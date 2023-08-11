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Пожар в ЖК "Аккент" Алматы: Токаев наградил шесть человек

Пожар в ЖК "Аккент" Алматы: Токаев наградил шесть человек Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил шесть человек медалью "Ерлігі үшін" за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне "Аккент" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства медалью "Ерлігі үшін" награждены:

  1. Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич – менеджер ТОО "Expo Masters", город Алматы;
  2. Гюнай Шюкрю – электрик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
  3. Исмаилов Эльдар Александрович – электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
  4. Йерделен Халил – оператор автокрана ТОО "Gask Construction", город Алматы;
  5. Мамедов Кенан Бабаұлы – электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
  6. Романов Вадим Анатольевич – оператор автокрана ИП "Frank-Asia", город Алматы.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.

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