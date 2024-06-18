Миллионы, накопленные на учебу: программа "Келешек" дает такую возможность

Капитал от государства – новый финансовый ресурс – появился в Казахстане в 2024 году. С его помощью казахстанцы могут накопить на учебу своему ребенку. В этом им поможет система "Келешек", передает Zakon.kz.

Качественное образование в наше время – тренд. К сожалению, легко позволить его себе может не каждая казахстанская семья, тем более, если она многодетная. Поэтому один из разумных методов – копить. И собирать на учебу в высших учебных заведениях родители должны с самого малого возраста, – с пяти лет. Это стало возможным благодаря накопительной кампании "Келешек", о которой еще в 2023 году сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В странах, где такая практика существует уже давно, успешно не только образование, но и в целом вся экономика. Эти страны экономически развиты, их общество высокообразованно, а все благодаря тому, что у большей части населения есть свободный доступ к получению высшего образования. Такой подход должен быть в любой стране. И то, что наш президент предложил подобный план, радует. Надо признать, что если страна образованная, то у ее народа – прекрасное будущее", – говорит первый проректор университета "Ашык" Абайбек Жунисов.

Как рассказывает эксперт, доступность и качество – самые главные преимущества новой программы. Сюда будут вкладываться деньги и родителей, и страховых компаний, и государства. Это деньги, которые поступают от государственных премий, инвестиционных доходов банков, различных страховых компаний, средства из Национального фонда. Все эти вклады составляют единый механизм, который запущен на благо каждого ребенка.

"Программа доступна, и это самое главное. Если даже родители не получают высоких зарплат, они могут делать взносы по их карману – от трех месячных расчетных показателей. Это ведь намного лучше, чем вообще не собирать никаких денег. К 18 годам у каждого ребенка уже будет определенная сумма. Если даже к 18 годам у ребенка накоплено не так много, сколько стоит обучение, участникам программы "Келешек" предложат льготный образовательный кредит или дифференцированный образовательный грант на учебу в аккредитованном высшем заведении Казахстана. Если участник программы передумал поступать в вуз, то эти деньги возвращаются родителям", – говорит первый проректор университета "Ашык" Абайбек Жунисов.

Свое мнение о программе многие кызылординцы публикуют в социальных сетях. Если раньше о ней мало кто знал или не понимал ее предназначения и тем более не слышал о ее преимуществах, то сейчас о ней много говорят в обществе. Например, кызылординка Меруерт Калиева новую программу приняла с большим энтузиазмом. Сама она педагог по образованию, много лет работала в одной из пригородных средних школ. Поэтому все, что связано с образованием, интересует ее в первую очередь. Как рассказывает педагог, копить на учебу, очень хорошая идея, которая ей уже понравилась.

"У меня трое детей. Двое из них получили высшее образование, за которое мы платили. Третий ребенок получил образовательный грант от государства. Если бы раньше была программа "Келешек", то мы и своих старших детей обучали бы этим методом. Сейчас у меня растут двое внуков, одному из них скоро исполнится пять лет. Я хочу открыть ему счет по этой программе. Пока я сама еще работаю, и есть время до выхода на пенсию, могу накопить на образование внуков. Возможно, пока он вырастет, на его счету соберется достаточно денег", – говорит Меруерт Калиева.

Как считает женщина, главное в этой программе и то, что она дает возможность получать образование всем участникам, независимо от того, какой социальный статус у семьи. Она доступна всем, главное – нужно иметь стабильный заработок, даже если он будет небольшой. Есть еще такой аспект, что население Казахстана растет. Каждый год в регионах все больше и больше выпускников. И хотя государство с каждым годом увеличивает количество образовательных грантов, с годами их может не всем хватить.

"У разных семей разные запросы и возможности. Кто-то мечтает отправить своих детей за границу, чтобы они учились в европейских вузах, но на это не у всех есть деньги. Поэтому большая часть наших детей все же учится в казахстанских вузах. И накопления, которые родители сделают до их совершеннолетия, позволят им планировать свое будущее. Свое блестящее будущее можно ведь достигнуть и в родной стране. Более того, я не считаю, что казахстанское образование некачественное, или хуже, чем в других странах. Мои старшие дети учились в кызылординских учебных заведениях, и они стали хорошими специалистами на своих рабочих местах", – говорит Меруерт Калиева.

Стартовый капитал от государства для этой программы разный. Единовременно его выплачивают в размере 60 месячных расчетных показателей (МРП), если же семья относится к категории социально уязвимых, то выплаты будут в два раза больше. Все вклады обеспечены надежно, защита и финансовая поддержка для будущего студента обеспечена на 100%.

Даже если с родителями ребенка произойдет несчастный случай, в результате которого наступит смерть родителя, который открыл счет, то ребенок все равно получит то, что накоплено было до смерти его мамы или папы.

Накопления на учебу – это важный инструмент для обеспечения качественного образования ребенка в будущем. Но, как считают эксперты, необходимо учитывать инфляцию, чтобы избежать потерь в будущем. Чтобы знать, какая сумма будет у ребенка, родители смогут подсчитать, сколько накопят они к 18-летию своего чада. В этом ему помогут специалисты. Они подберут оптимальные программы для накопления, учитывая материальные возможности каждой казахстанской семьи.

Копить по этой программе оказалось удобно и надежно, это хороший, а в иных случаях для некоторых семей – единственный способ обеспечить будущее своих детей. Ведь в современном мире качественное образование, полученное за родительские и государственные взносы – это мировая практика. Применять то, что в мире пользуется популярностью, необходимо и на благо нашего государства.