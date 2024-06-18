Это не ревизия: казахстанский эксперт высказался о цели визита спецпосланника ЕС по санкциям в Казахстан

18 июня в Казахстан совершил визит международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О ‘Салливан. В некоторых СМИ и соцсетях бытует мнение, что цель его приезда – проверка соблюдения Казахстаном антироссийских санкций. Известный политолог проанализировал эту информацию.

Как подчеркнул политолог Эдуард Полетаев, это уже третий визит Дэвида О ‘Салливана в Казахстан с тех пор, как он был назначен на должность в январе 2022 года, в рамках продолжения диалога по вопросу недопущения обхода санкций через территорию Казахстана.

"В сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЕС в РК, отмечено, что в ходе визита запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами, а также пресс-конференция по его итогам", – пишет Полетаев.

Он напоминает, что санкции Евросоюза в отношении России впервые были введены в 2014 году и продлеваются два раза в год. С 2022-го в рамках данного режима были введены 13 пакетов ограничительных мер. В настоящее время 14-й санкционный пакет отказывается согласовывать Германия.

"В конце прошлого года в интервью Euronews О‘Салливан заявил, что под санкциями находится только 60% импорта из России и 55% ее экспорта. "В мои обязанности входит и работа со странами, которые не присоединились к нашим ограничениям", – подчеркнул он. Важно понимать, что визит спецпосланника проходит в рамках выполнения его обязанностей, как высокопоставленного чиновника, не является "проверкой", а осуществляется в рамках договоренностей Казахстана с ЕС и был запланирован с согласия Астаны", – уверен политолог.

Вместе с тем, продолжает Полетаев, со стороны Казахстана по отношению к России не применяются какие-либо санкции, торговля между двумя странами продолжается. Но санкционные требования Запада соблюдаются, что неоднократно подчеркивало руководство страны.

"Казахстан является независимым государством, обладая правом на свободу в принятии решений. Суверенитет является основополагающим принципом, обеспечивающим защиту национальных интересов. Это означает, что никакая внешняя сила не может контролировать действия Казахстана без его согласия. Несмотря на некоторые сложности в виде снижения товарооборота с Россией, возникшие после введения санкций, власти Казахстана дают понять, что придерживаются санкционного режима ввиду собственных интересов государства".

В противном случае, по мнению эксперта, в частности, экономическое развитие страны, в особенности финансовый сектор, может попасть под удар, поэтому принимаются меры по недопущению нарушений. В результате Казахстану удается удерживать свои позиции и минимизировать негативные последствия в развитии его экономики. Например, ведется работа по поддержке казахстанских бизнесменов.

"Как сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, Казахстан находится в постоянном диалоге с западными странами, получая регулярные консультации. Имеется специальная рабочая группа. Она, в случае возникновения фактов несоблюдения и обхода санкций, получает предупреждения и в дальнейшем отрабатывает вопрос внутри страны". Эдуард Полетаев

В завершение он заявил, что визит спецпосланника ЕС не может считаться какой-либо ревизией. Программа визита предполагает готовность Казахстана к открытому сотрудничеству.

Ранее международный специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан рассказал о новых договоренностях с Казахстаном.