Пожар в ЖК "Аккент" Алматы: Токаев наградил шесть человек

Фото: Zakon.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил шесть человек медалью "Ерлігі үшін" за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни во время пожара в микрорайоне "Аккент" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: