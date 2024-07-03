Отношения Казахстана и Китая: закрепление достигнутого и повестка на будущее

Известный казахстанский политолог Андрей Чеботарев высказался о перспективах двусторонних отношений Казахстана и Китая, оценив значение визита Си Цзиньпина в нашу страну, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога, директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, второе за последние три года посещение председателем КНР Си Цзиньпином Казахстана с государственным визитом свидетельствует о высоком уровне важности казахстанского вектора внешней политики его страны.

"Этот визит также можно расценивать как акт политической поддержки Китая завершающегося председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Символично при этом, что приезд Си Цзиньпина в Астану пришелся на День дипломатической службы Республики Казахстан, который в том числе является профессиональным праздником для президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева. В свою очередь это обстоятельство демонстрирует достаточно уважительные и доверительные личные отношения первых руководителей двух стран". Андрей Чеботарев

Он отметил, немаловажно, что в последнее время казахстанское руководство стало активно использовать в процессе осуществления внешнеполитической деятельности инструменты медийной дипломатии. Речь в данном случае идет о взаимных публикациях в ведущих СМИ статей или интервью глав Казахстана и государства-партнера перед встречей друг с другом.

"Эти материалы главным образом отражают их оценки по имеющимся ключевым результатам и информацию о перспективных направлениях двустороннего взаимодействия. Такой своего рода медийный обмен, к примеру, был сделан в ноябре 2023 года перед официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Тогда Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью "Известиям", а его российский коллега – "Казахстанской правде". Рассматриваемая практика была использована и в преддверии госвизита Си Цзиньпина, статью которого опубликовал "Казинформ". Президент Казахстана, в свою очередь, дал интервью "Синьхуа". У первого из них важным моментом, в частности, стало обозначение четырех принципов, определяющих китайско-казахстанские отношения. Это взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений". Андрей Чеботарев

По мнению политолога, также обращает на себя внимание высказывание председателя КНР о взаимодополнении экономик Китая и Казахстана по своей структуре. А это означает, что торгово-экономическое взаимодействие двух стран находится на достаточно серьезном уровне.

Достаточно отметить, что в 2023 году товарооборот между ними вырос на 30%, достигнув $41 млрд. А общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана в настоящее время составляет более $25 млрд.

Кроме того, Китай выражает готовность расширить доступ казахстанским товарам на свой рынок, чему призвано способствовать развитие транспортно-логистических коридоров между ними.

"В связи с этим не случайными стали недавние ратификация Казахстаном межправительственных соглашений по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и о международных автомобильных перевозках, а также введение режима "открытое небо", позволяющего выполнять до 42 грузовых авиарейсов в неделю. Ожидается, что предстоящие переговоры на высшем уровне дополнят эти и другие направления межгосударственного взаимодействия", – добавил эксперт.

Сегодня, 3 июля 2024 года, в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Пресс-служба нашего главы государства поделилась кадрами с церемонии.