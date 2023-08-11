Пожар в ЖК "Аккент" Алматы: Токаев наградил шесть человек
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил шесть человек медалью "Ерлігі үшін" за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне "Аккент" в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства медалью "Ерлігі үшін" награждены:
- Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич – менеджер ТОО "Expo Masters", город Алматы;
- Гюнай Шюкрю – электрик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
- Исмаилов Эльдар Александрович – электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
- Йерделен Халил – оператор автокрана ТОО "Gask Construction", город Алматы;
- Мамедов Кенан Бабаұлы – электромеханик ТОО "Спарк Электромеханик", город Алматы;
- Романов Вадим Анатольевич – оператор автокрана ИП "Frank-Asia", город Алматы.
1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.
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