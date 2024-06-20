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Образование для детей: что такое программа "Келешек" и в чем ее плюсы

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 14:50 Фото: Zakon.kz
Быть образованным человеком в современном мире - жизненная необходимость. Самые большие инвестиции, по мнению аналитиков, нужно делать в образование. Это - самый ценный вклад в себя, передает Zakon.kz.

Все больше казахстанцев понимают, в чем плюсы новой образовательной программы "Келешек", и делятся своими мнениями.

"На мой взгляд, польза от этого проекта невероятная. Начав копить своему ребенку деньги на образование уже сейчас, можно быть уверенным в том, что все они в целости и сохранности будут на депозите до нужного момента. Вклады можно корректировать в зависимости от дохода, - делать минимальные и максимальные накопления. Это тоже одно из преимуществ нового проекта. Большой плюс нового проекта от государства - доступность", - говорит директор корейского культурно-просветительского центра в Кызылорде , партнер кызылординского университета имени Коркыт Ата Елена Когай.

По словам эксперта, качественное образование - жизненная необходимость. Каким бы ни было время, знания всегда будут цениться во всех сферах жизни общества.

"Мы учились в советских школах и институтах, и обучение - среднее и высшее, было бесплатным. В первые годы независимости РК мы тоже учились за счет государства. В последующем появилось платное образование, и мне уже приходилось платить за свое обучение. Со временем, побывав в разных странах, я поняла, почему иностранцы копят на образование своих детей с их рождения. Делают они это для того, чтобы дети не остались без образования, даже если в семье сложные времена. Я узнала, что в Южной Корее, например, можно учиться в кредит. Особенно это касается юридических и медицинских вузов. Там обучение сложное и очень долгое. И будучи уже специалистами в своем деле, они расплачиваются с банками из своих зарплат. Сейчас, узнав о "Келешеке", я обрадовалась за наше будущее поколение. Ведь государство предоставило очередную возможность получить достойное образование. И об этих вкладах нужно обязательно говорить с детьми, чтобы у них был еще больший стимул учиться лучше", - говорит Елена Когай.

Важное значение имеет выбор учебного заведения, - деньги нужно тратить на качественный вуз.

"У меня внук сейчас учится в школе. Как бабушке, хотелось бы помочь ему, и поэтому я выбираю программу "Келешек". Буду с пенсии копить по 5-10 тысяч тенге ежемесячно. Хотя это немного, но если вносить деньги постоянно, и в течение многих лет, то получится существенная сумма. Вклад также пополнится деньгами от государства, и это тоже правильно. Государство заботится о своих гражданах, поэтому депозиты будут пополняться деньгами Нацфонда", - говорит педагог кызылординской средней школы № 198 Гульнара Усманжанова.

Стартовый капитал государства, ежегодная выплата государственной премии, плюс инвестиционный доход, - эти накопления позволят получить качественное образование казахстанским школьникам.

"Сейчас даже если у выпускника достаточное количество баллов на получение гранта, не всегда он может поступить в желаемый вуз и на желаемый факультет. Где-то не хватает мест. А благодаря вкладам от "Келешека", появится возможность выбрать вуз самому и решить эту проблему", - говорит Гульнара Усманжанова.

Несмотря на то, что программа новая, о ней узнают все больше и больше казахстанцев. Копить на качественное обучение с малого возраста - распространенная в мире практика. Стать участником системы совсем не трудно - нужно только заключить договор по образовательному накоплению. Если на счету участника системы не хватит денег, то ему предложат льготный кредит или дифференцированный грант.

То есть все граждане республики будут иметь равные права в образовании и равные возможности в обучении. Если по разным причинам ребенок так и не поступил в вуз, то накопленные деньги можно вернуть родителям. После достижения ребенком 18-летнего возраста, накопительная система позволяет консолидировать все имеющиеся накопления из страховой компании и средства из Национального фонда для оплаты обучения в выбранном вузе.

В программе учитываются и возможная инфляция, и изменение курса валюты. Доступны будут участникам программы и налоговые льготы. Размер взносов может быть разным - это зависит от стоимости обучения выбранного вуза. Специалисты подберут каждому участнику оптимальную программу накопления. Здесь важен правильно запланированный процесс накопления. В этом тоже помогут специалисты, поэтому все вопросы нужно согласовывать с ними.

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