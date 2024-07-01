"Золотое тридцатилетие": зачем Си Цзиньпин приезжает в Казахстан

2-4 июля 2024 года по приглашению президента РК Касым-Жомарта Токаева нашу страну посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Два лидера проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также примут участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

В интервью главному китайскому агентству Синьхуа чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо сообщил, что Казахстан стал единственной страной, которую председатель КНР Си Цзиньпин посетил дважды после окончания эпидемии COVID-19. Все это в полной мере отражает высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений.

По словам дипломата, лидеры двух стран установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу.

"Китай и Казахстан оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, касающимся их основных интересов, поддерживают суверенитет, безопасность и развитие друг друга, а также противостоят вмешательству во внутренние дела и двойным стандартам. Китай твердо поддерживает Казахстан в его собственном пути развития и стратегии "Новый Казахстан". Чжан Сяо

Отметим, что Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. В 2023 году торговый оборот между странами достиг 41 млрд долларов, увеличившись на 32% по сравнению с предыдущим годом. А с января по май 2024 года торговый оборот составил 17,62 млрд долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 30 апреля этого года число контейнерных поездов Китай – Европа, проходящих через Казахстан, превысило 5 тыс.

Чжан Сяо констатировал, что Китай и Казахстан энергично продвигают общие ценности всего человечества и совместно работают над реализацией Инициативы глобального развития.

"Китайско-казахстанские отношения вступили в новое "золотое тридцатилетие" и сталкиваются с новыми возможностями развития и вызовами". Чжан Сяо

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев так же высоко оценивает отношения двух государств. По словам главы государства, Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов.

"В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Кроме того, мы стремимся расширить нашу совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром "Астана". Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них – из Китая". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент Казахстана, наша страна ставит перед собой амбициозные планы по дальнейшему углублению многогранных отношений с Китаем.

"Уверен, учитывая нынешнюю высокую динамику роста нашего взаимодействия, задача по достижению взаимного товарооборота до 100 млрд долларов является вполне достижимой". Касым-Жомарт Токаев

По мнению казахстанского политолога Замира Каражанова, цели, которые преследует Китай в Казахстане и Центральной Азии, предельно просты.

"Не надо искать двойных смыслов там, где их нет. Чем богаче будет жить Казахстан и его соседи, тем спокойней и стабильней будет политическая обстановка на огромном Азиатском субконтиненте. А богатые и миролюбивые соседи – это все, что нужно Китаю". Замир Каражанов

Помимо этих глобальных и стратегических целей есть еще проекты насущные и тактические, считает Каражанов.

Казахстан будет только приветствовать появление новых инвестиций со стороны Китая, особенно тех, которые не связаны с нефтегазовыми проектами. Это такие важные сектора экономики Казахстана, как автомобилестроение, энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство.

"Не стоит и забывать о том, что судьба подарила Казахстану возможность быть связующим мостом между Востоком и Западом. Для нас это уникальный шанс стать крупнейшим логистическим хабом в пространстве глобальной инициативы "Один пояс – один путь". Замир Каражанов

Китайский фактор – главный фактор XXI века, считает политолог Эдуард Полетаев.

"Китай воздействует на все процессы в мире. Это совершенно новая ситуация, потому что ни в XIX, ни в XX веке Китай не выступал в роли глобального игрока. Сегодня наоборот – всему миру приходится подстраиваться под Китай. Недаром говорят, что Китай – это океан, а все страны – корабли и лодки в этом океане". Эдуард Полетаев

Поэтому очень радует и то, что КНР и РК выступают "рука об руку", и то, что Казахстан является одним из создателей Шанхайской организации сотрудничества, и то, что инициатива "Один пояс – один путь" была предложена Си Цзиньпином именно в Астане в 2013 году.

Понятно, что, развивая сухопутные маршруты, Китай преследует и свои цели, продолжает Полетаев. Например, создание и использование возможностей СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", запуск вторых путей "Достык – Мойынты" и другие проекты, безусловно, дадут толчок развитию Западного Китая. Но ведь эти же проекты окажут благоприятное воздействие и на Казахстан, так что здесь сотрудничество, действительно, взаимовыгодное. В целом это хорошая платформа для гармоничного развития как Китая, так и Казахстана.

С любой стороны визит, да еще такой дружеский, председателя Си Цзиньпина в Казахстан – большое свидетельство нашего плодотворного сотрудничества, которому могут позавидовать многие страны мира, считает эксперт.