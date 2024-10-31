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Мужской хор "Княжичи" готовится к большому концерту в Шымкенте

княжичи, хор, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:20 Фото: из личного архива хора "Княжичи"
Единственный в Казахстане мужской хор "Княжичи" открывает новый творческий сезон. Алматинский ансамбль готовится к большому концерту в Шымкенте. Какими композициями певцы будут удивлять слушателя на юге страны – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – единственный в Казахстане мужской коллектив, состоящий из 18 профессиональных певцов с широким диапазоном более трех октав. В хоровом ансамбле выступают суперпрофессиональные певцы из оперного театра, певцы хоровой капеллы и лучшие студенты алматинской музыкальной консерватории. Руководит мужским хором "Княжичи" опытный дирижер Сергей Редькин.

"Княжичами называют детей князя. Хор репетирует свои выступления в культурном центре имени князя Владимира. Отсюда и название нашего коллектива. Стоит отметить, что это единственный мужской хор в нашей стране, который не был организован каким-либо ведомством. Как, к примеру, хор МВД или хор Министерства обороны РК", – поделился руководитель хора и дирижер Сергей Редькин.

Первое выступление алматинских певцов состоялось летом прошлого года в Алматы. Коллектив быстро обрел большое количество поклонников благодаря тому, что репертуар "Княжичей" постоянно обновляется и ориентирован на слушателей разных возрастов.

Руководитель хора всегда прислушивается к запросам аудитории. В их музыкальной коллекции немало популярных мелодий, народных казачьих песен и казахских произведений. Особенно слушатели любят такие песни, как "Гул Алматы", "Отан Ана" и "Құсни Қорлан".

хор, Княжичи, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:20

Фото: из архива хора "Княжичи"

Стоит отметить, что ансамбль успел посетить несколько областных центров республики и везде приятно удивлял свою публику. К примеру, на концерте, который был организован в Астане, певцы показали целое шоу с участием звезд казахстанской эстрады. Вместе с мужским хором на сцене пела группа URKER. В Алматы зрителю запомнилось выступление юного певца Айбека Аймухамеда. Восьмилетний исполнитель солировал в хоре с композицией "Беловежская пуща".

А на легендарном телешоу X-Factor "Княжичи" исполнили произведения из репертуара группы Pentatonix, сделав попурри на песни Daft Punk.

княжичи, хор, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:20

Фото: из архива хора "Княжичи"

Прошедший творческий сезон коллектив завершил в Петропавловске. Там зрители провожали артистов аплодисментами и бурными овациями: "Браво", "Вы – сила!", "Спасибо за подарок!", "Княжичи", вы – восторг!". 

Стоит отметить, что алматинский вокальный ансамбль известен не только в Казахстане. Несколько месяцев назад казахстанские певцы выступили в Красноярске и теперь планируют сольный концерт в Москве. К предстоящему выступлению в Шымкенте хор готовится основательно. Сейчас большую часть времени артисты проводят на репетициях. 

"В Шымкенте мы исполним свою стандартную программу. Жители города услышат такие казачьи песни, как "Не для меня", "Конь" и "Позови меня тихо по имени". Также коллектив представит песню из репертуара Розы Рымбаевой", – рассказал Сергей Редькин.

Концерт в Шымкенте пройдет 11 ноября 2024 года в городском театре оперы и балета по адресу: Аскарова, 43/2. Приобрести билеты на выступление мужского хора "Княжичи" можно здесь.

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