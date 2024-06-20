"Больно было видеть": летчика армейской авиации наградили за эвакуацию людей из затопленных районов

Указом президента полковнику Амангельды Макишеву вручили медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін" за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении противопаводковых мероприятий. Как военные вертолеты буквально вытаскивали людей из воды – в материале Zakon.kz.

В те дни, когда страна сражалась с общей бедой, пилоты армейской авиации Вооруженных сил РК занимались поиском, спасением и эвакуацией местного населения в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях.

Заместитель начальника Института по боевой подготовке – начальник Управления боевой подготовки Военного института Сил воздушной обороны Министерства обороны РК имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова полковник Амангельды Макишев буднично перечисляет названия поселков и маленьких аулов.

28 марта поступил приказ, и он во главе экипажа вертолета Ми-8 отправился в Каратюбинский район Западно-Казахстанской области. Аул Аккозы, что в 25 км от районного центра Каратобе, весь ушел под воду, местные жители передвигались на лодках. Для последующей эвакуации пострадавших от наводнения собрали в местной школе. Вертолетами армейской авиации людей переправляли в райцентр. За двое суток перевезли около 300 человек, из них 190 – старики и дети. Потом было село имени Шыганака Берсиева, Иргизский и Хобдинский районы в Актюбинской области, ряд районов в Костанайской области.

Это задание летчик сравнивает с боевым. Разыскивая, спасая и эвакуируя граждан, пилоты, штурманы и техники старались сохранять "холодную голову", ведь от их действий зависели чьи-то жизни.

Во время экстремальных облетов пострадавших территорий военные с высоты оценили колоссальные масштабы бедствия: затопленные дома и хозпостройки, степь, покрытая водой и нерастаявшим снегом, раскинувшаяся до самого горизонта... И перепуганные казахстанцы, пытающиеся спастись от ненасытной ледяной жижи на крышах и деревьях.

"Лично у меня это оставило неизгладимый след в душе. Очень больно было видеть лица жителей затопленных аулов, осознавать, в какой сложной ситуации они оказались. Я встретил пожилых, женщин и детей, попавших в сложные метеоусловия, оставшихся без воды и еды, в населенных пунктах без связи и света. Но мы не видели плачущих детей, паники и растерянности, в этих условиях люди помогали друг другу, пропускали в вертолет в первую очередь слабых и детей, и мужчины оставались и терпеливо ожидали следующий борт. Очень не хотелось бы, чтобы такое повторилось вновь", – признается позже суровый военный, полковник Амангельды Макишев.

Порой с этих самых крыш, ставших временным пристанищем для уроженцев уходящих "на дно" населенных пунктов, их и приходилось забирать в нутро спасительного вертолета. Конечно, это риск, но с ним пилоты давно свыклись, поэтому продолжали работу даже в экстремальных ночных условиях, с ограниченным запасом времени, топлива.

В некоторых местах вовсе невозможно было совершить посадку. И тогда вертолет "зависал" над маленькими островками земли в водном плену. Поднимал людей на борт с помощью лебедки, пытаясь при этом удержать свое многотонное "тело" над одной точкой. Это непросто, но ни у кого не возникало сомнений в мастерстве отечественных летчиков.

Вместе с тем, как уже было сказано, спасательные работы не останавливались и ночью. Тогда в схватку с военными вступала еще и непроглядная тьма: электричество было отключено повсеместно. Проблемы доставляла и связь. Армейская авиация нередко являлась единственной надеждой людей на спасение.

После изнуряющей борьбы служба заместителя начальника Института по боевой подготовке – начальника Управления боевой подготовки Военного института Сил воздушной обороны Министерства обороны РК имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова вернулась на круги своя. Потому что, как учил Бауыржан Момышулы: "Ни один "мирный" и ни один боевой день не должен проходить без учебы и тренировки".