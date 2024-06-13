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Как сейчас выглядит загоревшийся мусорный полигон близ Алматы – фоторепортаж

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области ликвидируют крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Сейчас площадь возгорания достигла около тысячи квадратных метров. Сбить оперативно пламя сложно из-за сильного ветра. В акимате заявляют, что ситуация под контролем и опасности нет, сообщает Zakon.kz.

Первое сообщение о возгорании на мусорном полигоне появилось 12 июня около 16:00. Жители Конаева сначала увидели дым, а после почувствовали сильный запах гари. Они тут же принялись делиться видеозаписями в соцсетях, многие писали о том, что дышать в областном центре практически нечем.

Позже власти подтвердили, что источником неприятного запаха стал местный полигон твердых бытовых отходов. На свалке начался сильный пожар, который стремительно распространяется по территории и сейчас достиг почти 1 тыс. квадратных метров.

На месте круглосуточно дежурят сотрудники ДЧС. Они уже вторые сутки пытаются сбить пламя, на некоторых участках сделать это удается, но сложный ландшафт и ветер дают огню новую силу. На сегодняшний день спасателями произведена рекультивация очагов загорания на площади более 600 квадратных метров.

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

Сейчас пожар тушат восемь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области. Кроме пожарных с огнем борются городские коммунальные службы. Местные исполнительные органы отправили на помощь еще 16 человек и 15 единиц техники.

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

Еще тушение осложняется тем, что источник возгорания находится на глубине больше четырех метров. Отработав один участок, к нему приходится возвращаться вновь, возникает опасность повторного возгорания. Специалисты говорят, что сейчас большая часть мусора продолжает тлеть, источая при этом зловонный запах.

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

Сейчас для более эффективной ликвидации возгорания коммунальные службы завозят на территорию полигона грунт и засыпают потушенные участки.

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

пожар на полигоне ТБО, Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

Фото: Zakon.kz

Несмотря на достаточно большую площадь возгорания и сложность ликвидации, сотрудники ДЧС и местные чиновники утверждают, что полностью контролируют ситуацию.

"Пострадавших нет. Угрозы распространения огня за пределы полигона нет. Дым и неприятный запах в городе чувствовался из-за того, что ветер гнал его в сторону населенного пункта накануне. Сейчас такого уже нет. В скором времени пожар будет полностью ликвидирован. Причина пожара пока неизвестна", – пояснил начальник УЧС города Конаева Мурат Сыдыков.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32
Крупный пожар на мусорном полигоне потушили в Конаеве
, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 18:32

К слову, полигоны с ТБО в Казахстане горят довольно часто. Так, в мае в Уральске несколько часов тушили строительный мусор. А в апреле ЧП произошло на новом мусорном полигоне в Актобе, там загорелись твердые бытовые отходы после субботника.

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