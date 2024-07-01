Психолог, кадровик и командир: какую функцию выполняют в миссиях ООН сержанты-миротворцы

В казахстанской армии сержантский состав является неотъемлемой частью. Особая ответственность лежит на военнослужащих этого класса из миротворческих подразделений. Как готовят сержантов-миротворцев и почему они так важны при выполнении миссий ООН, в материале Zakon.kz.

Современные вооруженные конфликты показывают, что именно от подготовки сержанта, его психологической устойчивости и умения организовать бой зависит жизнь военнослужащих и в целом успех на поле боя.

В Вооруженных силах Казахстана институт сержантов-профессионалов ввели в 1996 году, за основу был взят пример армии США. В подразделениях всех уровней была введена штатная должность – сержант взвода, сержант роты, сержант батальона, сержант полка или бригады, сержант рода войск, сержант вида войск и главный сержант Вооруженных cил.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

В последнее время Казахстан активно участвует в миротворческих операциях под эгидой ООН, и вклад сержантского состава в эти миссии невозможно не заметить. Военнослужащие в этом звании занимают ключевые позиции в казахстанском контингенте. Помимо управления личным составом, они отвечают за взаимодействие с местным населением и миротворческими подразделениями из других стран.

Одна из основных задач сержантов Центра миротворческих операций – подготовка личного состава к выполнению миссий ООН. Эта подготовка включает не только военную подготовку, но и обучение культурной и языковой специфике регионов, где будет проводиться операция.

"Самая основная задача сержанта – разгрузить офицера. Сержант должен находиться с младшими бойцами круглые сутки. Решать задачи по материальному обеспечению. Военные с лычками на погонах играют ключевую роль в создании командного духа и поддержании дисциплины. Именно они являются настоящими лидерами для солдат. Кроме этого, эти специалисты часто выступают в роли наставников. Получается, что офицер отвечает за боевое слаживание подразделений и управление огнем. За все остальное – сержант", – рассказал штаб-сержант Центра миротворческих операций Асылхан Дулатов.

Военные этого класса тратят много времени, чтобы сформировать у личного состава ряд необходимых навыков для выполнения задач по сохранению мира в заграничной командировке.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Во время миротворческих операций сержанты принимают на себя ответственность за безопасность и успешное выполнение миссий. Их опыт и умение быстро принимать решения в критических ситуациях играют решающую роль в поддержании мира и стабильности в зонах конфликта.

"Сержант-миротворец и сержант, который находится в воинской части дома, в принципе, выполняют те же самые функции. Однако миротворцу работать в заграничной командировке приходится в сложных условиях. В первую очередь, на него смотрят как на представителя страны. Поэтому необходимо постоянно показывать свой высокий профессионализм", – рассказал Асылхан Дулатов.

Как готовят?

В программу подготовки сержантов-миротворцев входят не только военные дисциплины, но и обучение навыкам управления, коммуникации и психологической поддержки. Знание этих навыков позволяет им эффективно решать сложные задачи и обеспечивать высокий уровень боеготовности личного состава.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Помимо работы с личным составом, сержанты играют важную роль в развитии международного сотрудничества и обмене опытом с представителями вооруженных сил других стран, а участие в международных учениях и конференциях способствует укреплению позиций Казахстана на мировой арене.

"Казахстанские сержанты-профессионалы постоянно учатся и повышают свою квалификацию. В основном мы сотрудничаем с западными странами, где институт сержантов очень развит. Наши военнослужащие постоянно посещают международные семинары и обучающие курсы. К примеру, в этом году сержанты армии РК приняли участие в международном конкурсе Best Worrier. Он проходил на военной базе Национальной гвардии штата Аризона в США. Упражнения и нормативы выполнялись на зарубежных образцах вооружения и приборах", – поделился штаб-сержант Асылхан Дулатов.

В начале этого года на курсах повышения квалификации были обучены более 300 сержантов, на сборах старшин подразделений – более 370 и на сборах инструкторов по специальности – свыше 5 тыс. человек. Сержантами-инструкторами в отчетном периоде было подготовлено более 30 тыс. военнослужащих разных специальностей, из них 47% – солдаты срочной службы.

Стоит отметить, что на территории всего постсоветского пространства Казахстан – единственная страна, в армии которой есть сержантский состав, который также состоит исключительно из профессионалов со специальным образованием.

"Военный колледж имени Шокана Уалиханова – единственное учебное заведения на территории стран бывшего Советского Союза, где готовят сержантов-профессионалов. С 1996 года этот колледж подготовил более 3 тыс. специалистов. Военный коллеж находится в городе Щучинске. Он располагает отличной инфраструктурой и высококлассным преподавательским составом", – рассказал штаб-сержант Дулатов.

Где служат сержанты-миротворцы?

В настоящее время казахстанские миротворцы проходят службу в миссиях ООН: в Западной Сахаре, в Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго и в Ливане.

В этом году на Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

В будущем Казахстан также планирует направить 430 миротворцев в миссии ООН. Помимо миссии на Голанских высотах, они будут участвовать в Органе по наблюдению за перемирием в миссии ООН в Южном Судане и Временных силах безопасности ООН в Судане.