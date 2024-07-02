Выдавать потребкредиты как раньше уже не получится: глава АМФОК рассказал об изменениях в микрокредитовании

Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов рассказал Zakon.kz о том, как трансформируется рынок МФО, об изменении подходов к кредитованию, а также объяснил, почему казахстанцам все реже одобряют кредиты.

– Ербол Секенович, давайте начнем со статистики. Поделитесь, сколько МФО закрылось за последние несколько лет и по каким причинам компании уходят с рынка.

– По состоянию на 1 октября 2020 года микрофинансовый сектор Республики Казахстан был представлен 226 микрофинансовыми организациями. С момента введения режима лицензирования в 2020 году и до сегодняшнего дня 54 МФО прекратили свою деятельность в связи с добровольным возвратом лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. В отношении 28 МФО финансовым регулятором было принято решение о приостановлении или лишении действия данных лицензий. В настоящее время имеют лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности 222 МФО, с учетом вновь появившихся игроков на рынке микрокредитования.

При этом из 54 МФО, прекративших деятельность в связи с добровольным отказом от лицензии, большинство приняли такое решение, на наш взгляд, в связи с увеличением минимального размера уставного капитала и отсутствием возможности докапитализации. 28 МФО вынуждены были приостановить или прекратить микрокредитование по причине систематических и грубых нарушений законодательства о микрофинансовой деятельности.

Фото: Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана

Новые правила и снижение темпов роста кредитного портфеля

– Расскажите, что сейчас переживает рынок МФО и как законодательные поправки или нововведения меняют отрасль.



– В настоящее время рынок МФО на пороге очередных изменений. В первую очередь, это связано с недавно принятыми поправками в закон о микрофинансовой деятельности, направленными на усиление защиты прав заемщиков. Помимо разных ограничений, нацеленных на снижение роста долговой нагрузки граждан, введен институт микрофинансового омбудсмана. Микрофинансовый омбудсман будет разрешать разногласия и споры, возникающие из договора о предоставлении микрокредита, заключенного между МФО и заемщиком по его обращению. Решения омбудсманов обязательны для МФО в случае согласия с ними заемщика.

Также ожидается, что ограничения, связанные с выдачей беззалоговых потребительских микрокредитов физическим лицам, усиление правил расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика должны снизить динамику темпов роста кредитного портфеля и просроченной задолженности в секторе МФО.

Все эти изменения, на наш взгляд, положительно повлияют на отрасль микрокредитования с точки зрения усиления социальной ответственности и защиты прав потребителей микрофинансовых услуг. И мы полностью поддерживаем данное направление, так как считаем, что сектор МФО должен постепенно возвращаться к своим традиционным истокам, то есть к классической концепции микрокредитования, направленной на развитие деловой активности граждан и поддержку предпринимательства. Мы считаем, что микрокредиты должны приносить пользу обществу и государству, способствовать экономическому росту, а не являться причиной возникновения рисков, связанных с чрезмерным увеличением проблемной задолженности и нарушением прав заемщиков.

– Насколько востребованными остаются продукты микрофинансовых организаций? Многие участники финрынка говорят о том, что сегмент потребкредитов уже перенасыщен. Согласны ли вы с этим, и в каком направлении сейчас развивается рынок МФО в целом?

– До недавнего времени был высокий спрос на потребительские микрокредиты. Однако данный сегмент кредитования в будущем, очевидно, сократит свои темпы роста не по причине его перенасыщения. В первую очередь, на это должны повлиять принятые в этом году жесткие регуляторные ограничения. Многим заемщикам МФО будут вынуждены отказывать в выдаче займов из-за ужесточения правил расчета коэффициента долговой нагрузки.

После того, как рынок потребительского беззалогового кредитования будет стабилизирован, самое время, на наш взгляд, перейти к развитию сферы предпринимательских займов и постепенному возврату к традиционным истокам микрокредитования. Но для придания стимула к развитию данного направления нужна поддержка государства в лице финансового регулятора, с принятием законодательных поправок, направленных на расширение потенциала классических МФО.

Качество важнее количества

– К слову об ужесточениях. Согласно последним статданным казахстанцам уже стали реже одобрять микрозаймы онлайн. Как рынок МФО относится к новым требованиям и некоторому снижению по этому классу кредитования?

– Необходимо пояснить, что микрокредитование – это не только микрозаймы онлайн или, как их еще называют, "займы до зарплаты". Рынок микрофинансовых услуг существует в Казахстане уже более 25 лет, а онлайн-займы появились относительно недавно. Основные и системообразующие игроки рынка МФО до сих пор являются представителями классического микрокредитования и работают в традиционном формате, в режиме офлайн через разветвленную сеть отделений в отдаленных регионах Казахстана, поддерживая субъекты предпринимательства.

Были периоды высокого спроса и предложения на рынке онлайн-микрокредитов из-за возможности получить небольшую сумму денег в долг за считанные минуты посредством интернета. Но, как я уже говорил, с 1 апреля текущего года финансовым регулятором были ужесточены требования по расчету коэффициента долговой нагрузки, в середине прошлого года введен пруденциальный норматив,. обязывающий МФО соблюдать максимальный лимит на долю просроченной задолженности свыше 90 календарных дней в размере 20%. Данные и другие меры направлены на более качественную оценку платежеспособности клиента перед выдачей микрокредита. По этой причине МФО стали реже одобрять онлайн-микрозаймы.

Данные нововведения заставляют постепенно менять модель поведения онлайн МФО, ориентируя их больше на качество, чем на количество. Следовательно, это будет способствовать снижению доли просроченной задолженности в этом сегменте микрокредитования, а значит, снизит социальные риски. В целом, рынок МФО положительно относится к данным мерам и понимает необходимость и важность их принятия.

Снижение предельных ставок кредитования воспринимается очень болезненно

– В ближайшее время ожидается, что изменятся предельные ставки по кредитам для финансовых организаций. При этом новые требования подразумевают, что и банки, и МФО должны будут указывать как номинальную, так и эффективную годовую ставку. По вашему мнению, как эти изменения могут отразиться на рынке?

– Снижение предельных ставок по микрокредитам намного чувствительнее для МФО, учитывая, что основным их источником дохода является взимаемое вознаграждение и неустойка, в случае просрочки. МФО не вправе устанавливать комиссии и иные платежи по микрокредитам. Кроме того, высокие расходы по привлечению фондирования, большие операционные расходы на выдачу займов, необходимость оплаты комиссии за транзакции банков и платежных организаций, а также повышенная стоимость риска беззалоговых займов вынуждают МФО предоставлять займы по более высоким ставкам, чем в банках.

Поэтому любое снижение предельных ставок ГЭСВ рынком воспринимается очень болезненно. Главное, чтобы не было существенного снижения, при котором отрасль микрокредитования станет нерентабельной. Необходимо учитывать экономическую модель этого бизнеса, ее особенности и факторы, влияющие на ценообразование процентных ставок.

В целом, мы считаем положительным моментом указания как номинальной, так и годовой эффективной ставки вознаграждения для более детального информирования заемщиков, повышения их финансовой грамотности и осведомленности об основных условиях займа.

МФО начнут конвертироваться в банки

– Помимо изменений в кредитовании, на повестке дня долгожданная трансформация крупных МФО в банки. Об этом на рынке говорят не один год. На ваш взгляд, насколько необходимо это потребителям и бизнесу? И например, чем МФО, превратившаяся в банк, будет лучше для заемщика, не приведет ли это к дополнительным сложностям в получении кредита?

– Да, действительно несколько крупных МФО находятся на стадии конвертации в банк. Очень надеемся, что в этом году появятся несколько банков, трансформированных из МФО. Сама идея конвертации МФО в банк возникла, в первую очередь, для повышения удобства их клиентов, преимущественно проживающих в отдаленных регионах. Потребность в более широком спектре финансовых услуг среди клиентов таких МФО чувствовалась уже давно. В свою очередь, крупные МФО, в силу законодательных ограничений, не могли обеспечить эти потребности, хотя уже давно достигли в своем развитии возможности банковского обслуживания.

Уверены в том, что появление новых банков из числа МФО, в целом, положительно скажется на потребителях финансовых услуг, потому что для вновь созданного банка, в условиях высокой конкуренции, будет важен и ценен каждый клиент. Они будут стараться применить наработанные за долгие годы высокие стандарты обслуживания, опыт и ценности для повышения заинтересованности со стороны своих клиентов.

После недавних законодательных изменений процесс получения микрокредитов стал почти одинаковым с получением банковского займа.

– Каким вы видите будущее МФО, что может измениться в структуре самого бизнеса, как будут меняться подходы к кредитованию, могут ли появиться принципиально новые продукты на рынке?

– Конечно же, мы как Ассоциация МФО Казахстана заинтересованы в формировании прозрачного, социально ответственного и цивилизованного рынка микрокредитования, на протяжении двадцати лет выступаем за его позитивную трансформацию и непосредственно участвуем в этом процессе.

Структура бизнеса в МФО очень адаптивна к любым изменениям в регулировании. МФО особенно гибки в этом плане и могут оперативно реагировать на внешние угрозы, вызовы и регуляторные ограничения, перестраивая свои подходы к кредитованию, создавая новые кредитные продукты. Пока еще не понятно, какое именно направление они выберут. Очень надеемся, что с ограничением потребительских займов в секторе МФО увеличится доля микрокредитов, предоставляемых на предпринимательские цели. Уверенно можно сказать сейчас только об одном – как раньше выдавать потребительские кредиты тем, кто не сможет их обслуживать, уже не получится.