Мужской хор "Княжичи": жителей Петропавловска ждет грандиозный концерт

Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" активно готовится к завершающему в этом творческом сезоне концерту, который пройдет в Петропавловске. Какие композиции прозвучат для слушателей на севере страны и почему для певцов этот концерт особенно важен, в материале Zakon.kz.

В алматинском мужском хоре "Княжичи" 18 молодых профессионалов. Уникальность хора заключается в редком звучании с диапазоном в более трех октав. В каждом своем выступлении вокальный коллектив доказывает, что хоровое пение это прогрессивный, современный вид искусства и занимает должное место в культурной среде нашей страны.

Для алматинских певцов важно постоянно обновлять свой репертуар и ориентироваться на слушателей разных возрастов. В прошлом месяце хор встречали в Талдыкоргане и Конаеве. Особый успех "Княжичи" получили на международном фестивале вокально-хорового искусства "Алматинская весна" и на празднике военной песни.

Фото: из архива хора "Княжичи"

На своих последних концертах артисты удивляли зрителей забытыми казахскими песнями в современной обработке. Зрителям особенно понравились такие произведения, как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан". Восторг у слушателей вызвали старые казачьи песни.

Фото: из архива хора "Княжичи"

В этот раз организаторы обещают не менее увлекательное шоу, которое они проведут в Петропавловске. До концерта осталось всего несколько дней и практически все свободное время коллектив проводит на репетициях.

"Подготовка к концерту – работа сложная, как и сам концерт. Мы часами оттачиваем свое мастерство, обращаем внимание на каждую мелодию, на каждую ноту. Все должно быть на высшем уровне. Этот концерт завершающий в текущем творческом сезоне. Поэтому всему коллективу хотелось сделать это завершение особенно ярким, чтобы песни в нашем исполнении запомнились слушателю", – поделился дирижер и руководитель хора Сергей Редькин.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что голоса "Княжичей" популярны не только в Казахстане. Казахстанских исполнителей сейчас приглашают принять участие в музыкальном фестивале в Красноярске, а в Москве певцов ждут с сольным концертом.

Фото из личного архива хора "Княжичи"

Для слушателей в Петропавловске уникальный мужской хор отобрал из своего репертуара лучшие композиции, именно те, с которых они начали свой творческий путь. Гости вечера услышат такие казачьи песни, как "Не для меня", "Когда мы были на войне", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также "Княжичи" представят несколько песен из репертуара Розы Рымбаевой. Те, кто уже побывал на выступлении мужского хора, уверяют, что не пожалели ни об одной минуте, проведенной на концерте.

Уже в эту пятницу, 21 июня 2024 года, любители хорового пения смогут насладиться голосами казахстанских исполнителей в Петропавловске. Концерт пройдет в областной филармонии имени Акан Серы в 19:00.

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