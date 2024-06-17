Цифровые кочевники, дешевые билеты и новые курорты: Казахстан приступает к реформе туризма
Президент поставил собравшимися амбициозную задачу: в течение пяти лет удвоить и даже утроить количество туристов в Казахстане. Достичь эту цель усилиями только одного ведомства, ответственного за развитие туризма, невозможно – здесь накладываются друг на друга "зоны ответственности" различных министерств и местных исполнительных органов.
Чтобы понять масштабы предстоящей работы, нужно оценить степень проблем во внутреннем туризме Казахстана. Вот как их обозначил глава государства.
- За последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7 до 3,2%. Это почти в три раза ниже, чем в среднем в мире. По данному показателю мы уступаем соседним странам со схожими климатом и культурой.
- По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70-е место из 119 стран. Этот показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли.
- Правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовывать проекты за счет собственных средств.
- Совместно с акимами регионов следует начать оцифровку генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках.
- Необходимо привлечь в Казахстан ведущих иностранных IT-специалистов – "цифровых кочевников" со всего мира. Правительству поручено запустить в октябре текущего года специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency.
- Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов.
- Очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине. Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. Правительство должно полностью завершить проекты по реконструкции автомагистралей в текущем году.
- Нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель достигает 56% и 37% соответственно.
- Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов. В срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов "Бахты" и "Кольжат", а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.
- Кабмину РК совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами.
- Необходимо пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе "Теплого пляжа", а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.
- Правительству и акимату поручено развивать новые туристические зоны, расположенные на территории курорта "Бурабай", такие как "Акбура", озера Жукей, Катарколь, Текеколь и другие. Президент также заявил о необходимости запустить экспресс-поезда в Бурабай из Астаны, Караганды, Павлодара, Усть-Каменогорска. Кроме того, дано поручение ввести в строй "Единую цифровую платформу Burabay Travel".
Как видим, эти 12 важнейших направлений можно решить только при полной координации множества министерств и ведомств. Как отметил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, одна только рыночная стихия не способна адаптировать страну к требованиям открытой внешнему миру туристской среды, где действует жесткая конкуренция.
"В свое время в Казахстане это упование на рыночные механизмы привело к значительному преобладанию выездного туризма над въездным. А уровень развития сферы туризма во многом определяется направлениями государственной политики".Эдуард Полетаев
В ряде стран туризм рассматривается как фундаментальный инструмент развития, поскольку он активизирует многие виды экономической деятельности, отмечает Полетаев. Сферы транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса, торговли, страхования – это еще не весь перечень факторов, оказывающих влияние на состояние экономики и обозначающих основные области, где необходима рука власти.
"Туризм должен восприниматься и развиваться как комплексное явление. К сожалению, пока для него характерна разобщенность, а это затрудняет обеспечение единства составляющих туристской политики. Хотя туризм должен поддерживать экономическое развитие как регионов, так и экономики всей страны. В этом его сила".Эдуард Полетаев
Стране нужна эффективная система туристического менеджмента, ставящая во главу своей деятельности человеческий капитал, интересы местных и зарубежных туристов, рост благосостояния граждан, как цель Справедливого Казахстана, который строит власть. Тогда будет и прибыль, и минимум рисков по обеспечению качественного отдыха в интересах всего населения, заключает политолог.
О необходимости сильной государственной поддержки говорит и президент Казахстанской туристской ассоциации (КТА) Рашида Шайкенова. По ее мнению, проблемы в этой сфере давно известны. Вот они:
- инфраструктура туризма требует обновления и доработки, включая дороги, аэропорты и гостиницы;
- у нас нет малой авиации для туристов, вертолетных прогулок;
- очень плохой и старый туристический транспорт. Особенно в горных местностях, где нужны современные, надежные и комфортабельные автобусы;
- необходима более активная маркетинговая кампания для привлечения иностранных туристов. Нужно продумать поддержку для туристов из тех стран, которые не вошли в список безвизовых;
- нужно активизировать работу регионов. Если руководство областей не будет само развивать туризм, что называется, на местах, то никакая господдержка из центра не поможет.
Отдельно стоит отметить еще одну важную проблему – недостаток квалифицированных кадров в отрасли. Как отмечают специалисты Института экономических исследований (ERI), в Казахстане по итогам 2022-2023 учебного года численность студентов, обучающихся по специальностям "Туризм", "Культурно-досуговая работа", "Ресторанное дело и гостиничный бизнес", составила лишь 31 человек! При этом количество выпускников по этим специальностям – всего лишь 1760 человек, или 1,1% выпускников по всем образовательным программам бакалавриата.
Еще одну, наверное, самую комплексную проблему, выделил заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы – это отсутствие конкуренции в туристском бизнесе. Сегодня спрос на туристические услуги превышает предложение, отсюда и высокие цены и нежелание хозяев мест отдыха улучшать сервис.
По мнению чиновника, конкуренция наступит только тогда, когда бизнесу будет интересно вкладывать деньги в развитие туризма.
"Инвесторы придут только в том случае, когда государство предложит им хорошие условия – это нормальная логистика, нормальная инфраструктура, нормальные экосистемы, нормальная безопасность и так далее".Даниел Сержанулы
Когда соответствующие министерства и акиматы создадут необходимые и комфортные условия для туристов, тогда появятся инвесторы, ведь одно рабочее место в сфере туризма влечет за собой еще восемь-девять других рабочих мест – в сфере общепита, развлечений, бытовых услуг и многих других, считает Сержанулы.
Подчеркнем, что все аналитики отметили важность совещания под председательством президента республики. Впервые вопрос туризма в Казахстане поднимается на таком высоком уровне. Это означает, что в стране есть сильная политическая воля, способная сделать туризм по-настоящему приоритетным направлением развития РК.