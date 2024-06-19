Проверка на человечность: как полицейский из Аркалыка запустил цепочку добра

Во время весеннего паводка 2024 года мы узнали немало имен героев, спасавших жизни. А полицейский из Аркалыка в трудную минуту помог людям объединиться. В преддверии Дня полиции Zakon.kz рассказывает о Дархане Турганове, который неожиданно для себя запустил челлендж добрых дел.

В Костанайской области участковый Дархан Турганов с 2013 года работает в селах близ Аркалыка. Это довольно молодой полицейский, но уже с богатым профессиональным опытом. За эти годы он успел спасти не одну человеческую жизнь. Никаких перестрелок – только неравнодушие к людям, за безопасность которых он отвечает.



"У нас 29 марта паводок был уже в разгаре, а мне нужно было по работе ехать в село Уштобе. У нас есть с жителями группа в WhatsApp. Люди писали, что не могут выехать в город даже за продуктами. Пекарни там нет. Тогда я в своем селе Восточное купил хлеба, сколько влезло в машину. И отвез в уштобинский магазин, чтобы его раздали тем, кому нужно. Хотел чем-то помочь. Было это всего раз. Мою идею подхватил сначала крестьянин, что привез и раздал бесплатно воду. Позже еще кто-то из сельчан хлеб покупал. Получилось, что мое доброе дело продолжили другие и так помогли друг другу пережить паводок", – поделился Дархан.

Фото из личного архива Дархана Турганова

Начальник Управления полиции Аркалыка Орал Баймурзин отметил, что поступок подчиненного стал для него приятной неожиданностью. Из 17 городских участковых он выделил Дархана Турганова как одного из самых ответственных. Да и работа с населением у него налажена. Доверяют люди своему участковому. А ведь без ответственности не будет справедливости, отметил в одном из своих выступлений президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дархан Турганов вспоминает, что начинать было непросто. Он после 9 класса поступил в аркалыкский колледж на юриста – отец вовремя увидел в сыне задатки и посоветовал получить именно эту специальность. Получив диплом, парень в 22 года ушел в армию. А после службы начал работать полицейским.

"Тогда было так, что форму надел, а тебя всерьез не воспринимают. Говоришь человеку, а он не слышит. Но меня ведь поставили, чтобы я обеспечивал порядок на вверенной территории. Был случай, когда остановил нетрезвого водителя. Он взрослый мужчина. Говорит: "сынок, что тебе надо, иди своей дорогой". Я его зову на освидетельствование, а он в шутку все воспринимает. Его в итоге лишили прав на три года. Мне тогда говорили, что я неправильно сделал, что надо было предупредить и отпустить. Но в законе нет такого. В законе сказано, если за рулем пьяный – это лишение прав. Мне понадобился примерно год, чтобы поставить работу, чтобы в меня поверили, начали обращаться за помощью", – поделился Дархан.

В разговоре с корреспондентом Zakon.kz аркалыкский полицейский рассказал о своих наставниках. Они учили: если не знаешь, как поступить, то поступай по закону. Этому правилу он следует до сих пор. А еще старается просто быть Адал Азамат, то есть честным и справедливым человеком.

В селах чаще всего полицейских зовут, когда скот потоптал чьи-то посевы. Потрава – головная боль многих участковых. В селах Восточное и Уштобе, вверенных Дархану, таких вызовов около 70%. Участковый говорит, что его задача не просто наказать нарушителя, а сделать так, чтобы соседи не рассорились окончательно. Потому выступает не только в роли стража порядка, но и в роли медиатора.

Сложнее работать с пьющими сельчанами, которые склонны к рукоприкладству. Ужесточение закона дало больше возможностей защитить семьи от домашних дебоширов. У Дархана в двух селах 14 мужчин "на личном карандаше". Есть среди них и те, в отношении кого суд выдал особые требования.

"Сегодня человека в алкогольном опьянении могут увезти в вытрезвитель в Аркалык, до которого из Уштобе около 50 километров. А если он нарушил особые требования, то и арестовать можно на 10 суток. Это хорошая мера. Это целых 10 дней спокойной жизни для его семьи, в которой мужчина распускает руки", – поделился опытом Дархан Турганов.

С грустью в голосе участковый рассказывает о том, что слишком мало времени проводит со своими детьми. Работа отнимает много сил и личного времени. А у него растут три сына. Старший Алихан уже пошел во второй класс. Мальчик мечтает стать бизнесменом и очень гордится отцом. Каждый раз, когда видит имя в прессе, рассказывает об этом всем близким. "Папа, ты молодец", – пишет мальчик отцу в WhatsApp. Средний Бейбарыс в свои пять лет решил стать полицейским, хотя футбол тоже любит. Младшему чуть больше года.

"У меня супруга хорошая, понимает меня. Она психолог по образованию, и это мне очень помогает. Я же ночью, бывает, выйду на улицу подышать и не усну, если слышу где-то громкую музыку или визг колес. Жена уже знает, что я постоянно на связи, владею обстановкой и потому могу повлиять на ситуацию, не допустить нарушений", – улыбается Дархан Турганов.

Такое внимание к нуждам простых сельчан, ответственный подход к работе приносит свои плоды. В 2019 году он с напарником вытащил из петли мужчину, в 2021-м нашел заблудившегося в незнакомом селе и замерзающего рабочего. В начале 2024 года на четвертые сутки поисков смог найти пастуха в заметенной бураном степи.





"Мы по этому участку 100 раз ходили, проезжали на снегоходе. Кто-то уже сомневался в том, что стоит продолжать поиски. В буран и мороз открытая степь смертельно опасна. В эти дни понял, что даже мозги могут мерзнуть. Я не знаю, что заставило меня вновь пойти на поиски. Но каким-то чудом я нашел мужчину буквально в 500 метрах от дороги. Тут же позвонил его жене и дал ему трубку. Она так кричала от радости. Думаю, ради таких эмоций стоит работать и жить", – рассказал Дархан.

Фото из личного архива Дархана Турганова

Во время паводков полицейские Казахстана активно участвовали в оказании помощи пострадавшим, эвакуации людей, предотвращении преступлений и обеспечении общественной безопасности. Их оперативные действия, скоординированная работа и готовность прийти на помощь гражданам в трудные моменты укрепили доверие к правоохранительным органам.



Этот опыт продемонстрировал их готовность служить обществу в экстремальных ситуациях и поддерживать общественную стабильность.