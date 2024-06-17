Цифровые кочевники, дешевые билеты и новые курорты: Казахстан приступает к реформе туризма

13 июня Касым-Жомарт Токаев провел самое масштабное совещание по развитию туризма за всю историю страны. Присутствовали члены кабмина, акимы регионов, городов республиканского значения, руководители национальных компаний, представители НПП "Атамекен", крупные бизнесмены, сообщает Zakon.kz.

Президент поставил собравшимися амбициозную задачу: в течение пяти лет удвоить и даже утроить количество туристов в Казахстане. Достичь эту цель усилиями только одного ведомства, ответственного за развитие туризма, невозможно – здесь накладываются друг на друга "зоны ответственности" различных министерств и местных исполнительных органов.

Чтобы понять масштабы предстоящей работы, нужно оценить степень проблем во внутреннем туризме Казахстана. Вот как их обозначил глава государства.

За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7 до 3,2%. Это почти в три раза ниже, чем в среднем в мире. По данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой. По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70-е место из 119 стран. Этот показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли. Правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств. Совместно с акимами регионов следует начать оцифровку генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках. Необходимо привлечь в Казахстан ведущих иностранных IT-специалистов – "цифровых кочевников" со всего мира. Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. Правительство должно полностью завершить проекты по реконструкции автомагистралей в текущем году. Нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель достигает 56% и 37% соответственно. Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов. В срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов "Бахты" и "Кольжат", а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну. Кабмину РК совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами. Необходимо пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе "Теплого пляжа", а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли. Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта "Бурабай", такие как "Акбура", озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска. Кроме того, дано поручение ввести в строй "Единую цифровую платформу Burabay Travel".

Как видим, эти 12 важнейших направлений можно решить только при полной координации множества министерств и ведомств. Как отметил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, одна только рыночная стихия не способна адаптировать страну к требованиям открытой внешнему миру туристской среды, где действует жесткая конкуренция.

"В свое время в Казахстане это упование на рыночные механизмы привело к значительному преобладанию выездного туризма над въездным. А уровень развития сферы туризма во многом определяется направлениями государственной политики". Эдуард Полетаев

В ряде стран туризм рассматривается как фундаментальный инструмент развития, поскольку он активизирует многие виды экономической деятельности, отмечает Полетаев. Сферы транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса, торговли, страхования – это еще не весь перечень факторов, оказывающих влияние на состояние экономики и обозначающих основные области, где необходима рука власти.

"Туризм должен восприниматься и развиваться как комплексное явление. К сожалению, пока для него характерна разобщенность, а это затрудняет обеспечение единства составляющих туристской политики. Хотя туризм должен поддерживать экономическое развитие как регионов, так и экономики всей страны. В этом его сила". Эдуард Полетаев

Стране нужна эффективная система туристического менеджмента, ставящая во главу своей деятельности человеческий капитал, интересы местных и зарубежных туристов, рост благосостояния граждан, как цель Справедливого Казахстана, который строит власть. Тогда будет и прибыль, и минимум рисков по обеспечению качественного отдыха в интересах всего населения, заключает политолог.

О необходимости сильной государственной поддержки говорит и президент Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова. По ее мнению, проблемы в этой сфере давно известны. Вот они:

инфраструктура туризма требует обновления и доработки, включая дороги, аэропорты и гостиницы;

у нас нет малой авиации для туристов, вертолетных прогулок;

очень плохой и старый туристический транспорт. Особенно в горных местностях, где нужны современные, надежные и комфортабельные автобусы;

необходима более активная маркетинговая кампания для привлечения иностранных туристов. Нужно продумать поддержку для туристов из тех стран, которые не вошли в список безвизовых;

нужно активизировать работу регионов. Если руководство областей не будет само развивать туризм, что называется, на местах, то никакая господдержка из центра не поможет.

Отдельно стоит отметить еще одну важную проблему – недостаток квалифицированных кадров в отрасли. Как отмечают специалисты Института экономических исследований (ERI), в Казахстане по итогам 2022-2023 учебного года численность студентов, обучающихся по специальностям "Туризм", "Культурно-досуговая работа", "Ресторанное дело и гостиничный бизнес", составила лишь 31 человек! При этом количество выпускников по этим специальностям – всего лишь 1760 человек, или 1,1% выпускников по всем образовательным программам бакалавриата.

Еще одну, наверное, самую комплексную проблему, выделил заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism"⁠⁠ Даниел Сержанулы – это отсутствие конкуренции в туристском бизнесе. Сегодня спрос на туристические услуги превышает предложение, отсюда и высокие цены и нежелание хозяев мест отдыха улучшать сервис.

По мнению чиновника, конкуренция наступит только тогда, когда бизнесу будет интересно вкладывать деньги в развитие туризма.

"Инвесторы придут только в том случае, когда государство предложит им хорошие условия – это нормальная логистика, нормальная инфраструктура, нормальные экосистемы, нормальная безопасность и так далее". Даниел Сержанулы

Когда соответствующие министерства и акиматы создадут необходимые и комфортные условия для туристов, тогда появятся инвесторы, ведь одно рабочее место в сфере туризма влечет за собой еще восемь-девять других рабочих мест – в сфере общепита, развлечений, бытовых услуг и многих других, считает Сержанулы.

Подчеркнем, что все аналитики отметили важность совещания под председательством президента республики. Впервые вопрос туризма в Казахстане поднимается на таком высоком уровне. Это означает, что в стране есть сильная политическая воля, способная сделать туризм по-настоящему приоритетным направлением развития РК.