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Общество

Жительница Алматинской области призналась в нападении на собак с топором

Топор, стары инструмент, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 06:33 Фото: pexels
В Алматинской области женщина из мести жестоко напала на собак. Волонтерам удалось спасти несколько животных, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры обнаружили двух животных с серьезными травмами в дачном массиве "Пчелки". Там они жили на улице. Зоозащитники говорят, что, судя по ранам, их били топором. Они рассказали телеканалу КТК, что местные жители нередко подкармливали животных.

Дачница, которую подозревают в нападении на животных, живет на соседней улице – недалеко от места, где нашли раненых собак. Она не стала ничего скрывать и призналась: именно она пыталась расправиться с псами. По ее словам, это была месть за убитых кур.

Местные жители совместно с волонтерами написали заявление в полицию. А собаки сейчас находятся в ветеринарной клинике. Несмотря на тяжелые травмы, врачи дают хороший прогноз и надеются на выздоровление.

7 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане приняты новые правила работы приютов для животных.

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Камила Салкымбаева
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