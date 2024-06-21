Европейские клубы и мировые бренды помогут развитию казахстанского футбола

Занимающаяся развитием спорта Лига Freedom QJ League, сегодня, 21 июня, объявила о заключении партнерского соглашения с известной компанией Red Bull, сообщает Zakon.kz.

Сам Red Bull давно заявил о себе как о глобальном спортивном бренде, спонсоре и организаторе многочисленных соревнований в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах.

Кроме того, компания владеет командами Red Bull Racing и Alpha Tauri в Формуле-1, футбольными клубами "Нью-Йорк Ред Буллз", "РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург" и "Ред Булл Брагантино". Под ее началом организованы чемпионат по аэробатике Red Bull Air Race World Series и чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag.

Фото: Freedom QJ League

Как отметил президент Freedom QJ League Рохус Шох, Лига ставит целью привлечение новых крупных партнеров с мировым именем.

"Ранее мы подписали такого партнера, как Mastercard. Компания, которая является спонсором Лиги чемпионов УЕФА, а теперь уделяет внимание и юношескому футболу. Теперь мы с гордостью объявляем о партнерстве с Red Bull. Радует, когда такие большие бренды уделяют внимание развитию юношеского футбола в Казахстане", – рассказал Шох.

Вместе с тем, по его словам, QJ League – это не просто проект, а Лига, признанная в Казахстане и известная далеко за пределами страны.

"QJ League – это не просто футбол, это не только подготовка резерва и построение моста между детским и профессиональным футболом. Это развитие и создание рабочих мест для специалистов в сфере медиа и маркетинга, футбольной аналитики, тренерских и административных кадров".

Председатель Попечительского совета Лиги и глава Freedom Holding corp. Тимур Турлов тоже отметил заслуги Red Bull в деле развития и популяризации спорта и здорового образа жизни во всем мире.

Фото: Freedom QJ League

"Сейчас мы делаем большой шаг по привлечению такой компании в ряды наших партнеров, наших друзей. Мы наметили ряд направлений, по которым сможем взаимодействовать с Red Bull. Важная часть соглашений – это повышение квалификации казахстанских специалистов и футболистов, обмен опытом с коллегами из Германии и Австрии", – сказал он.

Также в планах – проведение товарищеских матчей с юношескими командами из структуры Red Bull и совместных турниров.

Freedom QJ League, со своей стороны, обещает обеспечить поддержку спортивных и футбольных инициатив Red Bull. В скором времени лига интегрируется в проект Red Bull Four To Score – турнир по уличному футболу, который пройдет в Шымкенте.