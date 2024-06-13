Глава Казахстана поручил расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах

Президент Касым-Жомарт Токаев 13 июня на совещании по развитию туризма отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, почти 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран СНГ.

"Из дальнего зарубежья туристов пока мало. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах четырех часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока. При этом необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы и запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой", – сказал он.

Также Токаев отметил, что для этого нужны квалифицированные кадры и желание качественно работать.

"В принципе, в течение пяти лет мы можем удвоить и даже утроить количество туристов. Надо развивать воздушный транспорт. В первую очередь, нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель 56% и 37% соответственно. Кроме того, бизнес сталкивается с постоянными изменениями на рынке авиаперевозок и отсутствием времени для адаптации. По данным палаты "Атамекен", в текущем году алакольское направление осталось без субсидируемых авиарейсов, о чем туроператоры узнали накануне начала сезона", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Токаев напомнил, что этот год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. Он указал на важность использования как туристического, так и культурного потенциала нашей страны для привлечения большего количества туристов из Китая, при этом уделяя особое внимание развитию туризма на приграничных территориях.

Правительству совместно с акимами приграничных областей президент дал поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов "Бахты" и "Кольжат", а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.

Ранее сегодня, 13 июня, Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию туризма обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в деле обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой.