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Трудности перевода В Южной Корее в основном все говорят на корейском языке и только небольшая часть знает английский. Местные жители, даже если и владеют английским, имеют выраженный акцент.

"В Сеуле можно выжить, зная английский язык. Но будет трудно адаптироваться, если ты не знаешь корейского и не понимаешь их культуры. Из-за этого мне было тяжело вначале. К тому же в моей группе не было ни одного студента из СНГ. Тогда было намного сложнее, чем сейчас". Аружан Яхия

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Сейчас Аружан практически свободно разговаривает на корейском языке и успела за это время подтянуть английский. Говорит, не ожидала, что за год можно выучить иностранный язык с нуля.

"Я впервые увидела, как студенты вовлечены в занятия. Наверное, на это влияет методика преподавания. Спустя полгода, находясь на третьем уровне языковых курсов из шести, я могла общаться с корейцами и делиться мыслями. А спустя год обучения уже свободно выражаю свои мысли. Практически не пользуюсь онлайн- переводчиком, как раньше. Теперь мне предстоит еще год обучения", – говорит Аружан.

Казахстанка отмечает, что зачастую наши соотечественники считают Южную Корею местом для заработка, забывая о других возможностях, например, в вопросе получения образования.

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Заработок и жизнь в Сеуле В настоящее время наша героиня с подругой снимает однокомнатную квартиру в районе Каннам Сеула. Местные называют такую квартиру ванрум.

"Мы сняли жилье специально возле работы. Я работаю официанткой 15 дней в месяц. Зарабатываю в Сеуле около 1,96 млн южнокорейских вон ≈ 700 тыс. тенге в месяц, учитывая дополнительные заработки, кроме основной работы. Учеба утром – работа вечером. Работать здесь труднее, чем в Казахстане, устаю, но это позволяет мне учиться в Корее. У местных жителей, конечно, зарплата намного выше. Новые сотрудники офиса получают от 2,8 млн южнокорейских вон ≈1 млн тенге, а опытные – от 5,6 млн южнокорейских вон ≈ 2 млн тенге", – рассказывает казахстанка.

За жилье Аружан оплачивает 364 тыс. южнокорейских вон ≈130 тыс. тенге, а на продукты в месяц уходит 560 тыс. южнокорейских вон ≈ 200 тыс. тенге.

Фото: из личного архива Аружан Яхия

Медицина Ежемесячная медицинская страховка в Корее ей обходится в 140 тыс. южнокорейских вон ≈ 50 тыс. тенге. Лечение в Корее дорогое, но качественное. Однако одним из недостатков является то, что лекарства можно купить только по рецепту. То есть сначала нужно записаться на прием к врачу, а только потом приобрести назначенные препараты.

Фото: из личного архива Аружан Яхия