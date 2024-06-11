Обрушение моста в Шымкенте: местные жители жалуются на отсутствие транспорта и дорогое такси в город

Автомобильный мост частично обрушился в Шымкенте, территорию оцепила полиция. ЧП произошло в микрорайоне Жанаталап, где проживают больше 5 тыс. человек. Это единственная переправа, соединяющая густонаселенный жилой массив с городом. Подробности в материале корреспондента Zakon.kz.

Айсулу Орманбаева – многодетная мать, она живет в микрорайоне Жанаталап больше 15 лет. По ее словам, обрушение переправы доставляет ей множество неудобств. Автобус до дома не доезжает и высаживает их на месте ЧП. Дальше в 35 градусную жару ей приходиться переодолевать несколько километров пешком.

"Мы попали в очень сложную ситуацию. С пятницы уже автобусы не ездят. У нас нет машины и нам приходится идти пешком. Вы представьте себе, идти пешком до дома с четырьмя детьми. Это с ума можно сойти, особенно в такую жару. Да, местные власти оперативно отреагировали на ситуацию. Но почему нельзя было ее предотвратить? Человек должен умереть, чтобы они начали работать?", – возмущается жительница микрорайона Жанаталап.

Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

После частичного обрушения моста у горожан появилась еще одна проблема – высокие цены на такси. По словам местных жителей, водители целенаправленно повышают стоимость поездки. Раньше до города люди доезжали за 500 – 1 тыс. тенге, теперь же их прайс повысился до 3 тыс. тенге.

"Мы не можем выехать и въехать в Жанаталап уже несколько дней, для нас это достаточно сложно. Чтобы попасть в город, приходится платить до 3 тыс. тенге. Это нам не по карману. Нас волнует одно – когда же нам построят новый мост. Приехал районный аким, попросил нас успокоиться. Но народу ведь сложно. Потому что пока разыграют тендер, время пройдет, нам же придется ждать два-три года",– рассказал корреспонденту Zakon.kz Абдрашит Пашаев.

Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

Ситуация в микрорайоне Жанаталап в день ЧП обострилась еще отключением голубого топлива. Больше 900 абонентов около суток не могли пользоваться природным газом. Его отключили в целях безопасности в связи с проседанием моста, соединяющего населенный пункт с городом. Газ подключили в дома жителей после завершения монтажных работ.

"У нас сначала отключили газ, потому что, как выяснилось, газопровод проходит через мост. Боялись, что отключат еще электроэнергию и воду. Благо, все обошлось. Нам газ обратно подключили. Но когда его не было, были свои трудности. Мост обрушился, когда мы возвращались со свадьбы, соответственно, еду мы не приготовили. Заказать тоже не удалось, потому что доставка доехать до нас не может. Пришлось кормить детей сухомяткой", – говорит жительница Жанаталапа Дина Камалова.

Переправа частично обрушилась ночью 7 июня. На месте происшествия сразу начались аварийно-восстановительные работы и движение грузовых автомобилей в этом районе ограничили. По данным пресс-службы городского ДЧС, мост обрушился из-за обильных осадков. Он находится над рекой Бадам, уровень воды резко повысился и опоры конструкции не выдержали.

"С первой декады мая наблюдались обильные осадки в виде дождя, в результате чего максимальное русло реки Бадам составило 49,5 куб. м/с, русло реки располагалось в 100-120 м от моста. В настоящее время расход воды в реке снизился до 15,3 кубометра. Для проведения восстановительных работ по ликвидации давления на месте происшествия были мобилизованы 20 человек и пять машин местных исполнительных органов, пять человек и две машины департамента по ЧС. На этом участке движение грузовых автомобилей ограничено, для легковых автомобилей ограничений нет", – пояснили в пресс-службе ДЧС Шымкента редакции Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz / Карина Адильбекова

Сейчас для местных жителей организована временная объездная дорога. Она находится в 1,5 км от поврежденного моста. В акимате Шымкента сообщили, что гравийную улицу экстренно соорудил местный предприниматель. Все расходы временно на себя взяла подрядная организация, по завершении объекта местные власти планируют с ними рассчитаться. Кроме того, чиновники обещают возобновить работу общественного транспорта на днях.

"После данного события мы организовали совещание и выбрали подрядчика. Опыт у него большой, как и по строительству моста, так и по строительству дорог. В настоящее время корпорация выполняет работу по организации временной дороги, мы уже поставили балки и через реку могут проезжать машины. Сейчас компания выполняет работы из собственных средств, после посчитаем сумму расходов и выплатим", – объяснил корреспонденту Zakon.kz Онер Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента.

Местные власти также сообщили, что старый мост признан непригодным. Его в ближайшее время планируют снести и начать строительство новой конструкции. На это из бюджета выделили около 540 млн тенге, уже готова проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Чиновники обещают сдать объект в эксплуатацию спустя четыре месяца.

"На этом мосту с 1974 года не было ремонта. В свое время, когда строился мост, интенсивность движения была намного меньшей. К тому же людей в этих населенных пунктах было не так много, но с каждым годом численность населения растет, транспортный поток ежегодно только увеличивается, в связи с чем данный мост стал непригоден. Старый мост снесут и все старые элементы моста будут демонтированы. Если говорить о гарантии, то гарантийные обязательства именно на строительство моста считаются по другому. Поверхностные элементы, то есть это у нас перильные ограждения, дорожное покрытие – в таком ключе гарантия считается за пять лет. А гарантийные обязательства на основные элементы моста считаются минимум на 20 лет", – говорит замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Онер Калыбаев.

Похожий инцидент с обрушением моста произошел в марте этого года в Туркестанской области. 21 марта 2024 года в селе близ Кентау и Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района смыло переправы. Со стороны местных исполнительных органов были предусмотрены работы по восстановлению двух конструкций.