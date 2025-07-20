"Коллектив должен быть сплоченным": металлург из Балхаша рассказал о своей работе

В Казахстане ежегодно в третье воскресенье июля чествуют работников металлургической отрасли. В 2025 году этот день приходится на 20 июля. Zakon.kz рассказывает историю одного из представителей огненной профессии.

Карагандинская область всегда славилась развитой промышленностью. А город Балхаш в ее составе ассоциируется с металлургией.

Знакомьтесь: металлург Жанат Иманбеков. На медеплавильном заводе он трудится 37 лет. По его мнению, жить в городе металлургов и не стать металлургом сложно. Мама нашего героя тоже работала на производстве – литейщицей. А сына всегда привлекал мир больших машин и горячего металла, и он сделал свой выбор.

"Я закончил политехнический институт и устроился на медеплавильный завод конверторщиком. С тех пор место работы не менял. Мой первый рабочий день был 8 августа 1988 года, но помню его, как будто это было вчера. Пришел в цех, мастер познакомил с коллективом и направил на конвертор №2, с него я и начал свой трудовой путь". Жанат Иманбеков

Конверторщик на медеплавильном заводе – это специалист, который занимается процессами переработки металла в конвертерах. Проще говоря, он проводит очищение сплавов от лишних примесей, чтобы получить черновую медь. Конверторщики играют ключевую роль в обеспечении качества и характеристик окончательного продукта.

Фото предоставил Жанат Иманбеков

Через 4 года Жанат стал уже мастером смены, а в 1997-м – начальником конвертерного цеха. Основательность, профессиональный подход в решении производственных задач, умение находить общий язык с коллективом позволили ему в дальнейшем стать главным инженером медеплавильного цеха.

"Металлургу нужно быть обязательным и ответственным, вовремя информировать руководство о любых проблемах, чтобы предотвратить последствия. Профессиональный рост невозможен без справедливости и строгих требований – в первую очередь к себе, а затем к коллегам. Металлургия не про компромиссы с безопасностью. Хочешь расти? Будь честным с собой и с командой". Жанат Иманбеков

Отличное знание всего металлургического процесса изнутри и большой опыт в горячем цехе сыграли большую роль в трудовой деятельности Жаната Иманбекова. Он руководил и медеплавильным цехом, и производственным отделом. И сейчас он возглавляет этот отдел. Но он не кабинетный работник – его часто можно встретить в заводских цехах.

"Наш отдел занимается подготовкой производства по выполнению плана по выдаче черновой катодной меди, серной кислоты, золота, серебра. Все эти процессы я знаю очень хорошо, это помогает мне в руководстве и позволяет быть наставником для молодежи. К нам на стажировку приходят начинающие специалисты, и я передаю им свои знания и опыт". Жанат Иманбеков

По стопам отца пошел один из трех детей металлурга. Около 12 лет средний из детей – Биржан – трудится на заводе.

Фото предоставил Жанат Иманбеков

"Мой опыт повлиял на его выбор. Он видел, как я работаю, как мне нравится моя профессия. Я всегда старался показать хороший пример своим детям. Металлургом быть очень сложно. Человек должен быть в первую очередь выносливым, с хорошим состоянием здоровья, чтобы в этих тяжелых условиях здоровье не подкачало. А еще требовательным к себе, к коллегам, к подчиненным. Коллектив должен быть сплоченным, это важно!" Жанат Иманбеков

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

За многолетний и добросовестный труд Жаната Ордабековича наградили нагрудным знаком "Еңбек даңқы" III и II степеней. А в этом году в профессиональный праздник – День металлурга – его представили к отраслевому знаку уже I степени. Таким образом, балхашский металлург стал полным кавалером этого нагрудного знака. Следующая ступень – это уже высокое звание "Почетный металлург РК".